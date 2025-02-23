Войска РФ обстреляли 4 района Донецкой области: 5 человек погибли, много раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 22 февраля 2025 года, войска РФ продолжали обстреливать территорию Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой ОГА.

Волновахский район

В Богатыре Великоновоселковской громады ранены 3 человека.

Покровский район

В Покровске 2 человека погибли и 2 ранены, повреждены 3 дома.

Краматорский район

В Яцковке Лиманской громады повреждены гараж и авто. В Рай-Александровке Николаевской громады повреждены 7 частных домов и линия электропередач. В Константиновке 3 человека погибли и 7 ранены, повреждены 17 многоэтажек, 21 частный дом, 3 промышленных здания, 2 магазина, админздание, инфраструктурный объект, 2 линии электропередач, 3 газопровода, 27 гаражей и 10 авто; в Иванополье 1 человек ранен, повреждены 18 частных домов.

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Бахмутский район

В Северске повреждены 8 домов.















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