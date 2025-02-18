Оккупанты атаковали Никопольщину дронами-камикадзе, БпЛА и из артиллерии: повреждены частные дома, многоэтажки и предприятия. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 18 февраля российские войска били по Никопольскому району Днепропетровской области преимущественно дронами-камикадзе, кроме этого обстреливали также из артиллерии и сбросили боеприпас с БпЛА.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, под вражескими атаками сегодня находились Никополь, Марганецкая, Червоногригорьевская и Мировская громады.

В результате вражеских обстрелов повреждены промышленные предприятия, 3 многоэтажки, 5 частных домов, 2 хозяйственные постройки, изуродован грузовик.

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Отмечается, что погибших и пострадавших нет.

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