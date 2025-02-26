Выманили у жены погибшего военнослужащего 592 тыс грн: задержаны мошенники на Сумщине. ФОТОрепортаж

В Сумской области правоохранители задержали злоумышленников, которые выманили у жены павшего защитника военного более полумиллиона гривен.

Об этом сообщили в полиции Сумщины и облпрокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что двое ранее судимых злоумышленников, которые имеют влияние в криминальной среде, узнали о ежемесячных выплатах потерпевшей в связи с гибелью ее мужа.

Они объединились, разработали план и постепенно завоевали ее доверие, манипулируя ее уязвимым состоянием.

Мошенники придумывали различные истории о серьезных проблемах с законом, внезапной болезни, необходимости закрыть долги и другие критические ситуации и просили потерпевшую срочно дать деньги в долг, при этом не собираясь их возвращать. Доверчивая женщина за 5 месяцев успела "одолжить" мужчинам 592 тыс. грн. Только потом осознала, что они не собираются возвращать долг, поэтому обратилась к правоохранителям.

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Правоохранители провели 24 обыска по месту фигурантов и лиц, которые возможно входят в криминальный круг.

По данному факту под процессуальным руководством прокуратуры им сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины - мошенничество, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения и в крупных размерах. Теперь аферистам придется ответить за свои действия перед законом. Следствие продолжается.

Кроме этого, во время документирования данного преступления, установлено, что один из участников подозревается в причинении телесных повреждений полицейскому при исполнении им своих служебных обязанностей. Сейчас он содержится в Сумском следственном изоляторе.

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