В заведении питания в Николаеве прогремел взрыв: двое погибших, 8 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

Около 14:00 прогремел взрыв в одном из заведений питания Николаева. В результате инцидента есть погибшие и травмированные.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции.

"На улице Пограничной вблизи заведения общественного питания прогремел взрыв неизвестного предмета. В результате взрыва погибли два человека. По предварительной информации, еще восемь человек получили ранения", - говорится в сообщении.

На месте инцидента работают следователи следственного управления областного главка полиции, криминалисты, взрывотехники, работники СБУ,

спасатели и медики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10-летний мальчик погиб от взрыва неизвестного предмета на Харьковщине





