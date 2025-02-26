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У границы с Венгрией задержана группа из 16 мужчин призывного возраста и 2 переправщиков. ФОТО

В Закарпатской области правоохранители задержали 16 граждан, которые намеревались незаконно пересечь украинско-венгерскую границу. Вместе с ними также были задержаны двое закарпатцев, причастных к организации переправки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы.

Правоохранители остановили вблизи села Гуняди Береговского района, в полукилометре от госграницы, микроавтобус украинской регистрации. В транспортном средстве находились водитель и 16 мужчин призывного возраста из разных регионов. Водитель оказался одним из соорганизаторов схемы. В ходе дальнейших оперативных мероприятий удалось задержать также пособника переправщиков, который на своем автомобиле сопровождал микроавтобус с нарушителями границы и должен был предупредить водителя в случае появления пограничников.

Группа уклонистов задержана на Закарпатье

Оперативники установили, что организованная группа переправщиков выискивала потенциальных "клиентов" по всей Украине через общих знакомых или соцсети и в дальнейшем направляла их действия. На этот раз желающих незаконно пересечь границу собрали в городе Берегово, где им обеспечили проживание до момента непосредственной переправки. "Трансфер" стоил мужчинам от 7000 до 15000 долларов. Общая сумма за сделку составляла около 170 000 долларов.

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Переправщиков задержали в порядке ст.208 УПК Украины. В их действиях усматривают признаки уголовного преступления по ст.332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Нарушители границы после установления всех обстоятельств будут привлечены к ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Автор: 

уклонисты (804) Закарпатская область (2581) Береговский район (1) Гуняди (1)


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Топ комментарии
+12
Це ж улюблені теми для старих дідів. Вони одразу злазять з печі і навперегонки шкандибають до комп'ютера, щоб написати дуже важливий коментар для країни. Звинуватити всіх навколо них в зраді і по можливості розстріляти. Або, як мінімум, лишити людину громадянства. Замість випити чергову пігулку від склерозу чи тиску вони оберуть гнівний коментар на форумі 😡

Вже чую наближення кряхтіння... Кхе... Кхе...
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26.02.2025 17:28
+9
Ти диви як старі пердуни і закордонні патріоти завили
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26.02.2025 17:23
+9
Давай тебе обміняємо. Один хрін сидиш в Швейцарії, толку ніякого.
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26.02.2025 17:34
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Тупі слимаки.
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26.02.2025 17:11 Ответить
Догану, нах, їм !!! 😡😡
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26.02.2025 17:23 Ответить
Эти еще хорошо отделались. Расскажу историю погруснее. Хлопец, за 30, жена, пару детишек, такой же пацифист - "воевать не буду, я не убийца, мир труд май". Решил рвануть через горы за кордон,нарвался на погранцов - стой стреляем, не, побежал дальше, те резанули с калаша по ногам (а могли бы и повышевыше шмалянуть). В итоге - одна нога ампутирована выше колена, вторая не гнеться - искуственный шарнир, пол года по больницам, лежал рядом с воинами - ампутантами, волонтеры ему трусы с майками на липучках, он им - да я не с войны, а они - ничего, ты ж тоже наш, украинец...От благотворительного фонда персональное средство перемещения о двух колесах б/у с наклейкой "фрау Мюллер". Теперь сидит дома, ждет инвалидность.. Зато на войне не убили...
Так что, неуважаемые господа любители горного пограничного туризма и зимнего заплыва через Тису, риск конечно дело благородное, но можно и на такое нарваться...
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26.02.2025 17:40 Ответить
А це, до речі, не такий вже й поганий варіант)
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26.02.2025 17:50 Ответить
Шо, остаться без ног?
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26.02.2025 20:39 Ответить
Ну так)
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26.02.2025 21:15 Ответить
єх, Валюха. Будемо сподіватися, що і ти отримаєш колись можливість зробити власний вибір
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26.02.2025 17:59 Ответить
сделать власний вибор у меня и сейчас есть возможность
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26.02.2025 20:42 Ответить
Погранцам догану - в след раз пусть стреляют в голову. А то пацифист теперь будет существовать да еще и скулить за малую пенсию. А так здох, зарыли и дело с концом. Максимум детей пожалеть, правду не рассказать. А то их дети погибших на фронте столкнут с какой нибудь крыши. "можно и на такое нарваться..."
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26.02.2025 18:28 Ответить
Хіба в мухтарів,кулі 5.45.що такі наслідки.
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26.02.2025 19:37 Ответить
Я х\з, какой у них калибр, можеш у них поспрошать или сам проверь...
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26.02.2025 20:41 Ответить
Пішли косяками - не вірять Трампу шо швидко порішає за мир
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26.02.2025 17:13 Ответить
Всіх відпустять, під особисте, 2 мадяра повернуться до мадярок в берегове, кінець !
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26.02.2025 17:15 Ответить
А ось i готова рота!
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26.02.2025 17:18 Ответить
відділення
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26.02.2025 17:26 Ответить
ч.2 ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України"
тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до п'ятисот (3400-8500 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.
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26.02.2025 17:19 Ответить
Всіх до обмінного фонду.
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26.02.2025 17:21 Ответить
Давай тебе обміняємо. Один хрін сидиш в Швейцарії, толку ніякого.
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26.02.2025 17:34 Ответить
Мене за що?))Чому ніякого толку?
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26.02.2025 17:35 Ответить
Бо сидиш і критикуєш тих хто жити хоче. А так хоч цивільного повернемо одного.
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26.02.2025 17:47 Ответить
Ці хотіли жити за рахунок смерті моїх сусідів та моїх донатів?(((
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26.02.2025 17:49 Ответить
О, донатів? Може сам підеш? Вони просто жити хотіли. Не всім же воювати, не буває такого, завжди будуть ті хто будуть уникати війни.
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26.02.2025 17:52 Ответить
А що повинні померти за твій донат?
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26.02.2025 17:59 Ответить
Чому померти?)На істарічєскую родіну.Там виступлять проти України,несправедливості ,проти мобілізації на одному з каналів і заживуть.
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26.02.2025 18:02 Ответить
утырок, донаты как раз для того, что б наших бойцов меньше гибло.токо тебе этого не понять...
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26.02.2025 20:45 Ответить
Відправте сцикунів до розвідроти, що би вони там з переляку розпочали ще додатково срати в штани.
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26.02.2025 17:21 Ответить
Ти диви як старі пердуни і закордонні патріоти завили
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26.02.2025 17:23 Ответить
Це ж улюблені теми для старих дідів. Вони одразу злазять з печі і навперегонки шкандибають до комп'ютера, щоб написати дуже важливий коментар для країни. Звинуватити всіх навколо них в зраді і по можливості розстріляти. Або, як мінімум, лишити людину громадянства. Замість випити чергову пігулку від склерозу чи тиску вони оберуть гнівний коментар на форумі 😡

Вже чую наближення кряхтіння... Кхе... Кхе...
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26.02.2025 17:28 Ответить
продам човен 10000 долярів
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26.02.2025 17:28 Ответить
Ну чому відразу ухилянти? Може вони хотіли потрапити в країну- союзника РФ, щоб звідти виїхати до кацапів і вступити в ;Шторм зет;.
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26.02.2025 17:37 Ответить
А можливо вони хотіли сплотитися і протистояти кідарському руху в Угорщині?
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26.02.2025 17:52 Ответить
Не думаю.
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26.02.2025 18:01 Ответить
А переправники сподіваюсь теж призовного віку?
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26.02.2025 17:51 Ответить
тактика малих груп себе не виправдовує, а переправники не змогли забезпечити чисельну перевагу. У Гунядях можно було легко розселити 200 втікачів, а потім вночі зробити масову атаку на тисячу метрів, і закріпитись вже в угорському лісі.
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26.02.2025 17:52 Ответить
ти шариш. Головне в Угорщині зброю приховати
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26.02.2025 18:02 Ответить
зброю і коней хай відберуть у угорськіх говнєдів.
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26.02.2025 18:12 Ответить
ЩЕ МОЖНО ОДНУ ГРУПУ 65+ ЩОБ ВІДВОЛІКАЛИ )))
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26.02.2025 18:10 Ответить
група "65+" в цей час для відволікання прикордонників повинна була штурмувати пункт переходу "Лужанка". Просто місцеві койоти тупі, тому не можуть організувати нормальну операцію, і кидають малі групи у м'ясні штурми на наряди прикордонників.
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26.02.2025 18:19 Ответить
Влада в боротьбі за виборця зовсім не застосовує до ухилянтів ніяких обмежувальних заходів.
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26.02.2025 19:24 Ответить
Пятьсот метрів відділяло від життя!!!
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27.02.2025 20:30 Ответить
 
 