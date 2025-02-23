Последствия дроновой атаки РФ на Одесскую область. ФОТОРЕПОРТАЖ
Три человека пострадали из-за российской атаки с использованием БпЛА в Одесской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, в результате попаданий поврежден жилой дом. Возникли пожары. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером субботы, 22 февраля, российские захватчики атаковали ударными беспилотниками Одесский район. Пострадали три человека.
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Отож, "паньство", мабуть, зараз у дудочку с"ре - у цьому світі, сьогоденні, все хитке.
Сьогодні ти живеш у палаці, завтра скиглиш на його руїнах..