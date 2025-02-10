РУС
2 790 2

На Киевщине в лесополосе обнаружили часть российской кассетной авиабомбы. ФОТО

В Киевской области в лесополосе обнаружили боевой элемент российской кассетной авиационной бомбы РБК-500.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

Сотрудники коммунального предприятия обнаружили подозрительный предмет и вызвали спасателей.

Саперы ГСЧС определили, что находка - боевая часть самоприцельного элемента кассетной авиабомбы РБК-500, которую применяют российские оккупанты. Обнаруженный боеприпас саперы уничтожили на месте.

"Напоминаем: если вы заметили подозрительный предмет, не приближайтесь, не трогайте его и немедленно сообщите спасателям по номеру 101", - отметили в ведомстве.

бомба (379) Киевская область (4361) ГСЧС (5143)
Який хоробрий сапер. Там же 500 кг тротiлу!
10.02.2025 20:55 Ответить
А як залетіло???
11.02.2025 02:10 Ответить
 
 