РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7526 посетителей онлайн
Новости Фото Коррупция и мобилизация
10 481 77

Инструктор Мукачевского ТЦК за $3-4 тыс. помогал мужчинам сбежать из центра комплектования, - ГБР. ФОТОрепортаж

Работники ГБР задержали инструктора отделения рекрутинга Мукачевского РТЦК и СП, который за деньги помогал мужчинам призывного возраста бежать из помещения центра комплектования, а военнослужащим, которых вернули после самовольного оставления части, - из батальона резерва.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Инструктор склонял мобилизованных к побегу

Как отмечается, мужчин, которые прибыли в ТЦК для мобилизации, но не желали служить, он тайком выводил за пределы учреждения. Стоимость такой услуги составляла 3-4 тыс. долларов США, которые ему приносили родственники или знакомые военнообязанных. Также за 4-5 тыс. долларов США он помогал военнослужащим, которые только что вернулись из СЗЧ, снова бежать из батальона резерва. Во время частных разговоров с бойцами он склонял их к повторному побегу. Он уверял их, что может показать путь, которым можно выйти за расположение части в обход патрулей, где беглецов будет ждать его знакомый. Фигурант обещал, что последний своим автомобилем доставит их в безопасные локации.

обшук в інструктора ТЦК на Закарпатті
обшук в інструктора ТЦК на Закарпатті
обшук в інструктора ТЦК на Закарпатті
обшук в інструктора ТЦК на Закарпатті

"По такой схеме место несения службы оставить по меньшей мере 5 военнослужащих", - уточнили в ГБР.

ГБР задержало инструктора во время передачи 10 тыс. долларов США за содействие в уклонении от прохождения военной службы двум военнослужащим.

Читайте также: Жена руководителя управления ГБР Гейды владеет недвижимостью стоимостью сотни тысяч долларов, - расследование NV

Подозрение

Фигуранту сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Ему избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Расследование продолжается, устанавливается причастность к противоправной деятельности руководства Мукачевского РТЦК и СП.

Смотрите также: Командир воинской части нанес государству 12 млн грн убытков на закупке топливных резервуаров. Его будут судить, - ГБР. ФОТО

Что изъято во время обыска?

Состоялись 10 санкционированных обысков, во время которых были изъяты черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность, мобильные телефоны, деньги в разных валютах в эквиваленте более 36 тыс. долларов США, 5 золотых слитков весом по 31 грамм, стоимость которых оценивается в почти 700 тыс. грн.

Автор: 

коррупция (8635) ГБР (3211) ТЦК (757) Закарпатская область (2683)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Тобто правду кажуть,що якщо вже прийняли в бус і встигнеш швиденько намутити 1тис.$ то випустять по дорозі, ну а щоб вийти з застінків ТЦК -мінімум 3тис$. І це ж при тому,що ніхто нічого не гарантує в майбутньому. Нормальний бізнес план.
показать весь комментарий
10.02.2025 16:42 Ответить
+7
На розмінування!
показать весь комментарий
10.02.2025 16:30 Ответить
+7
Знову на сонечок наїхали. Знову фсб провело іпсо, підкупило ДБР.
показать весь комментарий
10.02.2025 16:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На розмінування!
показать весь комментарий
10.02.2025 16:30 Ответить
не потрібно було вбивати Сашка Білого,..
ой не потрібно..
показать весь комментарий
10.02.2025 17:18 Ответить
млядь,це тільки простий інструктор,що можна скаати про вищу ланку ?як ця країна ще держиться !
показать весь комментарий
10.02.2025 17:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-mWXaKurs-s
показать весь комментарий
10.02.2025 18:38 Ответить
При всій повазі до Білого:
І шо, ***** би не напав? Чи може мудрий нарід Блазня б не обрав?
показать весь комментарий
10.02.2025 19:34 Ответить
звичайно що напав би..
але внутрішні вороги, корупціонери, Сашка боялися..
зараз зовсім не мають страху..
показать весь комментарий
11.02.2025 19:35 Ответить
Зараз вони не мають страху бо вони - монобільшість та ще й під керівництвом такої сволоти як Татаров, Ермак та інші "нові обличчя"...
показать весь комментарий
11.02.2025 20:11 Ответить
що й кажу..
показать весь комментарий
11.02.2025 20:12 Ответить
У ТЦК повинен бути общак для відмазування від в'язниці таких "інструкторів", які ризикують заради всіх пропонуючи послуги.
показать весь комментарий
10.02.2025 16:44 Ответить
і він напевно є..
і не тільки у тцк..
показать весь комментарий
10.02.2025 17:49 Ответить
З паршивої вівці - хоч шерсті клок. Якщо чмошники настільки сцуться їхати на фронт, що готові віддати останнє - можна брати. Краще прикупити РЕБ чи корча побратимам на ці бабки.
А те одноклітинне - та плювати на їх подальшу долю.
показать весь комментарий
10.02.2025 16:36 Ответить
Можна брати кому?! Як ці гроші підуть на допомогу? Він що їх волонтерив на дрони? На карман собі він брав.
показать весь комментарий
10.02.2025 17:10 Ответить
Володька #590860 В кого є гроші все одно втечуть. А в тих хто без грошей вибір невеликий, або на фронт або будувати під керівництвом московитів СРСР 2.0
показать весь комментарий
10.02.2025 17:46 Ответить
Володька #590860 До чого тут Польща? Поясніть будь ласка
показать весь комментарий
10.02.2025 18:18 Ответить
Володька #590860 Польща не була в складі СРСР
показать весь комментарий
10.02.2025 18:24 Ответить
17 серпня 2023 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 президент України затвердив рішення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Ради національної безпеки та оборони України про звільнення всіх керівників обласних ТЦК у країні у зв'язку з корупційною складовою, що численно мала місце до того. З Вікіпедії

Результативнісь зашкалює!
показать весь комментарий
10.02.2025 16:38 Ответить
А кого з тих керівників обласних ТЦК реально посадили?
То навіщо ж новопризначеним воєнкомам стримувати власний потяг "стригти" пійману здобич?
показать весь комментарий
10.02.2025 16:57 Ответить
Чудово . Тепер прокурори ,депутати ,митники, дбееірівці та інші ухилянти , що давали присягу та жили коштом платників податків не зможуть втікти з центру сервісної підтримки .
показать весь комментарий
10.02.2025 16:39 Ответить
Хоча мабуть ні - ці всі "заброньовані ухилянти " і далі будуть красти на своїх посадах . А коли хлопці з ЗСУ повернуться з війни вони зі здивуванням побачать , що ці людці - будуть і далі ставитися до них як до бидла . І тоді вони можливо запитають - а як так сталося ?
ВОЮВАЛИ ЗА ВІЛЬНУ УКРАЇНУ - А КРАЇНА ЗАЛИШИЛОСЯ ФЕОДАЛЬНОЮ ДЕРЖАВОЮ ДЕ ПАНУЄ ПАН-ПРОКУРОР -ЧИНОВНИК , А ПРОСТА ЛЮДИНА ,ХОЧ І ВЕТЕРАН - ЗАЛИШАЄТЬСЯ РАБОМ -КРІПАКОМ ???
показать весь комментарий
10.02.2025 16:46 Ответить
Пам'ятаю як колись місцева влада виділила землю для АТОвців. На солоному болоті за містом.
А самі тим часом тихцем вивели родюче поле в передмісті з обробітку, поділили тихцем між собою та продали.
І ніхто нічого нікому "не должен".
показать весь комментарий
10.02.2025 16:55 Ответить
так, так..
це місцева влада, в даному випадку, винувата..
а не ті, хто її вибрав..
показать весь комментарий
10.02.2025 17:23 Ответить
Вася Быколог Дайте вгадаю, депутатами цієї сільської ради були колишні доярки і трактористи, тобто ,,прості люди"
показать весь комментарий
10.02.2025 18:29 Ответить
Так. Голова сільради, його куми свати брати, агроном бувший та економіст з бухгалтерам.
Виділили собі безкоштовно, по закону, землю під ведення садівництва.
показать весь комментарий
10.02.2025 19:04 Ответить
По вашій логіці і собака метиляє Хвостом і хвіст собакою . Але воно то трохи не так . Хоча народ несе відповідальність за , те що відбувається в країні -але не повну . Що б не зробила велика людина - всі її наслідують . Тому лідери суспільства безумовно формують дії народу . Я вже не кажу - про всю повноту влади - судову та каральну. Народ може лише морально осудити злодіїв. Лідери держави - можуть проконтролювати - щоб бандитів та злодіїв карали ще й фізично . І саме на владу лягає основна відповідальність - бо їй даються великі можливості . Але якщо замість справдливого суду - вона сама очолює бандитів - то її намагання апелювати до закону сміховинні . Коли брехливі лицеміри закликають до патріотизму та самопожертви - повестися на це можуть лише дуже недалекі люди . Я вже не кажу про власний приклад - стати в перших рядах .
показать весь комментарий
10.02.2025 18:22 Ответить
Хабарі чиновникам дають ,,прості люди". Обидві категорії порушують законодавство, не сплачують податки, порушують закони про мобілізацію, дають хабарі. ,,Простий народ" вимагає від влади жити по законах, а сам хоче жити по ,,понятіям
показать весь комментарий
10.02.2025 18:14 Ответить
ІПСО
показать весь комментарий
10.02.2025 16:43 Ответить
Тобто правду кажуть,що якщо вже прийняли в бус і встигнеш швиденько намутити 1тис.$ то випустять по дорозі, ну а щоб вийти з застінків ТЦК -мінімум 3тис$. І це ж при тому,що ніхто нічого не гарантує в майбутньому. Нормальний бізнес план.
показать весь комментарий
10.02.2025 16:42 Ответить
Як зазначається, чоловіків, які прибули до ТЦК для мобілізації, але не бажали служити, він потайки виводив за межі установи. (с)
=========================

Зловили, побили, завантажили, привезли - все це делікатно називається «прибутки». Але служити не хочуть((((
показать весь комментарий
10.02.2025 17:08 Ответить
"Звільняємо всіх обласних «воєнкомів». Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна й чому цинізм та хабарництво в час війни - це державна зрада. Натомість воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоров'я, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність та не мають цинізму… Їм можна довірити цю систему комплектування. Реалізувати це рішення повинен Головком Залужний. Перед призначеннями нових керівників ТЦК буде перевірка Служби безпеки України". Зеленский 2023 рік.
Тобто спіймали фронтовика, якій зберіг свою гідність та не має цинізму
показать весь комментарий
10.02.2025 16:44 Ответить
36 тис. доларів США?
салага.
навіть брати не вміє...
показать весь комментарий
10.02.2025 16:45 Ответить
відділення рекрутингу Мукачівського РТЦК та СП

Рекрутинг в ТЦК. Сталося щось дивне... Хтось пояснить, що то за відділ такий?
показать весь комментарий
10.02.2025 16:45 Ответить
А що в нас, гарних новин про ЗСУ взагалі немає? Тільки і чути, тцкшники когось побили, хабарі, кримінальне переслідування, СЗЧ, браковані міни. Чи може це чиєсь замовлення, поливати ЗСУ лайном щодня?
показать весь комментарий
10.02.2025 16:45 Ответить
Напишіть щось хороше. Якийсь позитив. Якщо знаєте.
показать весь комментарий
10.02.2025 16:48 Ответить
Ну наприклад, зеленський нещодавно роздав воїнам ЗСУ 90 різних нагород. Впевнений, що за кожною нагородою є якась історія. Чому ці історії про наших героїв ніде не чути і не видно? Лише, якась діч освітлюється постійно, щодня.
показать весь комментарий
10.02.2025 17:02 Ответить
Ось ще одна гарна новина.
Полтавський военком вирішив гроші, які назбирав з ухилянтів, авто та будинок віддати на потреби ЗСУ. А також обіцяв повернути гроші з офшорних рахунків. Президент підтримав ініціативу і теж поверне гроші з Лондону в Україну.
Так тримати!
показать весь комментарий
10.02.2025 17:06 Ответить
Ну,стратегія "Голову в пісок" теж має право на існування. Тільки ні до чого хорошого вона не призводить.
показать весь комментарий
10.02.2025 17:18 Ответить
навіщо «людям» позитив,
якщо їх вабить негатив?
показать весь комментарий
10.02.2025 17:25 Ответить
Чому завжди намагаються висвітлити негатив? Тому що позитив - це добре - це норма.
показать весь комментарий
10.02.2025 17:30 Ответить
Хороша новина полягає в тому, що хабарника викрили. Коли будуть тількі розцінки для ухилянтів публікувати, це погані новини.
показать весь комментарий
10.02.2025 18:16 Ответить
А які можуть бути гарні новини коли країною та ЗСУ керують Швондєри та Шарікови. Хочете гарних новин - читайте про ізріїльску армію - в якій воюють діти чиновників. А коли діти чновників не воюють - то армія пертворюється на бізнес-структуру з усіма наслідками..
показать весь комментарий
10.02.2025 16:52 Ответить
Бомба, иди на кухню и из бачка у стены еденые продукты на себя маж, потом бери бачок и иди в город за водкой. Такую парашу ни один патруль не остановит...
показать весь комментарий
10.02.2025 16:45 Ответить
Знову на сонечок наїхали. Знову фсб провело іпсо, підкупило ДБР.
показать весь комментарий
10.02.2025 16:47 Ответить
Не можна на ТЦК бочку котити--- там святість і порядність зашкалює.
показать весь комментарий
10.02.2025 16:52 Ответить
То есть,ТЦК это типа тюрьмы? Закрытое учереждение,куда входишь и усё,прощай молодость.По какому закону людей "які прибули до ТЦК для мобілізації, але не бажали служити " держат как на "крытой"? Применяйте к ним нормы закона,предусмотренные в данном случае.
показать весь комментарий
10.02.2025 17:00 Ответить
Надто довго там всидiти не вийде, бо трапиться раптовий та перший (i, можливо, останнiй) у життi приступ епiлепсiї.
показать весь комментарий
11.02.2025 01:58 Ответить
Контролюючі органи перевіряють інформацію...
показать весь комментарий
10.02.2025 17:10 Ответить
После войны его Медведчук праведником мира сделает.
показать весь комментарий
10.02.2025 17:12 Ответить
а посланці медведчука на цензорі,
підуть в «рай»..
показать весь комментарий
10.02.2025 17:36 Ответить
Опять не поделился?
показать весь комментарий
10.02.2025 17:12 Ответить
Працівники ДБР затримали інструктора відділення рекрутингу Мукачівського РТЦК та СП
=====

Як по рилу хтось із них отримають, то одразу вереску - «образили або побили військового!!!!», як за хабар прийняли або там вимагають, щоб ті самі йшли воювати, то одразу ж скромно - «не місцеві ми - прості інструктори та працівники»
показать весь комментарий
10.02.2025 17:12 Ответить
Та прямо кажи- тiтушня незрозумiлого походження.
показать весь комментарий
11.02.2025 00:13 Ответить
Це третій варіант - коли в камери потрапляє невпізнаний бусик із невпізнаними пасажирами в балаклавах, які пі*дять цілком упізнаного перехожого.
Потім виступає тцк - а це не наші, це якісь ********
показать весь комментарий
11.02.2025 00:56 Ответить
за гроші допомагав чоловікам призовного віку втікати з приміщення центру комплектування

Тобто, мав робити це безплатно?
показать весь комментарий
10.02.2025 17:13 Ответить
Алекс Скела Згоден, безплатно тількі притрушені жіночки на вулицях відбивають
показать весь комментарий
10.02.2025 18:22 Ответить
Алекс Скела Я думаю що в наших ТЦК нормальні розцінки, от коли з'являться російські военкомати буде набагато дорожче.
показать весь комментарий
10.02.2025 18:34 Ответить
ото бізнес зелебобики розвели
показать весь комментарий
10.02.2025 17:15 Ответить
А чому на ліжку немає синочка крупи, таке враження що всі хабарники живуть в одному помешканні на всіх.
показать весь комментарий
10.02.2025 17:59 Ответить
О, то у тцкунів навіть інструктори є? І напевно отримують надбавки, як інструктор?)
показать весь комментарий
10.02.2025 18:39 Ответить
Не ТЦК а ВАЄНКАМАТ🤮 смердюче лайно
показать весь комментарий
10.02.2025 19:09 Ответить
2019 рік - мудрий наріт вибрав...
показать весь комментарий
11.02.2025 00:00 Ответить
Шось тут усi коментуючi упускають з уваги один момент: а на якiй в дiдька пiдставi оце збройне формування вiдолвлює цивiльних на вулицi та тримає їх по декiлька дiб на своїй територiї ??? Де в бiса в законодавчiй базi прописано що вони таке мають право робити ? Якщо ще не мобiлiзований, ВЛК не пройдене, то усе це невипускання - це стаття 146. Затримувати може тiльки полiцiя, тiльки з вказаних в законi причин, i тiльки на три години. Все.
показать весь комментарий
11.02.2025 00:11 Ответить
Щось інстуктиня на світлині засмучена така....
показать весь комментарий
11.02.2025 02:43 Ответить
Я так розумію, що любого з ТЦК бери і саджай на три роки. І помилки не буде.
показать весь комментарий
11.02.2025 07:02 Ответить
 
 