Передавали координаты ВСУ врагу: в Харькове будут судить экс-беркутовца и его жену за госизмену, - прокуратура. ФОТОРЕПОРТАЖ

Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительное в отношениибывшего сотрудника "Беркута" и его жены, которых обвиняют в государственной измене и незаконном хранении взрывных устройств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковщины.

По данным следствия, 53-летний бывший сотрудник расформированного спецподразделения "Беркут" вместе с 54-летней женой сотрудничали с российскими спецслужбами. Они собирали данные о расположении Сил обороны в Харькове и передавали их через телеграмм куратору из РФ. Вражеская армия использовала эту информацию для обстрелов украинских военных и техники.

Установлено, что кроме того, по указанию российских кураторов супруги обустроили в лесополосе на окраине Харькова хранилище с боевыми гранатами. Это должно было стать резервом для диверсионных групп в случае их прорыва в город.

Нарушителей задержали сотрудники СБУ по фактам государственной измены, совершенной в условиях военного положения, приобретения, ношения и хранения взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Сейчас они находятся под стражей и ожидают суда во Фрунзенском районном суде Харькова. Им грозит пожизненное заключение.

