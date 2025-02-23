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Последствия дроновой атаки РФ на Одесскую область. ФОТОРЕПОРТАЖ

Три человека пострадали из-за российской атаки с использованием БпЛА в Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в результате попаданий поврежден жилой дом. Возникли пожары. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание.

Также смотрите: Враг снова массированно атаковал Одессу беспилотниками, пострадал 1 человек, 5 тысяч человек остались без света. ФОТОрепортаж

удар РФ по Одесской области
удар РФ по Одесской области
удар РФ по Одесской области
удар РФ по Одесской области
удар РФ по Одесской области

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером субботы, 22 февраля, российские захватчики атаковали ударными беспилотниками Одесский район. Пострадали три человека.

Автор: 

Одесская область (3701) ГСЧС (5052) Шахед (1243)


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На передостанній фотці огорожа чиєгось палацу-хатинки?
Отож, "паньство", мабуть, зараз у дудочку с"ре - у цьому світі, сьогоденні, все хитке.
Сьогодні ти живеш у палаці, завтра скиглиш на його руїнах..
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23.02.2025 10:54 Ответить
 
 