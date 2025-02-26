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Выманили у жены погибшего военнослужащего 592 тыс грн: задержаны мошенники на Сумщине. ФОТОрепортаж

В Сумской области правоохранители задержали злоумышленников, которые выманили у жены павшего защитника военного более полумиллиона гривен.

Об этом сообщили в полиции Сумщины и облпрокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что двое ранее судимых злоумышленников, которые имеют влияние в криминальной среде, узнали о ежемесячных выплатах потерпевшей в связи с гибелью ее мужа.

Они объединились, разработали план и постепенно завоевали ее доверие, манипулируя ее уязвимым состоянием.

Мошенники придумывали различные истории о серьезных проблемах с законом, внезапной болезни, необходимости закрыть долги и другие критические ситуации и просили потерпевшую срочно дать деньги в долг, при этом не собираясь их возвращать. Доверчивая женщина за 5 месяцев успела "одолжить" мужчинам 592 тыс. грн. Только потом осознала, что они не собираются возвращать долг, поэтому обратилась к правоохранителям.

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На Сумщине мошенники выманили деньги у жены погибшего военного
На Сумщине мошенники выманили деньги у жены погибшего военного

Правоохранители провели 24 обыска по месту фигурантов и лиц, которые возможно входят в криминальный круг.

По данному факту под процессуальным руководством прокуратуры им сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины - мошенничество, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения и в крупных размерах. Теперь аферистам придется ответить за свои действия перед законом. Следствие продолжается.

Кроме этого, во время документирования данного преступления, установлено, что один из участников подозревается в причинении телесных повреждений полицейскому при исполнении им своих служебных обязанностей. Сейчас он содержится в Сумском следственном изоляторе.

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На Сумщине мошенники выманили деньги у жены погибшего военного
На Сумщине мошенники выманили деньги у жены погибшего военного
На Сумщине мошенники выманили деньги у жены погибшего военного

Автор: 

мошенничество (1216) Сумская область (2996)


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Топ комментарии
+3
На фронт їх
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26.02.2025 16:47
+2
Я розумію, що загибель чоловіка на фронті викликає вразливість та безпорадність. Так, це горе і втрата близької людини. Але ж не на стільки, щоб не зрозуміти про розводняк. Майже пів року ці скоти сосали гроші у вдови. Це не тисяча, не п'ять тисяч і навіть не 10.
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26.02.2025 16:55
+1
Там і СБУ, і мусора і злочинці. Кого?
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26.02.2025 16:59
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На фронт їх
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26.02.2025 16:47 Ответить
Там і СБУ, і мусора і злочинці. Кого?
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26.02.2025 16:59 Ответить
А може краще до тебе до хати їх на тимчасове перебування? Ну а що?
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26.02.2025 20:05 Ответить
Не заперечую. Моя хата зараз на фронті, зброю дамо, роботою забезпечимо
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27.02.2025 09:30 Ответить
Ну тоді нехай.
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27.02.2025 11:10 Ответить
Я розумію, що загибель чоловіка на фронті викликає вразливість та безпорадність. Так, це горе і втрата близької людини. Але ж не на стільки, щоб не зрозуміти про розводняк. Майже пів року ці скоти сосали гроші у вдови. Це не тисяча, не п'ять тисяч і навіть не 10.
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26.02.2025 16:55 Ответить
Як Ви особисто думаєте-чи може людина логічно думати коли її життя просто розірвали?
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26.02.2025 20:09 Ответить
А шо, немає дітей, родичів, побратимів чоловіка?
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26.02.2025 20:13 Ответить
Ок. Побратими трішки зайняті чи: на війні, чи заліковують себе після поранень.
Родичів може і не бути, як і дітей, в статті не вказано вік, вони могли буть і молодим подружям.
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26.02.2025 20:17 Ответить
Нарешті вдова зрозуміла, що двох коханців їй забагато !
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26.02.2025 18:54 Ответить
слабачка, а от ти б і чотирьох би коханців задовільнив би.
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26.02.2025 20:11 Ответить
 
 