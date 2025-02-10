РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7526 посетителей онлайн
Новости Фото
5 755 21

Разворовывали бюджет на восстановление жилых фондов и ремонты укрытий: в Кривом Роге разоблачена группировка во главе с депутатом, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Правоохранители разоблачили преступную организацию, возглавляемую депутатом Криворожского городского совета, которая присваивала бюджетные средства, предназначенные для восстановления жилых фондов и ремонта укрытий после обстрелов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

У Кривому Розі депутат та його угруповання розкрадали бюджетні кошти на ремонтах
У Кривому Розі депутат та його угруповання розкрадали бюджетні кошти на ремонтах
У Кривому Розі депутат та його угруповання розкрадали бюджетні кошти на ремонтах

Как отмечается, преступная схема включала несколько этапов. Кроме самого депутата, в организацию входили его жена, которая была совладелицей ряда предприятий, а также руководители подконтрольных частных компаний. По данным правоохранителей, после того как депутат стал членом городского совета, он активно лоббировал интересы своих предприятий во время тендерных процедур, что позволяло ему получать подряды на выполнение работ из бюджетных средств.

В течение 2023-2024 годов было заключено 189 договоров на общую сумму более 57 млн грн, которые включали работы на восстановление жилого фонда, а также ремонт укрытий на территории Кривого Рога. Однако, как выяснилось в ходе расследования, большинство договоров были фиктивными, а в официальных документах содержались завышенные данные по объемам работ и стоимости материалов. По предварительным оценкам, из бюджета было украдено около 2,5 млн грн.

У Кривому Розі депутат та його угруповання розкрадали бюджетні кошти на ремонтах
У Кривому Розі депутат та його угруповання розкрадали бюджетні кошти на ремонтах
У Кривому Розі депутат та його угруповання розкрадали бюджетні кошти на ремонтах
У Кривому Розі депутат та його угруповання розкрадали бюджетні кошти на ремонтах

Правоохранители зафиксировали несколько схем, по которым организаторы получали незаконные средства. Они вносили фальшивые данные о выполненных работах и закупленных материалах, а также использовали поддельные акты выполненных работ для получения оплат из городского бюджета.

В результате масштабной операции 7 февраля оперативники Управления стратегических расследований и следователи областной полиции при поддержке КОРДа и роты полиции особого назначения провели более 70 обысков на территории Днепропетровщины. Во время обысков были изъяты наличные в разных валютах, автомобили, мобильные телефоны, а также документы, флеш-накопители и черновые записи, содержащие информацию о финансово-хозяйственной деятельности группировки. Общая стоимость изъятого имущества оценивается в более 19 млн грн.

Смотрите также: Присвоили 1,5 млн КГГА: разоблачена схема хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт укрытия лицея, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Кривому Розі депутат та його угруповання розкрадали бюджетні кошти на ремонтах
У Кривому Розі депутат та його угруповання розкрадали бюджетні кошти на ремонтах
У Кривому Розі депутат та його угруповання розкрадали бюджетні кошти на ремонтах

Также смотрите: Фальсифицировали документы и завышали стоимость ремонта дорог: задержан заместитель председателя сельсовета и семеро его сообщников за хищение 20 млн грн, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ


У Кривому Розі депутат та його угруповання розкрадали бюджетні кошти на ремонтах
У Кривому Розі депутат та його угруповання розкрадали бюджетні кошти на ремонтах
У Кривому Розі депутат та його угруповання розкрадали бюджетні кошти на ремонтах
У Кривому Розі депутат та його угруповання розкрадали бюджетні кошти на ремонтах

После сбора доказательств, следователи сообщили о подозрении по ч. 1 и 2 ст. 255 (создание, руководство преступной организации, а также участие в ней), ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в составе организованной группы), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог, совершенный в составе организованной группы) Уголовного кодекса Украины.

Согласно украинскому законодательству, все фигуранты дела могут быть приговорены к лишению свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Сейчас продолжается дальнейшее расследование для установления всех лиц, причастных к этой преступной схеме.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Присвоили 2,2 млн грн на ремонт лицея и школьных укрытий: в Киеве разоблачена организованная преступная группа, возглавляемая чиновниками КГГА, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

Нацполиция (16768) незаконное обогащение (160) хищения (155) восстановления (169)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
"Окрім самого депутата, до організації входили його дружина, яка була співвласницею ряду підприємств" - а можна вгадати(з першого разу!!) партєйку того депутана?!
РррАаааЗ - "Служка урода"!
Правильно - призова гра!
показать весь комментарий
10.02.2025 15:07 Ответить
+9
Ай-яй-яй, який негідкик цей депутат, не поділився вчасно, нічого, зараз все поділять.
показать весь комментарий
10.02.2025 14:38 Ответить
+7
🤡 а мер нє прі дєлах 😂 2.5млн грн це крапля у морі вілкула
показать весь комментарий
10.02.2025 14:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
10.02.2025 14:37 Ответить
Джон Рембо, касабе, за своїм путькою дивись
показать весь комментарий
11.02.2025 11:12 Ответить
Ай-яй-яй, який негідкик цей депутат, не поділився вчасно, нічого, зараз все поділять.
показать весь комментарий
10.02.2025 14:38 Ответить
Він скаже, що більше не буде - і все!...
Головне феєрверк!...
показать весь комментарий
10.02.2025 14:40 Ответить
Як депудятел то обов'язково ворюга.
показать весь комментарий
10.02.2025 14:44 Ответить
🤡 а мер нє прі дєлах 😂 2.5млн грн це крапля у морі вілкула
показать весь комментарий
10.02.2025 14:45 Ответить
Тема ракрыта не полностью. Судя по тому, что не указана партийная принадлежность вороватого депутанга, то все та же зеленая Слуга Урода.
показать весь комментарий
10.02.2025 14:54 Ответить
2,5 млн. грн, ви серйозно?
показать весь комментарий
10.02.2025 14:58 Ответить
Невже банду Юзіка з 95 кварталу накрили.?
показать весь комментарий
10.02.2025 14:59 Ответить
Хто ж накриє, вони як пам'ятник недоторкані, поки основа не рухне
показать весь комментарий
10.02.2025 15:54 Ответить
Мабуть , кум або друг вождя .
показать весь комментарий
10.02.2025 15:00 Ответить
"Окрім самого депутата, до організації входили його дружина, яка була співвласницею ряду підприємств" - а можна вгадати(з першого разу!!) партєйку того депутана?!
РррАаааЗ - "Служка урода"!
Правильно - призова гра!
показать весь комментарий
10.02.2025 15:07 Ответить
не того штибу пташки..., якісь вони дрібні... 2.5 лимона, хіба це гроші...
показать весь комментарий
10.02.2025 15:15 Ответить
Не поділився з зільонським і єрмаком? Аяяай !!!
показать весь комментарий
10.02.2025 15:16 Ответить
Таких надо расстреливать , а не сажать …
показать весь комментарий
10.02.2025 15:23 Ответить
Таке відчуття, що в депутати ідуть щоб красти. ВРУ це бригадний, а керівництво мабуть вище.
показать весь комментарий
10.02.2025 15:52 Ответить
практика "зезедента" ,є обовязковою для наслідування в тих краях звідкіля він родом...
показать весь комментарий
10.02.2025 16:01 Ответить
Ну яка ж може бути схема без депутату??? Ну й депуталогиня має поруч бути...
показать весь комментарий
11.02.2025 03:07 Ответить
 
 