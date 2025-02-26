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Депутат Киевсовета Плужник не задекларировал недвижимость и активы на $6 миллионов, - СМИ. ФОТО

Семья депутата Киевсовета и бывшего правоохранителя Александра Плужника владеет элитной недвижимостью, коммерческими объектами и автомобилями, общая стоимость которых достигает 6 миллионов долларов.

Об этом пишет hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

Депутат Киевсовета Плужник не задекларировал имущество на $6 млн

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Расследование показало, что депутат Плужник скрыл от декларирования значительную часть своего имущества. Семья бывшего правоохранителя имеет в собственности дорогие квартиры, коммерческую недвижимость и транспорт, однако в декларации самого политика эти активы не отражены.

Поместья, квартиры и элитные авто

Журналисты установили, что Плужник живет в элитном коттеджном городке в селе Старые Безрадичи под Киевом. Однако это имение, рыночная стоимость которого составляет от $500 тыс. до более $1 млн, оформлено на его старшую дочь Дарью. По документам она стала владелицей еще в 2012 году, когда ей было чуть больше 20 лет.

Дарья Плужник также владеет тремя квартирами в Киеве общей площадью более 300 м². Две из них расположены в премиальном ЖК "Новопечерские Липки", еще одна - в районе нижнего Печерска. Их рыночная стоимость на сегодня превышает $1,2 млн.

Кроме этого, у нее есть апартаменты в одесском ЖК "Коста Фонтана", коммерческая недвижимость площадью 154 м² в ЖК "Французский квартал", которая сейчас стоит около $500 тыс. Примечательно, что большинство ее объектов покупались по ценам, значительно ниже рыночных.

Депутат Киевсовета Плужник не задекларировал имущество на $6 млн

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Младшая дочь депутата - Анна Плужник - владеет тремя квартирами в "Новопечерских Липках", общей площадью 395 м² и ориентировочной стоимостью около $1,5 млн. Она также является владелицей двух коммерческих помещений в Киеве площадью 240 м², которые сейчас оцениваются минимум в $500 тыс.

Кроме недвижимости, в собственности Анны Плужник есть автомобиль BMW X7 2019 года, приобретенный в 2024 году за $76 тыс. и несколько паркомест в "Новопечерских Липках" стоимостью около $100 тыс.

Как отмечается, обе дочери Плужника являются совладелицами кременчугской строительной компании "Житлоинвест", которая получила государственных заказов на 70 миллионов гривен. Как пишут журналисты, эта компания тесно связана с бывшими соратниками депутата, в частности, с экс-главой кременчугского УБОПа и дочерью покойного мэра Кременчуга Олега Бабаева.

Несмотря на значительные обороты компании, ее официальные доходы остаются низкими, что не объясняет происхождение средств, на которые дочери депутата покупали элитную недвижимость и другие активы.

Депутат Киевсовета Плужник не задекларировал имущество на $6 млн

Семейные активы и "скромная" декларация

Бывшая жена депутата - Татьяна Плужник - также владеет значительными активами, в частности тремя квартирами в Киеве, тремя коммерческими помещениями, гаражом и автомобилями Porsche Macan и BMW.

"Татьяна не имеет значительных официальных источников дохода - только ФЛП, зарегистрированный в 2022 году. Как и дочери, сейчас развивает собственный бренд одежды люкс-класса с майками за 7 500 гривен и кофтами за 20 000 гривен. В своих соцсетях Татьяна систематически делится фотографиями из путешествий и показывает, как живет в тех же Новопечерских Липках", - говорится в материале.

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Как сообщается, сам Александр Плужник, работая в правоохранительных органах и в "Киевгорстрое", официально зарабатывал относительно скромные суммы. Однако после прихода в Киевсовет в 2020 году он открыл ФЛП с основным видом деятельности "профессиональная, научная и техническая деятельность" и задекларировал за 2020-2023 годы доход в 20 миллионов гривен. На вопрос журналистов о происхождении этих средств депутат ответил: "Консультирование", не уточнив деталей.

В своей декларации Плужник указал только дом площадью 74 м² и земельный участок 6,5 соток в Кременчуге, мотоцикл HARLEY-DAVIDSON за $15 тыс. и арендованное авто BMW X5, которое в 2024 году, вероятно, выкупил за $80 тыс.

Кроме этого, он отметил 10 биткоинов, которые якобы приобрел в 2014 году, но потерял в 2021-м из-за исчезновения ключей. По оценкам, их нынешняя стоимость могла бы составлять около 40 миллионов гривен, что частично объясняло бы его состояние.

Карьера Плужника: от УБОПа до Киевсовета

Александр Плужник начал карьеру в 90-х годах в кременчугском УБОПе, а во времена президентства Януковича возглавил Управление по борьбе с организованной преступностью в Киеве. После увольнения из правоохранительных органов стал советником председателя правления "Киевгорстроя", а в 2020 году прошел в Киевсовет от ОПЗЖ. Несмотря на запрет партии, сохранил мандат, присоединившись к депутатской группе "Платформа за жизнь и мир".

Журналисты отмечают, что именно после увольнения из правоохранительных органов у Плужника и его семьи начала появляться элитная недвижимость и другие дорогие активы.

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Автор: 

декларация (1353) депутат (3309) Киевсовет (1367) расследование (3037)


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Топ комментарии
+7
Та нє, не може бути, це вкид і проіски ворогів, політичне замовлення. Кришталево ж чесна людина, як і усі наши депутати...
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26.02.2025 17:30
+3
наУБОЗив
шо тут такого?
якось прийняли сбу-шники сина одного з керівників регіонального убозу на продажу наркотиків, а татко наркодилера й каже службі божій:" шо тут такого? таке життя. зрузумійте та відпустіть по-людські".
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26.02.2025 17:32
+2
І скільки таких кідарів по Україні?
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26.02.2025 17:46
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Та нє, не може бути, це вкид і проіски ворогів, політичне замовлення. Кришталево ж чесна людина, як і усі наши депутати...
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26.02.2025 17:30 Ответить
наУБОЗив
шо тут такого?
якось прийняли сбу-шники сина одного з керівників регіонального убозу на продажу наркотиків, а татко наркодилера й каже службі божій:" шо тут такого? таке життя. зрузумійте та відпустіть по-людські".
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26.02.2025 17:32 Ответить
А вони мабуть взяли та й не відпусили?
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26.02.2025 17:47 Ответить
ні.
просто офуїли від такої простоти
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26.02.2025 17:51 Ответить
В своєму житті я не бачив ЖОДНОГО "нищого" мєнта! Але бачив "ницого" - там їх майже 90% і 100% тих, кого відновив на роботі аваков.
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26.02.2025 17:44 Ответить
І скільки таких кідарів по Україні?
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26.02.2025 17:46 Ответить
https://dosye.com.ua/articles/2010-11-02/aleksandr-pluzhnik-samyi-bogatyi-ment-ukrainy/2849/

Про него еще 2010 году писали и все знали , что это убийца, бандит, вымогатель, короче мразь, но он почему-то до сих пор депутат и при власти …
И так везде - от Киеврады до сраного врача …
Привет ментам и кличко.
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26.02.2025 18:12 Ответить
А до чого тут Кличо? В Київраду Плужника Кличко не обирав, а "розумний нарід м. Київа"
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27.02.2025 14:58 Ответить
Выбора просто нет, во власть приходят только те у кого есть бабло, если копнуть, там ВСЕ такие !
И вы думаете они друг про друга ничего не знают ?
Прекрасно знают, просто всех всё устраивает …
Кличко такой же.
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27.02.2025 15:43 Ответить
Выбора просто нет, во власть приходят только те у кого есть бабло

І в цьому знову Кличко винуватий?
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27.02.2025 16:05 Ответить
Кличко винуватий за вибір киян?
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27.02.2025 16:06 Ответить
Так когда конец войны?
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26.02.2025 18:14 Ответить
Дом можно конфисковать и сделать санаторий для детей,бесплатный...
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26.02.2025 18:16 Ответить
А чего Плужник не на фронте? Кто бронь давал или инвалидность?Народ хочет ответа на поставленные им вопросы,.Модератор я надеюсь меня не забанят?
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26.02.2025 18:22 Ответить
 
 