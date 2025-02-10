На Киевщине в лесополосе обнаружили часть российской кассетной авиабомбы. ФОТО
В Киевской области в лесополосе обнаружили боевой элемент российской кассетной авиационной бомбы РБК-500.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.
Сотрудники коммунального предприятия обнаружили подозрительный предмет и вызвали спасателей.
Саперы ГСЧС определили, что находка - боевая часть самоприцельного элемента кассетной авиабомбы РБК-500, которую применяют российские оккупанты. Обнаруженный боеприпас саперы уничтожили на месте.
"Напоминаем: если вы заметили подозрительный предмет, не приближайтесь, не трогайте его и немедленно сообщите спасателям по номеру 101", - отметили в ведомстве.
