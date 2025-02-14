РУС
В заведении питания в Николаеве прогремел взрыв: двое погибших, 8 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

Около 14:00 прогремел взрыв в одном из заведений питания Николаева. В результате инцидента есть погибшие и травмированные.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции.

"На улице Пограничной вблизи заведения общественного питания прогремел взрыв неизвестного предмета. В результате взрыва погибли два человека. По предварительной информации, еще восемь человек получили ранения", - говорится в сообщении.

На месте инцидента работают следователи следственного управления областного главка полиции, криминалисты, взрывотехники, работники СБУ,
спасатели и медики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10-летний мальчик погиб от взрыва неизвестного предмета на Харьковщине

Вибух пролунав у закладі харчування Миколаєва. Є загиблі
Вибух пролунав у закладі харчування Миколаєва. Є загиблі
Вибух пролунав у закладі харчування Миколаєва. Є загиблі

Топ комментарии
+38
Пишет Николаевский ванек! Николаев в общем что у нас случилось:

женщина подошла к военным (кого интересует, военные не были из ТЦК) в форме в центре города, подошла с сумкой, до этого скуплялась в магазине

что у неё было на дне сумки, она скорее всего не знала, а было там - взрывное устройство

почему так говорю - потому что это ребята не первый случай в стране, и нужно вам объяснить как они работают:

- 1 человек ведётся на бабки, обычно это 250 000 - 300 000 грн., он что-то вроде организатора ;
- 2-ой готовит взрывное устройство, иногда 1-ый и 2-ой это один и тот же человек, но не суть, они под руководством ******** с фсб/гру готовят взрывчатку ;
- дальше берётся вообще левый человек, который должен отнести либо взять сумку туда и туда, а что внутри ему не сообщают ЛИБО говорят мол оставь сумку и позвони на этот номер, как было в этом случае.

в итоге устройство взрывается вместе с "левым" человеком, русня петушится про "опір" внутри страны, а по сути они просто за бабки развели лохов, которые по итогу мало того что сами дохнут, так ещё и других задевают

такие случаи уже были не только у нас, это по всей стране, очень часто "пакеты" готовят малолетки, крайне тупорылые, которые думают что кто-то им эти 250 000 или 300 000 грн. выплатит. Спойлер: денег никто по итогу за эту "работу" не получает

поэтому ещё раз вас призываю и предупреждаю: любые "лёгкие" деньги в вайберах, телеграмах и прочее, это потенциальная угроза прежде всего вашей жизни

если вы повелись на этот развод, то скорее всего вы - конченый (конченая) **********, и скорее всего вы либо сдохнете, либо будете посажены, в быстром темпе, надолго

мы через время устанавливаем всю цепочку, а дальше эту информацию естественно не публикуем, потому что наша задача не "лохов с сумками" подрывать, а рыбу покрупнее, чем в принципе и после сегодня уже занимаемся

сегодняшнюю женщину просто разорвало на куски, опознать её можно будет только по днк, потому что русня специально подстроила так, чтобы эту женщину, возможно вполне невинную (попросить её оставить сумку мог кто угодно), просто пустили на фарш, также само как они пускают на фарш своих недограждан прямо сейчас на разных участках фронта

о том, как мы ответим и кому отправим сюрприз в ответ поинформирую как придет время

а оно обязательно придет

пожалуйста, закиньте своим НАИВНЫМ или СЛЕГКА ТУПОРЫЛЫМ знакомым или малолетним "агентикам", которые ищут лёгких денег в такой способ

лёгкие деньги только в мышеловке, в данном случае эта мышеловка будет последней в вашей жизни
14.02.2025 17:05 Ответить
+13
Висновок Нічого брать чужі речі. Бо хто його знає - де натискається підривна кнопка...
14.02.2025 17:25 Ответить
+5
Маю дві версії:
1. Кримінальні "розборки".
2. "Нікалаєф рускі ґорат!" вітають "мірний план трмпа-птна".
14.02.2025 15:42 Ответить
Гранатка
14.02.2025 15:38 Ответить
14.02.2025 17:05 Ответить
Висновок Нічого брать чужі речі. Бо хто його знає - де натискається підривна кнопка...
14.02.2025 17:25 Ответить
Бажаю вдалого полювання !
15.02.2025 08:22 Ответить
Маю дві версії:
1. Кримінальні "розборки".
2. "Нікалаєф рускі ґорат!" вітають "мірний план трмпа-птна".
14.02.2025 15:42 Ответить
3. "повстання бусифікованих волелюбних громадян-маллоросів"

нє ?

.
14.02.2025 15:44 Ответить
Нє. Для цього вибух має бути під ТЦК. Інакше не зрозуміло, для чого він взагалі був.
показать весь комментарий
14.02.2025 15:51 Ответить
Терор (лат. terror - страх, жах)
спрямований на будь кого і будь де "борцями за свободу"

родзинка терору - непердбачуваність

.
14.02.2025 15:56 Ответить
"борцями за будь яку свободу"
14.02.2025 15:57 Ответить
саме так !

.
14.02.2025 15:59 Ответить
Чому тоді русня "бореться за свободу" виключно за межами росії?
показать весь комментарий
Чому Україна не влаштовувала теракти на росії (статуетки і самокати не рахуються - працювали по агресорам)?
показать весь комментарий
Тому що "Україна - не росія".
показать весь комментарий
Борці за будь-яку свободу роблять теракти. Ми не боремось за свободу?
показать весь комментарий
НІ !

перестань болтать єрундой

.
14.02.2025 17:01 Ответить
До якого з речень вище відноситься ваше "ні"?
показать весь комментарий
Таких уродов как ты необходимо отслеживчть и сахать в клетку.Очень думаю что СБУ работвет в этом направлении.
показать весь комментарий
Схоже, я вас колись образив. Не вибачаюсь.
показать весь комментарий
Може не донесли?
показать весь комментарий
"волелюбних громадян-маллоросів = "нікалаєф (харькаф, адеса, днєпрапітрофск, далєж вєздє...) - "рускі ґорат"?
Нє?
показать весь комментарий
операція ФСБ по дестабілізації, бо "бусифікація" вже всім набридла, а після вбивства військових стала працювати в мінус
показать весь комментарий
Кому це всім?Кожен день десятки відео,а може і ще більше.
показать весь комментарий
Як мінімум нарікам набридло підриватись ні за *** собачий.
То кожного дня вибухали, тепер - тиша.
показать весь комментарий
Сосалище кацапське ти Українців не знаєш ми вас будем різатьяк свиней на паску
показать весь комментарий
Може досить цих версій? Хоча, навіщо я це пишу - тут же універсальні експерти
показать весь комментарий
к сожалению,в коментах бутусова 90 процентов граждан с интеллектом амебы.я думаю-Вы читали эти убогие коменты.и почему то обязательно-с коверканьем языка.хоть русского,хоть украинского.
показать весь комментарий
обидві невірні, все простіше
показать весь комментарий
Не мрій підарило ухилянтське твоя черга підходить або само або тебе
показать весь комментарий
скоро *** соснеш підар ухилянтський тцкун їбаний скоро за вами прийдуть ... піздуй рідкі метали захищати для наркомана - чого сидиш в інтернетах гандонштопаний
показать весь комментарий
114%!
показать весь комментарий
За попередніми даними, в автомобілі розмінувальників, який був припаркований поряд з кафе, здетонувала вибухівка, яку вони вилучили під час робіт з розмінування.

Чому вони возили вибухонебезпечні предмети в автомобілі по місту, невідомо.
14.02.2025 16:06 Ответить
Коли щодня працюєш зі зброєю, зброя вже сприймається як повсякденна побутова річ.
показать весь комментарий
Це так. І "по#уй" © видумані "ухилянтами" (= боягузами) всілякі безглузді інструкції та настанови!
показать весь комментарий
Ніхріна, не треба переводити з хворої голови на здорову. Тітка-шахідка в червоному була і саме її розірвало. Її, а не міфічний автомобіль піротехніків!
показать весь комментарий
котики з гранатою гралися
показать весь комментарий
Або чиєсь нехлюйство ( силовиків тощо) або росдиверсія або місцеві ухилянти-ждуни таким чином борються проти мобілізації....
показать весь комментарий
Теракт - цим словом називають силовий акт не державної організації або людини у відношенні інших людей або державних організацій.
Такий же теракт, тільки виконаний державною організацією - називають спецоперацією.
14.02.2025 17:28 Ответить
Война всегда открывает обществу как героев, так и подонков, количество вторых показывает насколько здорово это общество.
показать весь комментарий
В мене питання до СБУ до влади в у школи до дітей ходите ? Ви розяснювальну роботу з ними проводите ? чи як буратіно коломойского спілкування через відосик. Я впевнений що якщо почали цим займатись з початку війни нічого цього б не було.
показать весь комментарий
І на телемаровоні, який дивиться такий єлекторат, це розповідати потрібно а не пропаганду боневтіка
показать весь комментарий
Артем Гурін описав класику дій московських андрофагів! Просто нема часу чогось додавати... Проблема - як її найшвидше донести до кожного українця, особливо неповнолітнього, легковірного, злодійкуватого???
показать весь комментарий
Пострадали военные из-за мразей тцкашников,когда им уже запретят носить военную форму?? Зеленскому похер на это?
показать весь комментарий
Як завжди, цензор запускає ботів з тот, та намагається підставити повню брехню за правду. І є підтримка з боку оп. А по суті - жінка(котру просто розірвало) підсунула сумку з вибухівкою під військових ЗСУ - саперів , котрі розмінувовували область від рашистьск вибухивок.
показать весь комментарий
