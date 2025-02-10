Инструктор Мукачевского ТЦК за $3-4 тыс. помогал мужчинам сбежать из центра комплектования, - ГБР. ФОТОрепортаж

Работники ГБР задержали инструктора отделения рекрутинга Мукачевского РТЦК и СП, который за деньги помогал мужчинам призывного возраста бежать из помещения центра комплектования, а военнослужащим, которых вернули после самовольного оставления части, - из батальона резерва.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Инструктор склонял мобилизованных к побегу

Как отмечается, мужчин, которые прибыли в ТЦК для мобилизации, но не желали служить, он тайком выводил за пределы учреждения. Стоимость такой услуги составляла 3-4 тыс. долларов США, которые ему приносили родственники или знакомые военнообязанных. Также за 4-5 тыс. долларов США он помогал военнослужащим, которые только что вернулись из СЗЧ, снова бежать из батальона резерва. Во время частных разговоров с бойцами он склонял их к повторному побегу. Он уверял их, что может показать путь, которым можно выйти за расположение части в обход патрулей, где беглецов будет ждать его знакомый. Фигурант обещал, что последний своим автомобилем доставит их в безопасные локации.









"По такой схеме место несения службы оставить по меньшей мере 5 военнослужащих", - уточнили в ГБР.

ГБР задержало инструктора во время передачи 10 тыс. долларов США за содействие в уклонении от прохождения военной службы двум военнослужащим.

Подозрение

Фигуранту сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Ему избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Расследование продолжается, устанавливается причастность к противоправной деятельности руководства Мукачевского РТЦК и СП.

Что изъято во время обыска?

Состоялись 10 санкционированных обысков, во время которых были изъяты черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность, мобильные телефоны, деньги в разных валютах в эквиваленте более 36 тыс. долларов США, 5 золотых слитков весом по 31 грамм, стоимость которых оценивается в почти 700 тыс. грн.