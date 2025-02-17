Четыре человека пострадали из-за российских атак на Купянщину. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска сегодня, 17 февраля, атаковали населенные пункты Купянского района Харьковской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в с. Пристен около 15:35 вражеский беспилотник попал в грузовой автомобиль. 38-летний водитель испытал острую реакцию на стресс. Огонь охватил транспортное средство - автомобиль поврежден. Установлено, что для удара оккупанты применили БпЛА "Молния".



Также сегодня в 16:05 российский FPV-дрон ударил по с. Кутьковка. Множественные осколочные ранения получили трое мужчин в возрасте 23, 48 и 50 лет. Пострадавших доставили в больницу. Повреждены частные домовладения.

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