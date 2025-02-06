Из 78 прокуроров Хмельнитчины инвалидность подтвердили только у одного, еще 55 должны пройти обследование, - Минздрав

В Минздраве проверили медэкспертные дела прокуроров Хмельницкой области. В данное время из 78 работников прокуратур области шестерых не признали лицами с инвалидностью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Так, в министерстве проверяют 78 дел, 65 на данный момент уже рассмотрены, 13 - еще рассматривают.

Каковы результаты первички:

по одному прокурору решение медико-социальной экспертной комиссии соответствует действующему законодательству;

6 прокурорам не подтвердили статус лица с инвалидностью;

3 прокурорам вынесли новое экспертное решение;

55 прокуроров вызвали для проведения клинико-экспертного обследования в клинике Украинского государственного научно-исследовательского института медико-социальных проблем инвалидности Министерства здравоохранения Украины.

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Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.

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