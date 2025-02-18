Оккупанты атаковали беспилотниками Запорожье, произошел пожар в частном секторе. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером во вторник, 18 февраля, российские захватчики атаковали Запорожье беспилотниками. В результате вражеской атаки произошел пожар в частном секторе.

Об этом сообщил в телеграме глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате атаки БпЛА армии РФ на Запорожье произошел пожар в частном секторе. На месте работают спасатели", - написал чиновник.

Также Федоров показал последствия вражеской атаки.

Ранее сообщалось, что вечером 18 февраля россияне атакуют Украину ударными беспилотниками.