На Киевщине в лесополосе обнаружили часть российской кассетной авиабомбы. ФОТО

В Киевской области в лесополосе обнаружили боевой элемент российской кассетной авиационной бомбы РБК-500.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

Сотрудники коммунального предприятия обнаружили подозрительный предмет и вызвали спасателей.

Саперы ГСЧС определили, что находка - боевая часть самоприцельного элемента кассетной авиабомбы РБК-500, которую применяют российские оккупанты. Обнаруженный боеприпас саперы уничтожили на месте.

"Напоминаем: если вы заметили подозрительный предмет, не приближайтесь, не трогайте его и немедленно сообщите спасателям по номеру 101", - отметили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ за эту неделю применила против Украины 1260 авиабомб, почти 750 ударных дронов и более 10 ракет, - Зеленский



