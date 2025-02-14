В заведении питания в Николаеве прогремел взрыв: двое погибших, 8 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ
Около 14:00 прогремел взрыв в одном из заведений питания Николаева. В результате инцидента есть погибшие и травмированные.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции.
"На улице Пограничной вблизи заведения общественного питания прогремел взрыв неизвестного предмета. В результате взрыва погибли два человека. По предварительной информации, еще восемь человек получили ранения", - говорится в сообщении.
На месте инцидента работают следователи следственного управления областного главка полиции, криминалисты, взрывотехники, работники СБУ,
спасатели и медики.
+38 Артем Гурин #510689
показать весь комментарий14.02.2025 17:05 Ответить Ссылка
+13 Яр Холодний
показать весь комментарий14.02.2025 17:25 Ответить Ссылка
+5 Pan Kotskyi
показать весь комментарий14.02.2025 15:42 Ответить Ссылка
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
женщина подошла к военным (кого интересует, военные не были из ТЦК) в форме в центре города, подошла с сумкой, до этого скуплялась в магазине
что у неё было на дне сумки, она скорее всего не знала, а было там - взрывное устройство
почему так говорю - потому что это ребята не первый случай в стране, и нужно вам объяснить как они работают:
- 1 человек ведётся на бабки, обычно это 250 000 - 300 000 грн., он что-то вроде организатора ;
- 2-ой готовит взрывное устройство, иногда 1-ый и 2-ой это один и тот же человек, но не суть, они под руководством ******** с фсб/гру готовят взрывчатку ;
- дальше берётся вообще левый человек, который должен отнести либо взять сумку туда и туда, а что внутри ему не сообщают ЛИБО говорят мол оставь сумку и позвони на этот номер, как было в этом случае.
в итоге устройство взрывается вместе с "левым" человеком, русня петушится про "опір" внутри страны, а по сути они просто за бабки развели лохов, которые по итогу мало того что сами дохнут, так ещё и других задевают
такие случаи уже были не только у нас, это по всей стране, очень часто "пакеты" готовят малолетки, крайне тупорылые, которые думают что кто-то им эти 250 000 или 300 000 грн. выплатит. Спойлер: денег никто по итогу за эту "работу" не получает
поэтому ещё раз вас призываю и предупреждаю: любые "лёгкие" деньги в вайберах, телеграмах и прочее, это потенциальная угроза прежде всего вашей жизни
если вы повелись на этот развод, то скорее всего вы - конченый (конченая) **********, и скорее всего вы либо сдохнете, либо будете посажены, в быстром темпе, надолго
мы через время устанавливаем всю цепочку, а дальше эту информацию естественно не публикуем, потому что наша задача не "лохов с сумками" подрывать, а рыбу покрупнее, чем в принципе и после сегодня уже занимаемся
сегодняшнюю женщину просто разорвало на куски, опознать её можно будет только по днк, потому что русня специально подстроила так, чтобы эту женщину, возможно вполне невинную (попросить её оставить сумку мог кто угодно), просто пустили на фарш, также само как они пускают на фарш своих недограждан прямо сейчас на разных участках фронта
о том, как мы ответим и кому отправим сюрприз в ответ поинформирую как придет время
а оно обязательно придет
пожалуйста, закиньте своим НАИВНЫМ или СЛЕГКА ТУПОРЫЛЫМ знакомым или малолетним "агентикам", которые ищут лёгких денег в такой способ
лёгкие деньги только в мышеловке, в данном случае эта мышеловка будет последней в вашей жизни
1. Кримінальні "розборки".
2. "Нікалаєф рускі ґорат!" вітають "мірний план трмпа-птна".
нє ?
.
спрямований на будь кого і будь де "борцями за свободу"
родзинка терору - непердбачуваність
.
.
перестань болтать єрундой
.
Нє?
То кожного дня вибухали, тепер - тиша.
Чому вони возили вибухонебезпечні предмети в автомобілі по місту, невідомо.
Такий же теракт, тільки виконаний державною організацією - називають спецоперацією.