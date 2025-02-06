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Из 78 прокуроров Хмельнитчины инвалидность подтвердили только у одного, еще 55 должны пройти обследование, - Минздрав

Прокуроры с инвалидностью в Хмельницкой области. Результаты проверки

В Минздраве проверили медэкспертные дела прокуроров Хмельницкой области. В данное время из 78 работников прокуратур области шестерых не признали лицами с инвалидностью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Так, в министерстве проверяют 78 дел, 65 на данный момент уже рассмотрены, 13 - еще рассматривают.

Каковы результаты первички:

  • по одному прокурору решение медико-социальной экспертной комиссии соответствует действующему законодательству;
  • 6 прокурорам не подтвердили статус лица с инвалидностью;
  • 3 прокурорам вынесли новое экспертное решение;
  • 55 прокуроров вызвали для проведения клинико-экспертного обследования в клинике Украинского государственного научно-исследовательского института медико-социальных проблем инвалидности Министерства здравоохранения Украины.

Читайте также: Только трем прокурорам Хмельнитчины подтвердили инвалидность, 56 не проверили за 2 месяца, - Арьев

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.

Также читайте: Шесть руководителей прокуратур написали заявления на увольнение, они получали повышенные пенсии, - Костин

Автор: 

Минздрав (4903) прокуратура (5036) прокурор (1132) инвалидность (176) Хмельницкая область (963)


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Топ комментарии
+39
І що??? Когось звільнили, покарали, конфіскували? Враховуючи наше правосуддя, за рік подадуть апеляцію, суд присудить виплатити всі кошти, поновити інвалідність та ще й зверху за моральну шкоду.
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06.02.2025 08:17 Ответить
+28
І шо? Когось покарають, підуть на фронт? 🤡 Імітація діяльності
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06.02.2025 08:16 Ответить
+22
через пів року через суддю, дружину кума, повернуть всі виплати та компенсації!
і ніхто нічого їм не зробить, бо такі цінні кадри потрібні будь якій владі!!!
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06.02.2025 08:29 Ответить
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пробачить...зрозуміти..і відпустити
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06.02.2025 08:11 Ответить
Где деньги Зин?
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06.02.2025 11:33 Ответить
у заголовку помилка: Тільки Шести прокурорам Хмельниччини не підтвердили статус особи з інвалідністю, - МОЗ
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06.02.2025 11:38 Ответить
Значить без голів. Так як голова предмет темний і не підлягає дослідженню. Даю 100%, що всі діагнози пов'язані з головою.
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06.02.2025 18:47 Ответить
В них один діагноз, відсутність совісті і неповага до своєї країни і законів!
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07.02.2025 07:30 Ответить
А отримані кошти повернуть? а мсек що дав групу покарають????лікарів які [готували] діагнози, покарають?
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06.02.2025 12:03 Ответить
Там був один дядько, майже пенсійного віку. Він з паличкою ще до 2022 року ходив. От цікаво, в яку категорію він попав, якщо ще не на пенсії
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06.02.2025 22:24 Ответить
В категорію "Гребу гроші поки руки можуть"
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07.02.2025 08:03 Ответить
пгокулоли-інваліди, розумові мабуть

****! тільки стріляти, різати та ******* цих мразів
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06.02.2025 08:12 Ответить
Ні! Всім пенсію як Кивалову - 246 тисяч грн/місяць!
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06.02.2025 08:47 Ответить
А что с Олейником? Как его здоровье?
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06.02.2025 08:13 Ответить
обласного прокурора Олексія Олійник звільнили.
Виконувачем обов'язків керівника з третього грудня став Ігор П'ятковський .

Сам Олійник після звільнення також залишився працювати у правоохоронних органах.

Нова посада екскерівника Олексія Олійника .

Ви будете сміятись ....

Олійник наразі призначений прокурором відділу обласної прокуратури. Він обійматиме цю посаду до березня 2026 року.
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06.02.2025 14:32 Ответить
Тем не менее он ПРОКУРОР и тоже должен пройти проверку. С нетерпением ждем результата
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06.02.2025 15:01 Ответить
1. Особа, призначена на посаду прокурора, набуває повноважень прокурора після складення Присяги прокурора такого змісту:

"Я, (прізвище, ім'я, по батькові), вступаючи на службу в прокуратуру, присвячую свою діяльність служінню Українському народові і Україні та урочисто присягаю:

неухильно додержуватися https://protocol.ua/go/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституції та законів України;

сумлінним виконанням своїх службових обов'язків сприяти утвердженню верховенства права, законності та правопорядку;

захищати права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства і держави;

постійно вдосконалювати свою професійну майстерність, бути принциповим, чесно, сумлінно і неупереджено виконувати свої обов'язки, з гідністю нести високе звання прокурора".

2. Текст Присяги підписується прокурором і зберігається в його особовій справі.

тріжди крикнем ...... .........
или ........... .............
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06.02.2025 16:03 Ответить
не туди наркоша бомбу заніс . ой не туди
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07.02.2025 08:18 Ответить
прийдеться пенсією з медиками поділитися.
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06.02.2025 08:16 Ответить
Ну я думаю , що там і без пенсії вистачить (( Зараз прокурорські себе так ведуть , як ніби у них Маск батько рідний .
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06.02.2025 18:27 Ответить
І шо? Когось покарають, підуть на фронт? 🤡 Імітація діяльності
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06.02.2025 08:16 Ответить
Так чи інакше, скажу я вам, контингент 18-25 таки мобілізують, а от поліцейських та прокурорів ні, і буде в Україні як в російських сєріалах про мєнтов
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06.02.2025 08:52 Ответить
Молодь їхній електорат, не мобілізують. Швидше бусифікують вчителів, лікарів та критичну інфраструктуру
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06.02.2025 09:59 Ответить
Судячи із тенденції - невдовзі буде як в серіалах про "ліхіє дєвяностиє " , це покищо дурні, охмурені фсб , вибухівку на собі заносять , але невдовзі комусть терпець урветься без фсб (( Сьогодні звернувся з проханням допомоги до виконавчої служби , яка помилково наклала арешт на майно військового , що про цей арешт ні сном , ні духом . То п'яненьке сопляча без малого не межиочі стрибало . Уявляю ящо воно так стрибоне самому військовому (( .
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06.02.2025 18:34 Ответить
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06.02.2025 14:17 Ответить
І що??? Когось звільнили, покарали, конфіскували? Враховуючи наше правосуддя, за рік подадуть апеляцію, суд присудить виплатити всі кошти, поновити інвалідність та ще й зверху за моральну шкоду.
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06.02.2025 08:17 Ответить
Хотів коментувати, однак мог би лише повторити.
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06.02.2025 09:50 Ответить
Якщо вони по документам інваліди тоді чому би не переламати їм всім ноги і після підтвердити?
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06.02.2025 08:17 Ответить
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06.02.2025 08:53 Ответить
інвалідність буває різна.... чому асоціюється одразу з ногами чи руками?
вони чим окопи тоді копати будуть?
хоча то лишень мрії "злісного ухилянта"...
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06.02.2025 11:15 Ответить
Хребти
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06.02.2025 12:48 Ответить
чудєсноє ісцелєніє.
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06.02.2025 08:22 Ответить
Чому не в НАТО.
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06.02.2025 08:23 Ответить
Только в Украине инвалиды ( в основном на голову) могут работать прокурорами, так что, зря им не подтвердили ущербность, могут работы лишиться.
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06.02.2025 08:25 Ответить
Бідолашні. В інвалідних колясках хамоном віскі закушують.
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06.02.2025 08:26 Ответить
Интересно, сколько из прокуроров родственников Деточкина?
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06.02.2025 08:27 Ответить
через пів року через суддю, дружину кума, повернуть всі виплати та компенсації!
і ніхто нічого їм не зробить, бо такі цінні кадри потрібні будь якій владі!!!
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06.02.2025 08:29 Ответить
Вся корупційна мерзота (судді, прокурори, поліцаї, митники, податківці) пов'язана між собою не лише діловими, а й родинними стосунками. Цю гідру перемогти неможливо.
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06.02.2025 08:50 Ответить
Ти точно пробував що таке стверджуєш?
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07.02.2025 10:46 Ответить
Маю власні очі й вуха, не сліпий і не глухий
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07.02.2025 11:07 Ответить
жлоби! зажали затребувану суму за підтвердження ))
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06.02.2025 08:32 Ответить
это вотчина татарова с фсбэшником Елдаком , они своих не бросают, это вообще прокуратура или дом инвалидов??? вот что значит роль гиДранта играет бенин, Оманский Нарик, членограй, сцикун, брехун, крыса, четырежды уклонист с подаренным папашей дипломом...
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06.02.2025 08:51 Ответить
Видно що це ті які звільнилися в зв'язку з виходом на пенсію.
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06.02.2025 08:52 Ответить
І ці фальшиві інваліди й надалі будуть працювати прокурорами? Їх не судитимуть? І гроші, вкрадені у держави, вони повернуть?
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06.02.2025 09:15 Ответить
Олена, я вас можливо здивую, але попередні рішення МСЕК цілком законні. Так, вони діють до моменту нового рішення або ж скасування у судовому порядку. Тобто, в юридичному полі ніхто нічого не порушив.
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06.02.2025 09:30 Ответить
бракує слова "формально"...
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06.02.2025 11:17 Ответить
Зебіли паскудять всюди, куди тільки може дотягнутись їхня корупційна "лапа". В даному випадку перетворили прокуратуру у власний "собез".
Можна собі уявити, щоби вони витворяли, якби Захід не примусив запровадити в Україні ті квазі-незалежні антикорупційні органи, які працюють навіть не в півсили.
Тож, всіх прокурорів із підтвердженою 2-ю групою інвалідності потрібно негайно звільнити. І провести це не лише в Хмельницькій області. Адже такий стан прокурорського здоров'я не дозволяє їм в повній мірі виконувати свої посадові обов'язки. А от симулянтів - не шкодувати, а відправити під суд зі стягненням всіх незаконно виплачених пенсій.
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06.02.2025 09:17 Ответить
хто їх буде судити ? родичі судді, хто буде вести справи? такі самі прокурори інваліди.
Все згнило, нас врятує хіба реальне зовнішнє управління.
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06.02.2025 09:54 Ответить
Лише зовнішнє управління. Без варіантів.
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06.02.2025 13:35 Ответить
Це вже якою треба кінченою мерзотою бути, щоб робити ту липову інвалідність коли країна воює за своє існування з найбільшим ворогом фашиською росією, щоб вас порозривало виродки.
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06.02.2025 09:17 Ответить
Кожен перший прокурор з інвалідностью кандидат на звільнення.Інвалід не може виконувати поставленні вимоги.Всі як правило вони інваліди другої групи.В кого не підтверджена інвалідність -звільнення,кримінальна справа,суд і повернення коштів до ПФУ.Ті хто призваний блюсти правопорядок перші порушники.Жорстко забрати всі пільги,в тому числі 90% від зарплати довічного утримання. Крапка!
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06.02.2025 09:19 Ответить
Тобто, від початку зашквару в Хмельницькому обласному МСЕК, коли там різного роду мИнистри, дИпутати, начальники ОВА та інші дууууже поважні у суспільстві посадові особи та структури взяли все "пад лічний кантроль" спромоглися по суті аж 10 прАкурорав Хмельницької області Я так розумію дають час та можливість зістригти грошових знаків щоб підтвердити інвальдовані діагнози.
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06.02.2025 09:27 Ответить
Цікаво,в Кримінальному кодексі є пункт,що він прокурорів не стосується?
Шахрайство,фальсифікація документів,обкрадання держави,посадові злочини -то все для простих смертних?
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06.02.2025 09:35 Ответить
Клоунада, квартал 95 . Імпотентні влада, прокуратура, президент. Корупція рулить. З того роя не буде ... Нічого!!!! І за таке бидло гинуть воїни ЗСУ?! Шкода що таке бидло після війни знову буде у владі і чихали вони на все. В Україні корупція непереможна так як вона введена в ранг закону і кришується владою на всіх щаблях.
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06.02.2025 09:42 Ответить
всі пам.ятають оту проблядь зелену людмилу марченко що викидала хабар через паркан свого маєтку . ну і шо . а ***** --- виходить на трибуну ВР і щось там варнякає з трибуни ..законодавиця.. грьобана . цю тварюку навіть зелена ******** не відсторонила від роботи в парламенті . а ПОРОШЕНКА хочуть відсторонити за те що якогось зеленого підора ***** послав а шавки зелені почули і почали собі пердаки рвати як можна ..колегу.. посилати так далеко
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07.02.2025 08:36 Ответить
В "нормальній" країні ця новина малаб звучати так: "Шістьом прокурорам оголошено підозру, інші відсторонені від посад на час проведення перевірки, генеральний прокурор подав у відставку".
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06.02.2025 09:55 Ответить
Потрібно цих злочинців кинути в штурм через мінні поля.
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06.02.2025 10:13 Ответить
Для простых смертных медкомиссию тоже проводят в клініці Українського державного науководослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності Міністерства охорони здоров'я України???….
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06.02.2025 10:18 Ответить
Простими словами: з 10 перевірених підтвердження отримав лише ОДИН!

У трьох - можлива не відповідність групи ...
Цікаво, чи повернуть гроші в бюджет ПФ ті, які "спалились" на брехні?
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06.02.2025 10:30 Ответить
Щось не поняв. З 78 крокурорів-інвалідів 6 виявилось з підробними документами. Бо написано - немає ноги чи голови - а вони є.
Інші дійсно інваліди....
А хто перевірку робив? Хмельницька ВЛК ?
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06.02.2025 10:35 Ответить
У багатьох раніше частково не придатних до військової служби хлопців, на ВЛК познімали групи! А у цієї плядоти тільки у шістьох зняли інвалідність! Якщо ти інвалід,сиди дома,лікуйся,нехрін протирати крісла хворими жопами!
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06.02.2025 10:36 Ответить
покалечить - пусть будут инвалидами как хотели
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06.02.2025 10:43 Ответить
При такій правовій систимі навіть не інваліди прокурори не потрібні,як непотріб.
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06.02.2025 10:46 Ответить
тобто, у нас більшість прокурорів інваліди?
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06.02.2025 10:49 Ответить
В нас прогнивша державна система. До Осла воняла а при зелених ворюгах геть розклалась.
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06.02.2025 10:52 Ответить
для початку всіх шістьох відпздити і обісцяти.
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06.02.2025 11:22 Ответить
"перевіряють 78 справ, 65 наразі вже розглянуто" "6 прокурорам не підтвердили статус особи з інвалідністю"
я правильно понимаю, что из 65 только 6 неинвалиды, а 59 таки инвалиды?
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06.02.2025 12:00 Ответить
кончена країна . ось у моєму Харкові до фронта можна доїхати на велосипеді за годину. Судді прокурори крадуть як не в себе можуть . ніхто захищати місто не хоче. не буде України.
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06.02.2025 12:54 Ответить
Ну, тепер вони можуть, НАРЕШТІ, сміливо прийти у ТЦК, щоб підти захищати на передовій від рашистів, свої неТрудові статки, розписані по усій рідні!
Стефанчуки+зеленський+шмигаль, нервово нігті собі гризуть, по регламенту ВРУ і КМУ??
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06.02.2025 13:05 Ответить
А прокурорам дають інвалідність відразу при вступі на посаду чи чекають поки вони доведуть свою моральну нікчемність?
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06.02.2025 13:06 Ответить
Ні. Треба правильно 10 років натхненно "позахищати" закон, на ювілей подарують золоті милиці і кульгай на комісію, вже чекають. Таможня дала добро (с)
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07.02.2025 09:53 Ответить
Була б моя воля - вигнав би всіх цих падлюк з повною конфіскацією непосильно нажитого, ліквідував би ці "органи" як згнивші. Без них шкоди менше чим з ними.
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06.02.2025 13:25 Ответить
Один з когорти? Ето какой то проізвол!
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06.02.2025 14:05 Ответить
Аннулировать диплом и уволить без права занимать руководящие должности с полным возмещением средств, полученным таким обманным путем в денежном выражении.
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06.02.2025 18:54 Ответить
Десь через рік там все підтвердиться і пройдуть виплати за рік неотримання. Можливо навіть з додатковою компенсацією за "неудобства"
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06.02.2025 19:20 Ответить
Друзі з Українського державного науководослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ,
якщо вам вже нема місця куди складати валюту,можу запропонувати кілька вільних полиць у своєму холодильнику.Надійність та переодичний контроль зі свого боку гарантую!!!Плата символічна,0,5%.
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06.02.2025 19:26 Ответить
Ось і штурмова рота
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06.02.2025 20:36 Ответить
А прокурорить інвалідність не заважає?
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06.02.2025 21:05 Ответить
Здорових людей не має, є недообстежені. Якщо взяти наших воїнів, їх обстежити, то 80% мають теж стати інвалідами і отримувати як прокуррори пенсії.
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06.02.2025 22:13 Ответить
А скільки недообстежених і відвертих дебілів серед зільоних?
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06.02.2025 22:34 Ответить
Як можуть служити прокурорами брехуни і обманщики?
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06.02.2025 22:33 Ответить
https://x.com/Igor_dikinsh



https://x.com/Igor_dikinsh

тупой мэр



https://x.com/Igor_dikinsh

@Igor_dikinsh


https://x.com/Igor_dikinsh/status/1887503430593224928 Станом на зараз з 78 працівників прокуратур Хмельницької області шістьох не визнали особами з інвалідністю. Але покидати місце роботи і повертати незаконно получені кошти прокурори не збираються. Отак.
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06.02.2025 23:17 Ответить
Навіщо переливати з пустого в порожнє ця історія показала повну безвідповідальність держорганів. Зараз такий суспільний договір держава найо тебе а ти державу, і чим більше у тебе є грошей тим простіше зробити їх ще більше...
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06.02.2025 23:52 Ответить
Прокурори за шахрайство не мають відповідати?
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07.02.2025 01:34 Ответить
І що далі???? Хто поверне гроші???? Прокуратура себе дескридутувала! В нас немає правосуддя!!!! А як що так,то вирішувати козацтву!!!! Беремо два коня та до хвостів в'яжемо тих прокурорів!!!!!!!
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07.02.2025 08:28 Ответить
І де показовий розстріл????
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07.02.2025 08:42 Ответить
Потрібно весь суддівсько- прокурорський штат , звільнити і судити, це паньство надто шкідливе для країни!
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07.02.2025 08:42 Ответить
ЗЕ Животные!!! посмотрите какая пенсия у ******** кивалова и т.д
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07.02.2025 08:43 Ответить
 
 