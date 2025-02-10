Разворовывали бюджет на восстановление жилых фондов и ремонты укрытий: в Кривом Роге разоблачена группировка во главе с депутатом, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Правоохранители разоблачили преступную организацию, возглавляемую депутатом Криворожского городского совета, которая присваивала бюджетные средства, предназначенные для восстановления жилых фондов и ремонта укрытий после обстрелов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.







Как отмечается, преступная схема включала несколько этапов. Кроме самого депутата, в организацию входили его жена, которая была совладелицей ряда предприятий, а также руководители подконтрольных частных компаний. По данным правоохранителей, после того как депутат стал членом городского совета, он активно лоббировал интересы своих предприятий во время тендерных процедур, что позволяло ему получать подряды на выполнение работ из бюджетных средств.

В течение 2023-2024 годов было заключено 189 договоров на общую сумму более 57 млн грн, которые включали работы на восстановление жилого фонда, а также ремонт укрытий на территории Кривого Рога. Однако, как выяснилось в ходе расследования, большинство договоров были фиктивными, а в официальных документах содержались завышенные данные по объемам работ и стоимости материалов. По предварительным оценкам, из бюджета было украдено около 2,5 млн грн.









Правоохранители зафиксировали несколько схем, по которым организаторы получали незаконные средства. Они вносили фальшивые данные о выполненных работах и закупленных материалах, а также использовали поддельные акты выполненных работ для получения оплат из городского бюджета.

В результате масштабной операции 7 февраля оперативники Управления стратегических расследований и следователи областной полиции при поддержке КОРДа и роты полиции особого назначения провели более 70 обысков на территории Днепропетровщины. Во время обысков были изъяты наличные в разных валютах, автомобили, мобильные телефоны, а также документы, флеш-накопители и черновые записи, содержащие информацию о финансово-хозяйственной деятельности группировки. Общая стоимость изъятого имущества оценивается в более 19 млн грн.

После сбора доказательств, следователи сообщили о подозрении по ч. 1 и 2 ст. 255 (создание, руководство преступной организации, а также участие в ней), ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в составе организованной группы), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог, совершенный в составе организованной группы) Уголовного кодекса Украины.

Согласно украинскому законодательству, все фигуранты дела могут быть приговорены к лишению свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Сейчас продолжается дальнейшее расследование для установления всех лиц, причастных к этой преступной схеме.

