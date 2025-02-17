Должны были заплатить по 120 тыс. гривен и пройти 25 км пешком: группа нарушителей границы задержана на Одесщине. ВИДЕО+ФОТО
В одном из сел Подольского района Одесской области пограничники задержали пятерых мужчин, которые планировали незаконно пересечь государственную границу.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, мужчины засветились в объективе технических средств охраны границы и пограничники быстро их зафиксировали и направили туда пограничный наряд.
Выяснено, что жители Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областей намеревались незаконно пересечь приднестровский сегмент украинско-молдавской границы.
"Для реализации своего плана мужчины воспользовались советами админа телеграм-канала. По совету последнего, нарушители прибыли к месту сбора, откуда более 25 км должны были пройти пешком до госграницы, но так и не дошли. В случае удачной переправки админ получил бы по 120 тыс. гривен с каждого путешествующего на криптокошелек", - рассказали в ГПСУ.
Сообщается, что в отношении нарушителей составлены протоколы по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дела направили в суд.
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а як за кордон їдуть чи йдуть ті, котрих мають судити, за корупцію.
який адмін їх проводить???
Напрасно иронизируете.
патріотічно настроєниє афіцери, как там? Полиции или милиции ПМР. А правильней сказать международная мафия. Ведь их на той стороне уже поджидали. Кто то может про контролировать что админ получил бы по 120 тыс. гривен с каждого путешествующего на Источник: https://censor.net/ru/p3536299
Вообще там выплаты разделены на два транша.
Первый раз платят из камеры молдавской полиции, второй при получении справки беженца, перед выездом в ЕС