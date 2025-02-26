У границы с Венгрией задержана группа из 16 мужчин призывного возраста и 2 переправщиков. ФОТО

В Закарпатской области правоохранители задержали 16 граждан, которые намеревались незаконно пересечь украинско-венгерскую границу. Вместе с ними также были задержаны двое закарпатцев, причастных к организации переправки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы.

Правоохранители остановили вблизи села Гуняди Береговского района, в полукилометре от госграницы, микроавтобус украинской регистрации. В транспортном средстве находились водитель и 16 мужчин призывного возраста из разных регионов. Водитель оказался одним из соорганизаторов схемы. В ходе дальнейших оперативных мероприятий удалось задержать также пособника переправщиков, который на своем автомобиле сопровождал микроавтобус с нарушителями границы и должен был предупредить водителя в случае появления пограничников.

Оперативники установили, что организованная группа переправщиков выискивала потенциальных "клиентов" по всей Украине через общих знакомых или соцсети и в дальнейшем направляла их действия. На этот раз желающих незаконно пересечь границу собрали в городе Берегово, где им обеспечили проживание до момента непосредственной переправки. "Трансфер" стоил мужчинам от 7000 до 15000 долларов. Общая сумма за сделку составляла около 170 000 долларов.

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Переправщиков задержали в порядке ст.208 УПК Украины. В их действиях усматривают признаки уголовного преступления по ст.332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Нарушители границы после установления всех обстоятельств будут привлечены к ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".