Должны были заплатить по 120 тыс. гривен и пройти 25 км пешком: группа нарушителей границы задержана на Одесщине. ВИДЕО+ФОТО

В одном из сел Подольского района Одесской области пограничники задержали пятерых мужчин, которые планировали незаконно пересечь государственную границу.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, мужчины засветились в объективе технических средств охраны границы и пограничники быстро их зафиксировали и направили туда пограничный наряд.

Выяснено, что жители Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областей намеревались незаконно пересечь приднестровский сегмент украинско-молдавской границы.

Смотрите также: Пытался сбежать за границу после получения подозрения: на Закарпатье задержан организатор незаконных переправок и его родственник, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

"Для реализации своего плана мужчины воспользовались советами админа телеграм-канала. По совету последнего, нарушители прибыли к месту сбора, откуда более 25 км должны были пройти пешком до госграницы, но так и не дошли. В случае удачной переправки админ получил бы по 120 тыс. гривен с каждого путешествующего на криптокошелек", - рассказали в ГПСУ.

Также смотрите: Пересечение за 9000 €: во Львове задержан организатор незаконной переправки военнообязанного через границу, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сообщается, что в отношении нарушителей составлены протоколы по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дела направили в суд.