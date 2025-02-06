Из 78 прокуроров Хмельнитчины инвалидность подтвердили только у одного, еще 55 должны пройти обследование, - Минздрав
В Минздраве проверили медэкспертные дела прокуроров Хмельницкой области. В данное время из 78 работников прокуратур области шестерых не признали лицами с инвалидностью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Так, в министерстве проверяют 78 дел, 65 на данный момент уже рассмотрены, 13 - еще рассматривают.
Каковы результаты первички:
- по одному прокурору решение медико-социальной экспертной комиссии соответствует действующему законодательству;
- 6 прокурорам не подтвердили статус лица с инвалидностью;
- 3 прокурорам вынесли новое экспертное решение;
- 55 прокуроров вызвали для проведения клинико-экспертного обследования в клинике Украинского государственного научно-исследовательского института медико-социальных проблем инвалидности Министерства здравоохранения Украины.
Коррупция в МСЭК
Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.
Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.
В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.
10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.
16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.
Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.
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****! тільки стріляти, різати та ******* цих мразів
Виконувачем обов'язків керівника з третього грудня став Ігор П'ятковський .
Сам Олійник після звільнення також залишився працювати у правоохоронних органах.
Нова посада екскерівника Олексія Олійника .
Ви будете сміятись ....
Олійник наразі призначений прокурором відділу обласної прокуратури. Він обійматиме цю посаду до березня 2026 року.
"Я, (прізвище, ім'я, по батькові), вступаючи на службу в прокуратуру, присвячую свою діяльність служінню Українському народові і Україні та урочисто присягаю:
неухильно додержуватися https://protocol.ua/go/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституції та законів України;
сумлінним виконанням своїх службових обов'язків сприяти утвердженню верховенства права, законності та правопорядку;
захищати права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства і держави;
постійно вдосконалювати свою професійну майстерність, бути принциповим, чесно, сумлінно і неупереджено виконувати свої обов'язки, з гідністю нести високе звання прокурора".
2. Текст Присяги підписується прокурором і зберігається в його особовій справі.
тріжди крикнем ...... .........
или ........... .............
вони чим окопи тоді копати будуть?
хоча то лишень мрії "злісного ухилянта"...
і ніхто нічого їм не зробить, бо такі цінні кадри потрібні будь якій владі!!!
Можна собі уявити, щоби вони витворяли, якби Захід не примусив запровадити в Україні ті квазі-незалежні антикорупційні органи, які працюють навіть не в півсили.
Тож, всіх прокурорів із підтвердженою 2-ю групою інвалідності потрібно негайно звільнити. І провести це не лише в Хмельницькій області. Адже такий стан прокурорського здоров'я не дозволяє їм в повній мірі виконувати свої посадові обов'язки. А от симулянтів - не шкодувати, а відправити під суд зі стягненням всіх незаконно виплачених пенсій.
Все згнило, нас врятує хіба реальне зовнішнє управління.
Шахрайство,фальсифікація документів,обкрадання держави,посадові злочини -то все для простих смертних?
У трьох - можлива не відповідність групи ...
Цікаво, чи повернуть гроші в бюджет ПФ ті, які "спалились" на брехні?
Інші дійсно інваліди....
А хто перевірку робив? Хмельницька ВЛК ?
я правильно понимаю, что из 65 только 6 неинвалиды, а 59 таки инвалиды?
Стефанчуки+зеленський+шмигаль, нервово нігті собі гризуть, по регламенту ВРУ і КМУ??
якщо вам вже нема місця куди складати валюту,можу запропонувати кілька вільних полиць у своєму холодильнику.Надійність та переодичний контроль зі свого боку гарантую!!!Плата символічна,0,5%.
https://x.com/Igor_dikinsh
тупой мэр
https://x.com/Igor_dikinsh
@Igor_dikinsh
https://x.com/Igor_dikinsh/status/1887503430593224928 Станом на зараз з 78 працівників прокуратур Хмельницької області шістьох не визнали особами з інвалідністю. Але покидати місце роботи і повертати незаконно получені кошти прокурори не збираються. Отак.