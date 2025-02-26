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Пытались пересечь границу через указания администратора в телеграме: задержаны восемь нарушителей, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Пограничники задержали группу мужчин, которые пытались незаконно перейти приднестровский сегмент украинско-молдавской границы с помощью беспилотника.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Пограничники задержали группу призывников, пытавшихся нелегально пересечь границу

На окраине одного из сел Подольского района охранники государственной границы обнаружили и задержали группу лиц, которые пытались незаконно пересечь границу между Украиной и Молдовой. Мужчины призывного возраста, жители Днепропетровской, Винницкой, Одесской и Киевской областей, обратились к администратору телеграм-канала за помощью в переправке.

Правоохранители выяснили, что администратор канала предоставил место сбора, после чего группа отправилась в направлении границы. При условии успешной переправки, путешественники должны были оплатить по 110 тысяч гривен каждый на криптокошелек организатора.

На восьмерых нарушителей составлены протоколы по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дела направлены в суд.

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Госпогранслужба (6370) Молдова (1867) уклонисты (804)


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Чудова бізнес-ідея. Анонімно зібрати з ухилянтів гроші, задонатити їх на ЗСУ, а потім, з допомогою БПЛА вивести ухилянтів на працівників ТЦК.
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26.02.2025 15:08 Ответить
 
 