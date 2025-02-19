Теракт в Николаеве: задержаны четыре несовершеннолетних вражеских агента, которые подорвали женщину возле кафе, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция в течение суток задержали агентов российских спецслужб, которые по заказу РФ готовили теракт в Николаеве 14 февраля этого года. Сейчас на фигурантов собрана соответствующая доказательная база и полностью задокументирована их связь с врагом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, тогда рашисты использовали жительницу Полтавщины, чтобы взорвать ее вместе со взрывчаткой вблизи кафе в центре Николаева.

Напоминается, что в результате происшествия женщина и трое военных погибли на месте, еще семь человек получили ранения различной степени тяжести.

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Что известно о злоумышленниках?

Контрразведка СБУ задержала соучастников преступления "по горячим следам". Ими оказались четверо несовершеннолетних жителей Полтавского района в возрасте от 14 до 17 лет, которых оккупанты завербовали через Телеграм-каналы по поиску "легких денег".









По инструкции российских спецслужбистов юноши самостоятельно изготовили самодельное взрывное устройство (СВУ), спрятали его в рюкзак и передали эту "посылку" 42-летней жительнице соседнего поселка.

В обмен на обещание "быстрого заработка" из РФ женщина приехала в Николаев, чтобы якобы передать "сумку с деньгами" местному жителю.

"Не догадываясь, что у нее в руках замаскированная взрывчатка, она подошла к парковочной площадке возле кафе, где стояла группа украинских военных. Как только женщина приблизилась к ним, российские спецслужбисты дистанционно активировали СВУ через вызов на мобильный телефон", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, враг заблаговременно подготовил ликвидацию своего агента как "лишнего" свидетеля теракта.

Тем временем несовершеннолетние фигуранты после подготовки и передачи взрывчатки "залегли на дно" по своим домам, где ожидали денег от оккупантов.

Там их задержали украинские правоохранители. Во время обысков у них изъяты мобильные телефоны с доказательствами контактов с фсб, а также и компоненты для изготовления СВУ.

Подозрения злоумышленникам

Сейчас 4-м фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели людей).

Злоумышленники находятся под стражей. Несмотря на юный возраст, им грозит пожизненное лишение свободы.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Николаевской и Полтавской областях совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 14 февраля 2025 года около 14:00 прогремел взрыв в одном из заведений питания Николаева. В результате инцидента есть погибшие и травмированные. Впоследствии стало известно, что в результате теракта погибли трое военных Центра противоминной деятельности.