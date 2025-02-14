Рашисты ночью атаковали "шахедами" Одесщину: повреждена припортовая инфраструктура и недействующая база отдыха. ФОТО
В ночь на 14 февраля 2025 года российские оккупанты атаковали Одесский район ударными беспилотниками.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
Силы ПВО уничтожали воздушные цели.
"В результате атаки есть повреждения припортовой инфраструктуры и недействующей базы отдыха. Также осколками был поражен легковой автомобиль. На местах попаданий вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали пожарные. К счастью, люди не пострадали",- говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль