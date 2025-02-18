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$16 тысяч за пересечение границы: в Карпатах задержали жителя Франковщины, помогавшего уклонистам. ФОТО

Житель Ивано-Франковской области за денежное вознаграждение предлагал мужчинам, подлежащим мобилизации, нелегально пересечь границу через Карпаты. Двое военнообязанных заплатили за "такой маршрут" 16 тысяч долларов США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

Полицейские установили, что канал незаконного пересечения границы наладил житель Верховинщины. Фигурант искал потенциальных "клиентов" и предлагал помочь в переправке за границу в обход пунктов пропуска. В целом, маршрут пролегал высокогорьем и лесными массивами.

В частности, двое жителей Киева и Черниговщины заплатили 16 тысяч долларов, чтобы подозреваемый помог им пересечь границу.

"По указанию подозреваемого "клиенты" прибыли в Верховинский район. Мужчина инструктировал их и сопровождал на маршруте", - написали в полиции.

Мужчин задержали полицейские и военнослужащие 31 пограничного отряда Западного регионального управления ГПСУ. Следователи обыскали квартиру подозреваемого и нашли там деньги и мобильные телефоны.

Жителю Верховинского района объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Суд избирает ему меру пресечения.

Смотрите также: Должны были заплатить по 120 тыс. гривен и пройти 25 км пешком: группа нарушителей границы задержана на Одесщине. ВИДЕО+ФОТО

Уклонисты на Ивано-Франковщине
Уклонисты на Ивано-Франковщине
Уклонисты на Ивано-Франковщине
Уклонисты на Ивано-Франковщине

Автор: 

Госпогранслужба (6639) Ивано-Франковская область (937) уклонисты (957)


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Топ комментарии
+4
Квартири, машини продають, позичають. Варіантів багато.
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18.02.2025 12:07 Ответить
+2
ото ***** д-ва що люди готові платити 16тис, аби втікти від зесовка дєрьмачього.
"вільні люди, вільної країни, ми всі президенти, війни не буде, шашликі будемо жарити, доллар по 40 небуде"
п.с. лєрмакоботи, любителі тітушок-бусифікаторів, ви ничім не краще тої мразоти якою лякаєте.
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18.02.2025 12:04 Ответить
+1
Звідки у людей такі гроші зараз, щоби платити невідомо за що?
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18.02.2025 11:58 Ответить
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Звідки у людей такі гроші зараз, щоби платити невідомо за що?
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18.02.2025 11:58 Ответить
Квартири, машини продають, позичають. Варіантів багато.
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18.02.2025 12:07 Ответить
Русня на кацапії йде на війну за такі гроші , а в нас навпаки - від війни тікають .
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18.02.2025 12:02 Ответить
зесовок, **** тут ще думать, і оце я "ухилянт" бо нехочу за таке йти вмирать.
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18.02.2025 12:11 Ответить
Ні ти підар який і в рот і в дупу а головне в душу ******
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18.02.2025 12:20 Ответить
шо такє ждуни-ухилянт? мало кармани нибили на крові українців? зе злочинці кляті,пнх
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18.02.2025 12:29 Ответить
ото ***** д-ва що люди готові платити 16тис, аби втікти від зесовка дєрьмачього.
"вільні люди, вільної країни, ми всі президенти, війни не буде, шашликі будемо жарити, доллар по 40 небуде"
п.с. лєрмакоботи, любителі тітушок-бусифікаторів, ви ничім не краще тої мразоти якою лякаєте.
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18.02.2025 12:04 Ответить
Ще одне діряве зоновське підрило
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18.02.2025 12:21 Ответить
Навіть старими доларами брав? Чи прикордонники підсунули свої?
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18.02.2025 12:17 Ответить
Читаючи про ухилянтів рефлекторно згадав про Баканова,ЗЕлю,Арахамію...
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18.02.2025 13:07 Ответить
 
 