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Теракт в Николаеве: задержаны четыре несовершеннолетних вражеских агента, которые подорвали женщину возле кафе, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция в течение суток задержали агентов российских спецслужб, которые по заказу РФ готовили теракт в Николаеве 14 февраля этого года. Сейчас на фигурантов собрана соответствующая доказательная база и полностью задокументирована их связь с врагом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, тогда рашисты использовали жительницу Полтавщины, чтобы взорвать ее вместе со взрывчаткой вблизи кафе в центре Николаева.

Напоминается, что в результате происшествия женщина и трое военных погибли на месте, еще семь человек получили ранения различной степени тяжести.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Теракт возле ТЦК в Каменце-Подольском: задержаны агенты РФ, которые взорвали курьера со взрывчаткой, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Что известно о злоумышленниках?

Контрразведка СБУ задержала соучастников преступления "по горячим следам". Ими оказались четверо несовершеннолетних жителей Полтавского района в возрасте от 14 до 17 лет, которых оккупанты завербовали через Телеграм-каналы по поиску "легких денег".

организаторы теракта в Николаеве
организаторы теракта в Николаеве
организаторы теракта в Николаеве
организаторы теракта в Николаеве

По инструкции российских спецслужбистов юноши самостоятельно изготовили самодельное взрывное устройство (СВУ), спрятали его в рюкзак и передали эту "посылку" 42-летней жительнице соседнего поселка.

В обмен на обещание "быстрого заработка" из РФ женщина приехала в Николаев, чтобы якобы передать "сумку с деньгами" местному жителю.

"Не догадываясь, что у нее в руках замаскированная взрывчатка, она подошла к парковочной площадке возле кафе, где стояла группа украинских военных. Как только женщина приблизилась к ним, российские спецслужбисты дистанционно активировали СВУ через вызов на мобильный телефон", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, враг заблаговременно подготовил ликвидацию своего агента как "лишнего" свидетеля теракта.

Тем временем несовершеннолетние фигуранты после подготовки и передачи взрывчатки "залегли на дно" по своим домам, где ожидали денег от оккупантов.

Там их задержали украинские правоохранители. Во время обысков у них изъяты мобильные телефоны с доказательствами контактов с фсб, а также и компоненты для изготовления СВУ.

Подозрения злоумышленникам

Сейчас 4-м фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели людей).

Злоумышленники находятся под стражей. Несмотря на юный возраст, им грозит пожизненное лишение свободы.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Николаевской и Полтавской областях совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 14 февраля 2025 года около 14:00 прогремел взрыв в одном из заведений питания Николаева. В результате инцидента есть погибшие и травмированные. Впоследствии стало известно, что в результате теракта погибли трое военных Центра противоминной деятельности.

Автор: 

Николаев (2162) Николаевская область (2152) СБУ (20120) теракт (2322) Николаевский район (74)


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Топ комментарии
+27
Такий " військовий стан".
Ні перевірок, ні детекторів, якщо автомобіль зупинили для пепевірки, водії у 90 відсоткахвипадків бикують івикладають як це вони роблять в інтернет..
Десятки тисяч лайків..
А потім рюкзати на зупинках і в кафе і нічому не навчене тупе населення.
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19.02.2025 10:45 Ответить
+25
У батьків конфіскувати все майно, і всіх на лаптестан!
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19.02.2025 10:40 Ответить
+23
Знищити виродків, які зрадили власний народ
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19.02.2025 10:43 Ответить
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У батьків конфіскувати все майно, і всіх на лаптестан!
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19.02.2025 10:40 Ответить
Краще у шахти уранові весь їхній поганий рід
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19.02.2025 10:45 Ответить
Знищити виродків, які зрадили власний народ
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19.02.2025 10:43 Ответить
Вони могли зрадити власних батьків, велика вірогідність що у когось з них батько на фронті
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19.02.2025 11:29 Ответить
для виготовлення саморобного вибухового пристрою треба четверо неповнолітніх?
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19.02.2025 10:44 Ответить
А для заробітку, обов'язково займатися вкидами в інтернеті?
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19.02.2025 10:47 Ответить
щоб теракти влаштовувати треба вік - від 14 до 17 років .... воювати вони ще маленькі
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19.02.2025 10:52 Ответить
ну так. на війні можуть і його вбити. А при теракті - він вбиваєш...
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19.02.2025 10:55 Ответить
Золоте покоління *****.
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19.02.2025 10:45 Ответить
Генофонд,хулє.
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19.02.2025 11:33 Ответить
Зелене покоління *****.
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19.02.2025 11:48 Ответить
Бракує слів від братовбивчих дій наших малолітніх виродків !!
Загинуло троє наших віцськових і продажна жінка з Полтави ,
капець !!
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19.02.2025 10:45 Ответить
Такий " військовий стан".
Ні перевірок, ні детекторів, якщо автомобіль зупинили для пепевірки, водії у 90 відсоткахвипадків бикують івикладають як це вони роблять в інтернет..
Десятки тисяч лайків..
А потім рюкзати на зупинках і в кафе і нічому не навчене тупе населення.
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19.02.2025 10:45 Ответить
ага винні ухилянти, тільки от теракт вчинили неповнолітні а використали жінку.
хоча бачу ви дуже хочете щоб вас на кожному кроці шманали, а то бачте з сумкою чи пакетом йдете, точно терористка. НА колиму а вже потім розбиратись враг народа чи чи просто зрадниця.
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19.02.2025 11:02 Ответить
Розлабся, житель півночі. За слово " ухилянт" в тебе підвищена ставка?
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19.02.2025 17:07 Ответить
до чого ця патетична беллетристика? звичайний вкид оайна! Де стільки ресурсів взяти ходити по вулицях і всіх жінок перевіряти та неповнолітніх?! Мацати їх, шманати їхні сумки господарчі? Копирсатись між помадами і ліками? От же, блювота тупа! Тільки б ***** написати на широкий загал, наче дріжжі кинути в яму з лайном!
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19.02.2025 11:36 Ответить
А ти що, із тих хайпожерів, що бикують на блокпостах?
Якщо твій інтелктуальний рівень не дозволяє зрозуміти, як організовують безпеку в країнах, де підвищена террористична загроза, то це твій розумовий рівень і більш нікого.
Якщо ти в силу слаборозвинутості ніколи не чув про таку державу як Ізраїль, покопайся в інтернеті, а не тільки комікси із Міккі-Маусом розглядуй.
В Тель-Авіві можуть надвечір при вході до метро вибірково доглядати громадян. І декілька разів перевіряли документи. І ніхто в реанімацію після цього не потрапив,
.
Тому ,що на відмінк від нганасанів титу м стєпаноффа, громадяни Ізраїлю розуміють ціну террактів.
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19.02.2025 17:05 Ответить
багато літер- сенсу нуль. Типова метода брудного невігласа- патетика, перехід на особистість, відсутність аргументації та конструктиву. Гуляй наташа
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19.02.2025 21:02 Ответить
"Мє Стєпанофф", чія б корова мєкала .
" От же, блювота тупа! Тільки б ***** написати на широкий загал, наче дріжжі кинути в яму з лайном!", це який мунє..ь писав?
А щодо суті питання, то рівень люлини із IQ нижчим за 70, дІсно не дозволяє останній відповідати аргументами, тільки лайкою і мєканням.
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19.02.2025 21:27 Ответить
Откуда они берутся эти твари? Наказывать ***** надо по полной и устроить им такую житуху чтобы сами просили смертную казнь.
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19.02.2025 10:46 Ответить
Спецслужби молодці!
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19.02.2025 10:46 Ответить
Воювати ще маленькі, а теракти влаштовувати саме той вік - від 14 до 17 років ....
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19.02.2025 10:47 Ответить
ані - жидєті.. моргенштировий женофонд жлобів-дебілів..
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19.02.2025 10:48 Ответить
Розстріляти паскудників ,та робіть вже щось з тими телеграм каналами чи спеціально не закриваєте їх, в цьому що ворог вербує бидло вина влади.
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19.02.2025 10:49 Ответить
Розстріляти не гуманно.Потрібно випустити.Віддати батькам.Простреливши коліна,відбити нирки й печінку,селезінку -мізків там і так немає,й віддати батькам,нехай далі опікуються своїми вилупками.
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19.02.2025 11:03 Ответить
потрібно терміново зняти мароторій на смертну кару. за злочини проти військових, та злочини під час війни проти громадян - смертна кара без права апеляції. Відповідальність з 14 років.
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19.02.2025 10:55 Ответить
не вірю.
з 14 року тривають оці показові затримання.
де показові суди?
я вже мовчу про повернення смертної кари за держзраду та инші важкі злочини.
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19.02.2025 10:56 Ответить
Золотий гєна фонд
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19.02.2025 10:57 Ответить
Золоте покоління на яке вся надія на виборах які нам ***** і Тампон пропонують провести?
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19.02.2025 10:59 Ответить
Телеграм закривати не на часі.
Є підозра,що їх рашка сама зливає.
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19.02.2025 11:05 Ответить
Мамкині пиріжечки
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19.02.2025 11:09 Ответить
треба вибачитись і відпустити, це діти, майбутній електрорат "папріколу" зеленої влади. Справжній терорист - це клятий Порох, це він їм дав вибухівку в магазині Рошен, замасковану під торт
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19.02.2025 11:13 Ответить
залягли на дно й чекали на гроші від окупантів... будь який американець назвав би це вигідною угодою, яку зірвали українські спецслужби.... якби не вони, таких угод було б більше й люди могли б пристойно заробляти..., у всьому винні спецслужби...
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19.02.2025 11:13 Ответить
У катівнях "Національної поліції" імені Зє- і Кліменко ті діти зізнаються, що вбили Кенеді, здійснили замах на Картера і Рейгана і прострелили вухо Трампу. Усі разом тягнули спусковий гачок!
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19.02.2025 11:22 Ответить
Там таких повно. І не пишіть про батьків. Яблуко від яблуні... Хутін не випадково називає ті місця "маларосієй".
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19.02.2025 11:24 Ответить
отаке бидло на "квартальних" та "дізєльних" дріжжях вирісло... на українах-порноактрісах, на сіськадовськах, на Томос-термос. Де порушені кримінальні справи за антидержавну, антиукраїнську пропаганду? Немає. Проте на все це лайно преться отара бидла, платить гроші та жере ще й добавки просить, а потім плодить отаких виродків, біосміття, яке в 12-14 років підриває військових ЗСУ...
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19.02.2025 11:28 Ответить
Зебіли на марахфон міліони грощей витрачають, а що б проводити постійну прфілактику у ЗМІ , школах, телевізійних мережах таких злочинів грошей немає! Падлюки зелені розносять газети з агітацією зеленого Поца, грошей не шкода!!
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19.02.2025 11:33 Ответить
повинні борди стояти по містах і по над доріг з їх *******, прізвищами і адресами
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19.02.2025 11:39 Ответить
кількість жертв вже, на жаль, більше
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19.02.2025 11:38 Ответить
А Телеграмм кожен день і кожен час працює на рекламу і як звязок ФСБ зі своїми поціновувачами по всьому світові!
Але заборонити не можна, бо по ньому ідуть видосики від Бубочки і його жОПи! Чи навпаки - жОПи і його Бубочки... Але працює!
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19.02.2025 11:43 Ответить
Вибухівку можливо зробити з цивільних компонентів, куплених у аптеці і епвіцентрі. Детонатор через телефонний дзвінок, думаю, можна зібрати самому за допомогою плати зі звичайної мобілки. А знання - для того ж цих гнід інструктували професіонали з фсб.
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19.02.2025 12:41 Ответить
Саме так. Порох це элементарно.
Нітрогліцерін необхідний для найпростішого детонатора це також непроблєма.
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19.02.2025 22:40 Ответить
Вже мовчу про готові шахтні електродетонатори котрі і раніше дістати було непроблема.
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19.02.2025 22:42 Ответить
а інструкцією російських спецслужбістів юнаки самостійно виготовили саморобний вибуховий пристрій (СВП) Джерело: https://censor.net/ua/p3536650

Хто передав їм компоненти для вибухівки?Якась крива версія получилася
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19.02.2025 12:42 Ответить
,,Ох , уж єти сказочники".
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19.02.2025 14:30 Ответить
 
 