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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 862 390 человек (+1300 за сутки), 10 120 танков, 23 347 артсистем, 21 098 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 862 390 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.02.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 862390 (+1300) человек,

танков - 10120 (+19) ед,

боевых бронированных машин - 21098 (+23) ед,

артиллерийских систем - 23347 (+72) ед,

РСЗО - 1288 (+3) ед,

средства ППО - 1072 (+4) ед,

самолетов - 370 (+0) ед,

вертолетов - 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 25861 (+175),

крылатые ракеты - 3064 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 37825 (+146) ед,

специальная техника - 3752 (+1)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Снайперы из Сил специальных операций показали ликвидацию оккупантов на расстоянии от 1170 до 1460 метров. ВИДЕО

потери войск РФ в Украине

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19885) Генштаб ВС (6571) ликвидация (3764) уничтожение (7383) война в Украине (4964)


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Топ комментарии
+25
Чудова робота ЗСУ ! Дякуємо, хлопці, а трамп пнх !
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19.02.2025 07:41 Ответить
+23
Минув 4018 день москальсько-української війни.
268!!! одиниць знищеної техніки та 1300! чумардосів за день.
Арта супер, ППО та логістика дуже файно, танки та ББМ непогано.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 862000!!! це більше, ніж таке місто, як Тюмень.
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19.02.2025 08:32 Ответить
+16
вау - рсзо и пво - супер... ну и арта порадовала
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19.02.2025 08:27 Ответить
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Чудова робота ЗСУ ! Дякуємо, хлопці, а трамп пнх !
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19.02.2025 07:41 Ответить
рижому Члєнососу пу... такі зведення не показують?
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19.02.2025 08:05 Ответить
Трамп перебуває у власному вигаданому світі. Все йому показують. Просто в нього інші цінності і цілі. Серед яких, схоже, ***** посідає посаду "партнера для протидії Китаю". І проблема Трампа не в тому, що він не зважає на Україну. Байдену, взагалі-то, теж на Україну було начхати. Просто Байден зрозумів, що ***** вже є повією китайців і просто не вірив в цінність перемоги України, а у Трампа щодо цього ще рожеві мрії - не вірить, що ***** вже неможливо "повернути на бік добра" (ну, зробити повією Трампа).

От і виглядає так, що Трамп відцмоктує *****.
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19.02.2025 12:51 Ответить
потрібно в графу вписати скільки погібло несчасних осліків
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19.02.2025 08:07 Ответить
Вони в особовому складі )
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19.02.2025 09:12 Ответить
Блін, та коли вже їхні танки скінчаться?!!
ЕксперДи ж казали що 2 роки тому танки повинні скінчитись...
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19.02.2025 08:09 Ответить
Експерди вони такі, 72 години до падіння Київа та інша хурма
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19.02.2025 08:19 Ответить
чучка, "хуцпа"...
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19.02.2025 14:23 Ответить
Станом на 2021 рік у немитої було 3330 танків в строю і 10000 на базах зберігання. Ще щось виробили за ці роки. Але те, що вилучили антикварні реквізити Мосфільма, про щось, таки, говорить.
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19.02.2025 10:21 Ответить
Так вони і скінчились. На базах зберігання - так майже повністю. Читай осінтерів - по супутниковим фоткам осені 2024 року - там залишилось 15-20% від початкових кількостей. Причому часто в стані "пляма іржі". Чи ти думаєш, що якби в кацапів було багато танків та ББМ, то вони пішки б в атаки ходили? Та ні - в 2023-2024х роках ЗСУ їм випалило броні стільки, що вони реально зараз економлять - звідси і вперті намагання пішкодралом, на баггі чи на буханках пересуватись в сірій зоні навіть на штурмах. Просто немає на чому більше їздити. "Тигри" та "бтр-и" стаи реально рідкістю, у порівнянні з 2023 роком.
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19.02.2025 12:47 Ответить
вау - рсзо и пво - супер... ну и арта порадовала
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19.02.2025 08:27 Ответить
вірогідно "оптоволокно" добавляє.
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19.02.2025 09:50 Ответить
Ну, не думаю, що на фронті от прям на цьому тижні масово, скрізь, з'явились в ЗСУ дрони з отоволокном прям в "товарних кількостях". Були і раніше. Думаю, це в кацапів на фоні "спроб мирних перемовин" судоми - викотили арту і як наслідок, бо її обслуговувати треба, логистика пожвавішала. От і з'явилось ЗНАЧНО більше цілей.

А вихлоп від всього цього - той же самий, що і місяць тому - "просування біля 1-3 сел".

Але команда пройшла - щось робити треба. От і роблять, що можуть - палять невідновлювані ресурси в угоду амбіціям *****.
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19.02.2025 12:42 Ответить
кількість наших дронів на оптоволокні зростає щоденно, зараз волокно мотають 24\7. До того ж ефективність дронів на оптоволокні втричі перевищує ефективність дронів на радіозвзку, бо вони не залежать, зрозуміло, від роботі як ворожого, так і нашого РЕБу, а також від радіогоризонту, а також можуть залітати глибоко у приміщення, де радіозвязок практично неможливий, і там вражати заховану техніку.
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19.02.2025 12:59 Ответить
В дронів "на оптоволокні" - інші обмеження. Номенклатура таких дронів - значно обмеженіша, ніж у "на радіокеруванні", принаймні зараз.

Тож "щоденно зростає" - не могло призвести до якісних змін в короткостроковому плані.

І якщо подивитись на графіки https://index.minfin.com.ua/ua/russian-invading/casualties/ ось тут: змініть "зростаючим підсумком" на "за днями". І побачите - що принципово нічого не змінилось на 20% навіть не за останні дні, а навіть за останні місці, окрім особового складу - кацапи по людях відверто видихаються.
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19.02.2025 16:21 Ответить
я би не сказав, що у коптерів на волокніякась обмежена номенклатура. Там вже літають навіть гексакоптери, які в змозі нести великий асортимент ***********, і вже літають і далеко за 20 км.
Якісні зміни є - такі коптери можуть через калітку залітати до бетонованих споруд, в яких ховають техніку, чого звичайні fpv робити не можуть.

І якщо подивитись на графіки https://index.minfin.com.ua/ua/russian-invading/casualties/ ось тут, то явно помітна за останні три місяці тенденція зростання уражень техніки, яка переважно знаходиться на великій відстані від ЛБЗ (20+ км) - РСЗВ і ППО.
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19.02.2025 16:42 Ответить
А я думаю, що ви плутаєте наслідки з причинами.

Причина збільшення уражень арти - наказ "більше атак" і висування арти ближче до ЛБЗ.
Наслідок першого порядку - збільшення логістики і збільшення уражень логістики.
Наслідок другого порядку - збільшення ППО+РСЗВ (для захисту арти та логістики) і збільшення уражень ППО+РСЗВ.

Оптоволокно на дроні - воно не безкоштовне. Є обмеження. І суттєві. Якщо ви їх не розумієте - значить ви гуманітарій на рівні акторів кварталу95. Наприклад: вага бобіни оптоволокна на 20км - 2.5 кг. Це мінус батареї. Мінус дальність. Або мінус вага БЧ. Перевага у вигляді "влітає у калітку" - взагалі ваша вигадка, вірогідно. Я неодноразово бачив радіокеровані дрони, які влітали в вікна або проєми споруд з трансляцією сигналу звідти. Точно і впевнено. Щоб значно заглушити сигнал в споруді - там просто стінки замало. Керованість та "свобода рухів" дрона з бобіною - окрема тема.

Дрон "на оптоволокні" не є "ультимативною" зброєю, вони лише дозволяють намагатись зберегти рівень контролю за супротивником в умовах появи в того навали "окопного" РЕБ-у. Інакше б в тому ж самому джерелі цифорки за січень2025 не виглядали як "ще довго кашляти до показників осені2023-літа2024". Але дуже добре, що вони в ЗСУ масово з'явились якраз під наказ в окупантів "більше наступати" і викочення арти на ЛБЗ.
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19.02.2025 17:55 Ответить
про збільшення уражень арти я не казав. Це взагалі окрема тема. Я, наприклад, не знаю як рахують арту, з якої зроблена "сопілка" - як уражену, чи як знищену.

не думаю що РСЗВ і ППО наближають до ЛБЗ з метою захисту логістики, яку найбільше "виносять" fpv-дронами. "Гради" і "Панцирі" ураженню логістики дронами не можуть завадити.

Я не гуманітарій, тим більше не рівня "кварталу95", тому знаю що кілометр оптоволокна для дрона коштує 28-29$. Гексакоптери на оптоволокні вже літають на 30+ км і несуть широкий асортимент б\ч. Просто ви ще не в курсі.
Щодо того, що дрони на оптоволокні здатні залітати у такі споруди, куди не може залетіти дрон на радіокеруванні, то вибачайте, але я тут більше довіряю тому, що каже Роберт Броуді, ніж тому, що пишуть на форумі Цензора.

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19.02.2025 18:39 Ответить
Сопілка - це знищення. Бо "знищення" - це гарантована неможливість стріляти в майбутньому. А з "сопілок" стріляти гарантовано ніхто і ніколи вже не буде. Стволи гармат НЕ ремонтуються. Взагалі. Це навіть гуманітарії знають. Навіть логіка заняття "сопілкарством" це повинна була б підказати вам, "негуманітарію" - нахєра докладати набагато більше зусиль (аби отримати гарантований отвір в стволі), якщо це не є гарантованим знищенням гармати? "Казенних" частин в них набагато більше, ніж стволів. Бо стволи зношуються значно швидше, а зібрати з 3-5 розбитих казенних частин будь-якими дронами одну працюючу - теж можливо. З стволами - ніяк. Тільки переплавка.

Панцирі - це штатна зброя "ближнього прикриття" засрашинців проти "всіх типів ******** та перспективних засобів повітряного ураження". Тобто, проти ВСЬОГО ЛІТАЮЧОГО. І дронів теж. Тому якщо десь виїжджає кудись "працювати" батарея гаубиць чи сау і чим "прикрити з неба" - то це "чим" буде Панцир, Тунгуска або принаймні Оса.

Окопи та штурми Панцирями вони не прикривають.

З РЗСО історія приблизно така ж - це засіб "подавлення", а не точкових ударів. Він має сенс тільки як "кошмарення" або "підтримка наступу". 3 місяці їх не було на фронті особливо - про це тільки лінивий не писав, що в засрашинців велика проблема з ракетами до градів та смерчів. Тобто для "кошмарення" - вже давно не використовують, принаймні масово.

Що ви там почули від Роберта Броуді - то ваша справа. І я готовий повірити, що хлопці з 414ї бригади дроном з оптоволокном спробували чи пощастило залетіти в дупу кацапа. Тільки це не означає, що туди можна було залетіти тільки на дроно-волокні. Споруд, через які не пробивається радіоканал і в які можна залетіти - це з області "одна купа гімна на 100 км2 - і ти, щасливчик, в неї вступив, вилізши з машини, першим кроком".
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19.02.2025 21:50 Ответить
забагато тексту щоб прикрити непереконливість який і закінчився закономірно "купою гівна" у якості головного аргумента.
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19.02.2025 21:58 Ответить
Та зрозуміло, що школота більше 10 слів не здатна читати і писати... Обтєкай, не затримуйся на моїх постах, будь-ласка.
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20.02.2025 00:36 Ответить
я пересилив таки себе, і твій комент таки дочитав до самої твоєї "купи гівна", чим твої коменти з претензією на експертність насправді і є.
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20.02.2025 00:50 Ответить
В тебе дуже приязне відношення до моєї графоманії, дякую.
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20.02.2025 13:06 Ответить
ні, приязні нема. Це просто у мене профдеформація.
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20.02.2025 16:46 Ответить
Минув 4018 день москальсько-української війни.
268!!! одиниць знищеної техніки та 1300! чумардосів за день.
Арта супер, ППО та логістика дуже файно, танки та ББМ непогано.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 862000!!! це більше, ніж таке місто, як Тюмень.
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19.02.2025 08:32 Ответить
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19.02.2025 08:34 Ответить
Макрон заявив, що Франція не стане надсилати в Україну сухопутні війська. То може зараз обговорюють надсилання авіації? Здається ще якась країна намекнула на авіацію.
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19.02.2025 08:39 Ответить
думаю максимум свого транса може відправити
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19.02.2025 08:53 Ответить
Думать єто не твое, Ифан
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19.02.2025 09:39 Ответить
А кто говорит? Кто, кто. Директор стадиона.
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19.02.2025 08:56 Ответить
Так активно нищили ППО і арту перед "контрнаступом".
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19.02.2025 09:15 Ответить
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19.02.2025 09:20 Ответить
така доля сволочєй.
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19.02.2025 09:52 Ответить
так депутат держдуми рф так і сказав "лішніє люді" - все по плану
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19.02.2025 14:01 Ответить
гімно капітан? - гімно параход.
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19.02.2025 09:37 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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19.02.2025 12:03 Ответить
якби гавкотливе цуценя не гавкало, а ричало?
мабуть тоді і воно б не готувалося на шашличню,
а трагедію, як тоді так і зараз вімічяти буде - мнясо наша кріса любить!
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19.02.2025 12:11 Ответить
Кацапи так зраділи спробам трампа відцмоктати *****, що викотили арту ближче до ЛБЗ. Як наслідок - вимушені значно підвищити активність логістики (пайки, снаряди, пальне, набої, інше забезпечення). В результаті - "біля-рекордні" цифри по арті та транспорту.
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19.02.2025 12:39 Ответить
 
 