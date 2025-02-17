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Должны были заплатить по 120 тыс. гривен и пройти 25 км пешком: группа нарушителей границы задержана на Одесщине. ВИДЕО+ФОТО

В одном из сел Подольского района Одесской области пограничники задержали пятерых мужчин, которые планировали незаконно пересечь государственную границу.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, мужчины засветились в объективе технических средств охраны границы и пограничники быстро их зафиксировали и направили туда пограничный наряд.

Выяснено, что жители Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областей намеревались незаконно пересечь приднестровский сегмент украинско-молдавской границы.

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"Для реализации своего плана мужчины воспользовались советами админа телеграм-канала. По совету последнего, нарушители прибыли к месту сбора, откуда более 25 км должны были пройти пешком до госграницы, но так и не дошли. В случае удачной переправки админ получил бы по 120 тыс. гривен с каждого путешествующего на криптокошелек", - рассказали в ГПСУ.

задержали пятерых нарушителей границы

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Сообщается, что в отношении нарушителей составлены протоколы по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дела направили в суд.

Автор: 

Госпогранслужба (6639) Одесская область (3690) уклонисты (957)


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Топ комментарии
+7
25 км пішої ходи - це поспіль 5 годин руху. Цих йолопів можна без 2,5 місяців військової підготовки сміливо відправлятии на нуль у піхотний підрозділ. Фізично підготовлені штурмовики.
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17.02.2025 17:48 Ответить
+3
Дурні. Зараз не 2022, не можна заходити в населенні пункти, взагалі, місцеві вам не друзі. Не можна користуватись дорогами. Фотоловушки теж є, інколи допомагає ПНБ, а взагалі треба вже виходити з включеним РЕБ, бо дронів багато. І тим більше не довіряти ТЦКшним адмінам ТГ каналів. Є тільки один канал для тих хто виходить і його всі чудово знають, він вартий довіри, вийшли вже тисячі або десятки тисяч.
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17.02.2025 17:50 Ответить
+1
Та да, Мармаросами воно нинче трохи холодно. А тут - лафа )))))
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17.02.2025 17:47 Ответить
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таких ловлять,
а як за кордон їдуть чи йдуть ті, котрих мають судити, за корупцію.
який адмін їх проводить???
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17.02.2025 17:40 Ответить
Їх супроводжують "патріотічно настроєниє афіцери", про яких ще ВаФлЯ розповідав.
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17.02.2025 18:29 Ответить
Доброго вечера шановний пан Коцький.
Напрасно иронизируете.
патріотічно настроєниє афіцери, как там? Полиции или милиции ПМР. А правильней сказать международная мафия. Ведь их на той стороне уже поджидали. Кто то может про контролировать что админ получил бы по 120 тыс. гривен с каждого путешествующего на Источник: https://censor.net/ru/p3536299
Вообще там выплаты разделены на два транша.
Первый раз платят из камеры молдавской полиции, второй при получении справки беженца, перед выездом в ЕС
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17.02.2025 20:29 Ответить
Та да, Мармаросами воно нинче трохи холодно. А тут - лафа )))))
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17.02.2025 17:47 Ответить
25 км пішої ходи - це поспіль 5 годин руху. Цих йолопів можна без 2,5 місяців військової підготовки сміливо відправлятии на нуль у піхотний підрозділ. Фізично підготовлені штурмовики.
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17.02.2025 17:48 Ответить
Под Новый год был в Ивано Франковской области. Км 15 от румынской границы. Разговаривал с людьми которые знают людей друзья которых водят. Не каждого неухилянта возьмут. 2 недели по горам. Это такой микробизнес типа семейный подряд, на который серьезные игроки не идут. Так, детишкам на учебу в городе
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17.02.2025 20:36 Ответить
Розбігаются ті виродки, що 2019 поржати вирішили під час війни. Всіх цих потвор на фронт. Там зараз самая ржачная клоунада.
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17.02.2025 17:49 Ответить
Дурні. Зараз не 2022, не можна заходити в населенні пункти, взагалі, місцеві вам не друзі. Не можна користуватись дорогами. Фотоловушки теж є, інколи допомагає ПНБ, а взагалі треба вже виходити з включеним РЕБ, бо дронів багато. І тим більше не довіряти ТЦКшним адмінам ТГ каналів. Є тільки один канал для тих хто виходить і його всі чудово знають, він вартий довіри, вийшли вже тисячі або десятки тисяч.
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17.02.2025 17:50 Ответить
А чому ухилянти відвернулись?
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17.02.2025 17:51 Ответить
А їм гроші повернуть за зірваний турпохід?
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17.02.2025 18:11 Ответить
Ні, не повернуть. Бо гроші вже в кишенях "каво нада".
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17.02.2025 18:26 Ответить
 
 