Оккупанты ударили КАБами по Преображенке в Запорожье: двое погибших (обновлено) . ФОТО

Российские захватчики ударили по Преображенке Запорожской области КАБами.

Об этом сообщил глава области Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

По меньшей мере, шесть КАБов враг выпустил по прифронтовой громаде. На месте попаданий работают чрезвычайники.

В результате обстрела разрушены дома. По предварительной информации, под завалами есть люди.

Впоследствии глава ОВА заявил, что в результате удара РФ погибла женщина.

Тело погибшей спасатели извлекли из-под завалов дома. Спасательные работы продолжаются.

В 12:25 Федоров сообщил, что из-под завалов дома извлекли тело 47-летнего мужчины.

"Таким образом, вражеский обстрел унес жизни двух человек", - говорится в сообщении.

