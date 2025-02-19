Общие боевые потери РФ с начала войны - около 862 390 человек (+1300 за сутки), 10 120 танков, 23 347 артсистем, 21 098 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 862 390 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.02.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 862390 (+1300) человек,

танков - 10120 (+19) ед,

боевых бронированных машин - 21098 (+23) ед,

артиллерийских систем - 23347 (+72) ед,

РСЗО - 1288 (+3) ед,

средства ППО - 1072 (+4) ед,

самолетов - 370 (+0) ед,

вертолетов - 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 25861 (+175),

крылатые ракеты - 3064 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 37825 (+146) ед,

специальная техника - 3752 (+1)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Снайперы из Сил специальных операций показали ликвидацию оккупантов на расстоянии от 1170 до 1460 метров. ВИДЕО

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.