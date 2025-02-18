Оккупанты атаковали Никопольщину дронами-камикадзе, БпЛА и из артиллерии: повреждены частные дома, многоэтажки и предприятия. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 18 февраля российские войска били по Никопольскому району Днепропетровской области преимущественно дронами-камикадзе, кроме этого обстреливали также из артиллерии и сбросили боеприпас с БпЛА.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, под вражескими атаками сегодня находились Никополь, Марганецкая, Червоногригорьевская и Мировская громады.
В результате вражеских обстрелов повреждены промышленные предприятия, 3 многоэтажки, 5 частных домов, 2 хозяйственные постройки, изуродован грузовик.
Отмечается, что погибших и пострадавших нет.
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показать весь комментарий18.02.2025 19:05 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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