Передавали координаты ВСУ врагу: в Харькове будут судить экс-беркутовца и его жену за госизмену, - прокуратура. ФОТОРЕПОРТАЖ

Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительное в отношениибывшего сотрудника "Беркута" и его жены, которых обвиняют в государственной измене и незаконном хранении взрывных устройств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковщины.

По данным следствия, 53-летний бывший сотрудник расформированного спецподразделения "Беркут" вместе с 54-летней женой сотрудничали с российскими спецслужбами. Они собирали данные о расположении Сил обороны в Харькове и передавали их через телеграмм куратору из РФ. Вражеская армия использовала эту информацию для обстрелов украинских военных и техники.

Установлено, что кроме того, по указанию российских кураторов супруги обустроили в лесополосе на окраине Харькова хранилище с боевыми гранатами. Это должно было стать резервом для диверсионных групп в случае их прорыва в город.

Нарушителей задержали сотрудники СБУ по фактам государственной измены, совершенной в условиях военного положения, приобретения, ношения и хранения взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Сейчас они находятся под стражей и ожидают суда во Фрунзенском районном суде Харькова. Им грозит пожизненное заключение.

от як можно непомітно хоч на одну добу перемістити за Харків одну пускову "петріота?? А ніяк.
показать весь комментарий
10.02.2025 16:12 Ответить
це що, щоб від братішек оборонятись?
показать весь комментарий
10.02.2025 16:17 Ответить
за держзраду - ✝
показать весь комментарий
10.02.2025 16:14 Ответить
Думав про верещучку стаття. Жаль ні.
показать весь комментарий
10.02.2025 16:15 Ответить
а ті дві москальські консерви - квартальний скоморох та його секретар, які злили москалям через бульбафюрера нашу спецоперацію по затримці вагнерівців, досі спокійно сидять на Банковій і до них жодного питання у наших спецслужб... Проте полковника розвідки Червінського, який в 2021 розповів про це суспільству й досі по сфабрикованих судах таскають
показать весь комментарий
10.02.2025 16:21 Ответить
чому ліца цих "хероїв" приховують ??? країна повинна бачити обличчя "хероїв"
показать весь комментарий
10.02.2025 19:11 Ответить
Морды, как забрюливали, так и прячут. Сейчас начнут рассказывать мне о судах, самых справедливых, украинских.
показать весь комментарий
10.02.2025 20:20 Ответить
Потвора "бувшою" не буває!!! І парується з потворою.
показать весь комментарий
11.02.2025 02:45 Ответить
 
 