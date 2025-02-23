Последствия дроновой атаки РФ на Одесскую область. ФОТОРЕПОРТАЖ

Три человека пострадали из-за российской атаки с использованием БпЛА в Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в результате попаданий поврежден жилой дом. Возникли пожары. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером субботы, 22 февраля, российские захватчики атаковали ударными беспилотниками Одесский район. Пострадали три человека.