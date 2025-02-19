Общие боевые потери РФ с начала войны - около 862 390 человек (+1300 за сутки), 10 120 танков, 23 347 артсистем, 21 098 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 862 390 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.02.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 862390 (+1300) человек,
танков - 10120 (+19) ед,
боевых бронированных машин - 21098 (+23) ед,
артиллерийских систем - 23347 (+72) ед,
РСЗО - 1288 (+3) ед,
средства ППО - 1072 (+4) ед,
самолетов - 370 (+0) ед,
вертолетов - 331 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 25861 (+175),
крылатые ракеты - 3064 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 37825 (+146) ед,
специальная техника - 3752 (+1)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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От і виглядає так, що Трамп відцмоктує *****.
ЕксперДи ж казали що 2 роки тому танки повинні скінчитись...
А вихлоп від всього цього - той же самий, що і місяць тому - "просування біля 1-3 сел".
Але команда пройшла - щось робити треба. От і роблять, що можуть - палять невідновлювані ресурси в угоду амбіціям *****.
Тож "щоденно зростає" - не могло призвести до якісних змін в короткостроковому плані.
І якщо подивитись на графіки https://index.minfin.com.ua/ua/russian-invading/casualties/ ось тут: змініть "зростаючим підсумком" на "за днями". І побачите - що принципово нічого не змінилось на 20% навіть не за останні дні, а навіть за останні місці, окрім особового складу - кацапи по людях відверто видихаються.
Якісні зміни є - такі коптери можуть через калітку залітати до бетонованих споруд, в яких ховають техніку, чого звичайні fpv робити не можуть.
І якщо подивитись на графіки https://index.minfin.com.ua/ua/russian-invading/casualties/ ось тут, то явно помітна за останні три місяці тенденція зростання уражень техніки, яка переважно знаходиться на великій відстані від ЛБЗ (20+ км) - РСЗВ і ППО.
Причина збільшення уражень арти - наказ "більше атак" і висування арти ближче до ЛБЗ.
Наслідок першого порядку - збільшення логістики і збільшення уражень логістики.
Наслідок другого порядку - збільшення ППО+РСЗВ (для захисту арти та логістики) і збільшення уражень ППО+РСЗВ.
Оптоволокно на дроні - воно не безкоштовне. Є обмеження. І суттєві. Якщо ви їх не розумієте - значить ви гуманітарій на рівні акторів кварталу95. Наприклад: вага бобіни оптоволокна на 20км - 2.5 кг. Це мінус батареї. Мінус дальність. Або мінус вага БЧ. Перевага у вигляді "влітає у калітку" - взагалі ваша вигадка, вірогідно. Я неодноразово бачив радіокеровані дрони, які влітали в вікна або проєми споруд з трансляцією сигналу звідти. Точно і впевнено. Щоб значно заглушити сигнал в споруді - там просто стінки замало. Керованість та "свобода рухів" дрона з бобіною - окрема тема.
Дрон "на оптоволокні" не є "ультимативною" зброєю, вони лише дозволяють намагатись зберегти рівень контролю за супротивником в умовах появи в того навали "окопного" РЕБ-у. Інакше б в тому ж самому джерелі цифорки за січень2025 не виглядали як "ще довго кашляти до показників осені2023-літа2024". Але дуже добре, що вони в ЗСУ масово з'явились якраз під наказ в окупантів "більше наступати" і викочення арти на ЛБЗ.
не думаю що РСЗВ і ППО наближають до ЛБЗ з метою захисту логістики, яку найбільше "виносять" fpv-дронами. "Гради" і "Панцирі" ураженню логістики дронами не можуть завадити.
Я не гуманітарій, тим більше не рівня "кварталу95", тому знаю що кілометр оптоволокна для дрона коштує 28-29$. Гексакоптери на оптоволокні вже літають на 30+ км і несуть широкий асортимент б\ч. Просто ви ще не в курсі.
Щодо того, що дрони на оптоволокні здатні залітати у такі споруди, куди не може залетіти дрон на радіокеруванні, то вибачайте, але я тут більше довіряю тому, що каже Роберт Броуді, ніж тому, що пишуть на форумі Цензора.
Панцирі - це штатна зброя "ближнього прикриття" засрашинців проти "всіх типів ******** та перспективних засобів повітряного ураження". Тобто, проти ВСЬОГО ЛІТАЮЧОГО. І дронів теж. Тому якщо десь виїжджає кудись "працювати" батарея гаубиць чи сау і чим "прикрити з неба" - то це "чим" буде Панцир, Тунгуска або принаймні Оса.
Окопи та штурми Панцирями вони не прикривають.
З РЗСО історія приблизно така ж - це засіб "подавлення", а не точкових ударів. Він має сенс тільки як "кошмарення" або "підтримка наступу". 3 місяці їх не було на фронті особливо - про це тільки лінивий не писав, що в засрашинців велика проблема з ракетами до градів та смерчів. Тобто для "кошмарення" - вже давно не використовують, принаймні масово.
Що ви там почули від Роберта Броуді - то ваша справа. І я готовий повірити, що хлопці з 414ї бригади дроном з оптоволокном спробували чи пощастило залетіти в дупу кацапа. Тільки це не означає, що туди можна було залетіти тільки на дроно-волокні. Споруд, через які не пробивається радіоканал і в які можна залетіти - це з області "одна купа гімна на 100 км2 - і ти, щасливчик, в неї вступив, вилізши з машини, першим кроком".
268!!! одиниць знищеної техніки та 1300! чумардосів за день.
Арта супер, ППО та логістика дуже файно, танки та ББМ непогано.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 862000!!! це більше, ніж таке місто, як Тюмень.
мабуть тоді і воно б не готувалося на шашличню,
а трагедію, як тоді так і зараз вімічяти буде - мнясо наша кріса любить!