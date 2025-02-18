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Оккупанты атаковали беспилотниками Запорожье, произошел пожар в частном секторе. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером во вторник, 18 февраля, российские захватчики атаковали Запорожье беспилотниками. В результате вражеской атаки произошел пожар в частном секторе.

Об этом сообщил в телеграме глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате атаки БпЛА армии РФ на Запорожье произошел пожар в частном секторе. На месте работают спасатели", - написал чиновник.

пожар в Запорожье в результате атаки бпла

пожар в Запорожье в результате атаки бпла

Также Федоров показал последствия вражеской атаки.

пожар в Запорожье в результате атаки бпла

пожар в Запорожье в результате атаки бпла

Ранее сообщалось, что вечером 18 февраля россияне атакуют Украину ударными беспилотниками.

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https://www.novosti.dn.ua/news/391255-spetssluzhby-********-dystantsijno-pidirvaly-okulyary-rosijskyh-operatoriv-fpv-droniv-okupanty
У євреїв вчимося?
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18.02.2025 22:43 Ответить
Ветерани СВО" зможуть безкоштовно отримати земельні ділянки у Запоріжжі, повідомив призначений окупантами "губернатор" Запорізької області Балицький.

Чого це ще живе??? Потрібно щоб кожна шваль навколо путіна дохла, щоб боялися, щоб знали працюєш на росію ти вже труп значить. От паніка часом краще ракет працює.
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18.02.2025 22:59 Ответить
 
 