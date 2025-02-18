$16 тысяч за пересечение границы: в Карпатах задержали жителя Франковщины, помогавшего уклонистам. ФОТО

Житель Ивано-Франковской области за денежное вознаграждение предлагал мужчинам, подлежащим мобилизации, нелегально пересечь границу через Карпаты. Двое военнообязанных заплатили за "такой маршрут" 16 тысяч долларов США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

Полицейские установили, что канал незаконного пересечения границы наладил житель Верховинщины. Фигурант искал потенциальных "клиентов" и предлагал помочь в переправке за границу в обход пунктов пропуска. В целом, маршрут пролегал высокогорьем и лесными массивами.

В частности, двое жителей Киева и Черниговщины заплатили 16 тысяч долларов, чтобы подозреваемый помог им пересечь границу.

"По указанию подозреваемого "клиенты" прибыли в Верховинский район. Мужчина инструктировал их и сопровождал на маршруте", - написали в полиции.

Мужчин задержали полицейские и военнослужащие 31 пограничного отряда Западного регионального управления ГПСУ. Следователи обыскали квартиру подозреваемого и нашли там деньги и мобильные телефоны.

Жителю Верховинского района объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Суд избирает ему меру пресечения.

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