РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9441 посетитель онлайн
Новости Фото Война
1 618 3

Оккупанты ударили КАБами по Преображенке в Запорожье: двое погибших (обновлено) . ФОТО

РФ ударила КАБами по Преображенке на Запорожье

Российские захватчики ударили по Преображенке Запорожской области КАБами.

Об этом сообщил глава области Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

По меньшей мере, шесть КАБов враг выпустил по прифронтовой громаде. На месте попаданий работают чрезвычайники.

В результате обстрела разрушены дома. По предварительной информации, под завалами есть люди.

Впоследствии глава ОВА заявил, что в результате удара РФ погибла женщина.

Тело погибшей спасатели извлекли из-под завалов дома. Спасательные работы продолжаются.

Удар по Преображенці: загинули дві людини

В 12:25 Федоров сообщил, что из-под завалов дома извлекли тело 47-летнего мужчины.

"Таким образом, вражеский обстрел унес жизни двух человек", - говорится в сообщении.

Также читайте: Сутки на Запорожье: враг атаковал КАБАми, беспилотниками, из РСЗО и артиллерии, есть погибший и раненые. Утром ударил КАБами по Пологовскому району, три человека получили ранения

Автор: 

война (1455) обстрел (29700) Запорожская область (3571) КАБ (436) Пологовский район (156) Преображенка (3)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зяма, а де наша отвєтка? Який там НПЗ на черзі?
показать весь комментарий
14.02.2025 09:25 Ответить
А сколько из 6-ти КАБов сбили наши?
показать весь комментарий
14.02.2025 09:37 Ответить
Ось так щоденний терор рашиських варварів що до українського народу і жодної згадки про злочини рашистів від "найвеличнішого".
показать весь комментарий
14.02.2025 09:38 Ответить
 
 