Теракт в Николаеве: задержаны четыре несовершеннолетних вражеских агента, которые подорвали женщину возле кафе, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности и Национальная полиция в течение суток задержали агентов российских спецслужб, которые по заказу РФ готовили теракт в Николаеве 14 февраля этого года. Сейчас на фигурантов собрана соответствующая доказательная база и полностью задокументирована их связь с врагом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, тогда рашисты использовали жительницу Полтавщины, чтобы взорвать ее вместе со взрывчаткой вблизи кафе в центре Николаева.
Напоминается, что в результате происшествия женщина и трое военных погибли на месте, еще семь человек получили ранения различной степени тяжести.
Что известно о злоумышленниках?
Контрразведка СБУ задержала соучастников преступления "по горячим следам". Ими оказались четверо несовершеннолетних жителей Полтавского района в возрасте от 14 до 17 лет, которых оккупанты завербовали через Телеграм-каналы по поиску "легких денег".
По инструкции российских спецслужбистов юноши самостоятельно изготовили самодельное взрывное устройство (СВУ), спрятали его в рюкзак и передали эту "посылку" 42-летней жительнице соседнего поселка.
В обмен на обещание "быстрого заработка" из РФ женщина приехала в Николаев, чтобы якобы передать "сумку с деньгами" местному жителю.
"Не догадываясь, что у нее в руках замаскированная взрывчатка, она подошла к парковочной площадке возле кафе, где стояла группа украинских военных. Как только женщина приблизилась к ним, российские спецслужбисты дистанционно активировали СВУ через вызов на мобильный телефон", - говорится в сообщении.
По имеющейся информации, враг заблаговременно подготовил ликвидацию своего агента как "лишнего" свидетеля теракта.
Тем временем несовершеннолетние фигуранты после подготовки и передачи взрывчатки "залегли на дно" по своим домам, где ожидали денег от оккупантов.
Там их задержали украинские правоохранители. Во время обысков у них изъяты мобильные телефоны с доказательствами контактов с фсб, а также и компоненты для изготовления СВУ.
Подозрения злоумышленникам
Сейчас 4-м фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели людей).
Злоумышленники находятся под стражей. Несмотря на юный возраст, им грозит пожизненное лишение свободы.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Николаевской и Полтавской областях совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 14 февраля 2025 года около 14:00 прогремел взрыв в одном из заведений питания Николаева. В результате инцидента есть погибшие и травмированные. Впоследствии стало известно, что в результате теракта погибли трое военных Центра противоминной деятельности.
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Загинуло троє наших віцськових і продажна жінка з Полтави ,
капець !!
Ні перевірок, ні детекторів, якщо автомобіль зупинили для пепевірки, водії у 90 відсоткахвипадків бикують івикладають як це вони роблять в інтернет..
Десятки тисяч лайків..
А потім рюкзати на зупинках і в кафе і нічому не навчене тупе населення.
хоча бачу ви дуже хочете щоб вас на кожному кроці шманали, а то бачте з сумкою чи пакетом йдете, точно терористка. НА колиму а вже потім розбиратись враг народа чи чи просто зрадниця.
Якщо твій інтелктуальний рівень не дозволяє зрозуміти, як організовують безпеку в країнах, де підвищена террористична загроза, то це твій розумовий рівень і більш нікого.
Якщо ти в силу слаборозвинутості ніколи не чув про таку державу як Ізраїль, покопайся в інтернеті, а не тільки комікси із Міккі-Маусом розглядуй.
В Тель-Авіві можуть надвечір при вході до метро вибірково доглядати громадян. І декілька разів перевіряли документи. І ніхто в реанімацію після цього не потрапив,
.
Тому ,що на відмінк від нганасанів титу м стєпаноффа, громадяни Ізраїлю розуміють ціну террактів.
" От же, блювота тупа! Тільки б ***** написати на широкий загал, наче дріжжі кинути в яму з лайном!", це який мунє..ь писав?
А щодо суті питання, то рівень люлини із IQ нижчим за 70, дІсно не дозволяє останній відповідати аргументами, тільки лайкою і мєканням.
з 14 року тривають оці показові затримання.
де показові суди?
я вже мовчу про повернення смертної кари за держзраду та инші важкі злочини.
Є підозра,що їх рашка сама зливає.
Але заборонити не можна, бо по ньому ідуть видосики від Бубочки і його жОПи! Чи навпаки - жОПи і його Бубочки... Але працює!
Нітрогліцерін необхідний для найпростішого детонатора це також непроблєма.
Хто передав їм компоненти для вибухівки?Якась крива версія получилася