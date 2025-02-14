РУС
Рашисты ночью атаковали "шахедами" Одесщину: повреждена припортовая инфраструктура и недействующая база отдыха. ФОТО

В ночь на 14 февраля 2025 года российские оккупанты атаковали Одесский район ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

Силы ПВО уничтожали воздушные цели.

"В результате атаки есть повреждения припортовой инфраструктуры и недействующей базы отдыха. Также осколками был поражен легковой автомобиль. На местах попаданий вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали пожарные. К счастью, люди не пострадали",- говорится в сообщении.

Атака шахедів на Одещину 14 лютого 2025 року
Атака шахедів на Одещину 14 лютого 2025 року

война (1455) обстрел (29700) Одесская область (3833) Одесский район (286) война в Украине (6292)
