Агента ГРУ, шпионившего за эшелонами ВСУ на Черкасщине, приговорили к 15 годам тюрьмы, - СБУ. ФОТО

Агента российской военной разведки (ГРУ), которого задержали в Черкасской области, приговорили к 15 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Мужчина отслеживал направление движения эшелонов ВСУ и локации узловых станций "Укрзалізниці", на которых они делали остановки.

Также оккупанты надеялись от агента получить координаты складов с вооружением Сил обороны и госпиталей, где проходят лечение украинские воины.

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Так, враг планировал использовать данные для подготовки прицельных ракетно-дронных ударов по украинским объектам.

СБУ задержала агента в феврале 2024 года. Тогда же были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

Агентом оказался 46-летний уроженец Луганщины, который в апреле 2022 года переехал в Черкасскую область как переселенец, впоследствии его дистанционно завербовало ГРУ.

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"Чтобы привлечь мужчину к сотрудничеству, российская спецслужба задействовала его давнего знакомого - боевика оккупационных группировок рф, который воюет на восточном фронте. Именно через него агент поддерживал связь с военной разведкой рф. Для этого использовал анонимный чат в мессенджере, куда "отчитывался" в виде фото потенциальных целей с подробным описанием и геолокациями", - говорится в сообщении.

Во время обысков у мужчины изъяли мобильный телефон, с помощью которого он контактировал со "связным" ГРУ.

Агент признан виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Приговором суда ему назначено 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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