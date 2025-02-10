Инструктор Мукачевского ТЦК за $3-4 тыс. помогал мужчинам сбежать из центра комплектования, - ГБР. ФОТОрепортаж
Работники ГБР задержали инструктора отделения рекрутинга Мукачевского РТЦК и СП, который за деньги помогал мужчинам призывного возраста бежать из помещения центра комплектования, а военнослужащим, которых вернули после самовольного оставления части, - из батальона резерва.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Инструктор склонял мобилизованных к побегу
Как отмечается, мужчин, которые прибыли в ТЦК для мобилизации, но не желали служить, он тайком выводил за пределы учреждения. Стоимость такой услуги составляла 3-4 тыс. долларов США, которые ему приносили родственники или знакомые военнообязанных. Также за 4-5 тыс. долларов США он помогал военнослужащим, которые только что вернулись из СЗЧ, снова бежать из батальона резерва. Во время частных разговоров с бойцами он склонял их к повторному побегу. Он уверял их, что может показать путь, которым можно выйти за расположение части в обход патрулей, где беглецов будет ждать его знакомый. Фигурант обещал, что последний своим автомобилем доставит их в безопасные локации.
"По такой схеме место несения службы оставить по меньшей мере 5 военнослужащих", - уточнили в ГБР.
ГБР задержало инструктора во время передачи 10 тыс. долларов США за содействие в уклонении от прохождения военной службы двум военнослужащим.
Подозрение
Фигуранту сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
Ему избрана мера пресечения - содержание под стражей.
Расследование продолжается, устанавливается причастность к противоправной деятельности руководства Мукачевского РТЦК и СП.
Что изъято во время обыска?
Состоялись 10 санкционированных обысков, во время которых были изъяты черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность, мобильные телефоны, деньги в разных валютах в эквиваленте более 36 тыс. долларов США, 5 золотых слитков весом по 31 грамм, стоимость которых оценивается в почти 700 тыс. грн.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ой не потрібно..
І шо, ***** би не напав? Чи може мудрий нарід Блазня б не обрав?
але внутрішні вороги, корупціонери, Сашка боялися..
зараз зовсім не мають страху..
і не тільки у тцк..
А те одноклітинне - та плювати на їх подальшу долю.
Результативнісь зашкалює!
То навіщо ж новопризначеним воєнкомам стримувати власний потяг "стригти" пійману здобич?
ВОЮВАЛИ ЗА ВІЛЬНУ УКРАЇНУ - А КРАЇНА ЗАЛИШИЛОСЯ ФЕОДАЛЬНОЮ ДЕРЖАВОЮ ДЕ ПАНУЄ ПАН-ПРОКУРОР -ЧИНОВНИК , А ПРОСТА ЛЮДИНА ,ХОЧ І ВЕТЕРАН - ЗАЛИШАЄТЬСЯ РАБОМ -КРІПАКОМ ???
А самі тим часом тихцем вивели родюче поле в передмісті з обробітку, поділили тихцем між собою та продали.
І ніхто нічого нікому "не должен".
це місцева влада, в даному випадку, винувата..
а не ті, хто її вибрав..
Виділили собі безкоштовно, по закону, землю під ведення садівництва.
=========================
Зловили, побили, завантажили, привезли - все це делікатно називається «прибутки». Але служити не хочуть((((
Тобто спіймали фронтовика, якій зберіг свою гідність та не має цинізму
салага.
навіть брати не вміє...
Рекрутинг в ТЦК. Сталося щось дивне... Хтось пояснить, що то за відділ такий?
Полтавський военком вирішив гроші, які назбирав з ухилянтів, авто та будинок віддати на потреби ЗСУ. А також обіцяв повернути гроші з офшорних рахунків. Президент підтримав ініціативу і теж поверне гроші з Лондону в Україну.
Так тримати!
якщо їх вабить негатив?
підуть в «рай»..
=====
Як по рилу хтось із них отримають, то одразу вереску - «образили або побили військового!!!!», як за хабар прийняли або там вимагають, щоб ті самі йшли воювати, то одразу ж скромно - «не місцеві ми - прості інструктори та працівники»
Потім виступає тцк - а це не наші, це якісь ********
Тобто, мав робити це безплатно?