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Идентифицированы четыре командира РФ, причастных к массированному обстрелу 28 февраля 2022 года в Харькове. Им объявлено о подозрении, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Правоохранители идентифицировали четырех российских командиров, которые организовали и обеспечили масштабный обстрел Харькова 28 февраля 2022 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

"28 февраля 2022 года по гражданским объектам Шевченковского района г. Харькова была осуществлена масштабная атака осколочно-фугасными кассетными неуправляемыми реактивными снарядами из РСЗО "Смерч". Под ударами оказались переулок и ул. 23-го Августа, ул. Новопрудная, ул. Сумгаитская, ул. Отакара Яроша, ул. Клочковская. Погибли 8 мирных жителей, среди которых 17-летний парень. Также одна женщина получила многочисленные ранения", - отметили в прокуратуре.

В результате обстрела также поврежден ряд многоэтажек. Почти полностью была разрушена школа: экспертизой установлено, что нанесенный ущерб составляет более 13 млн гривен. Под ударом был и детский сад - эксперты оценили повреждения на сумму почти 2,2 млн гривен.

Правоохранители установили причастных к совершению этого военного преступления. Так, 24 февраля 2022 года в направлении Харьковской области действовали подразделения группировки войск ВС РФ "Запад", сформированной на основе подразделений Западного военного округа (далее - ЗВО), которые использовали средства поражения неизбирательного действия, в частности РСЗО "Смерч".

Российские командиры, которые причастны к обстрелу Харькова 28 февраля 2022 года

Установлено, что по состоянию на 28 февраля 2022 года, преследуя цель запугивания и терроризирования гражданского населения Харькова, подавления воли защитников и жителей города на сопротивление оккупации, группой огневого и ядерного поражения штаба ЗВО под непосредственным руководством полковника ВС РФ - заместителя начальника штаба ЗВО - подготовлено решение о нанесении ударов реактивными кассетными снарядами из РСЗО "Смерч".

Решение утверждено непосредственно генерал-полковником ВС РФ - командующим ЗВО и его первым заместителем - генерал-лейтенантом ВС РФ.

Во исполнение преступного плана высшего командования, осознавая направленность обстрела исключительно на гражданские объекты и понимая, что удар повлечет большое количество жертв из числа гражданских лиц, полковник ВС РФ - командир 79-й реактивной артиллерийской бригады ВВО (в/ч 53956, г. Тверь) отдал преступный приказ на выполнение указанного решения и нанесение удара по Харькову.

Прокуроры совместно с другими правоохранителями продолжают прилагать максимальные усилия для установления российских военных, причастных к обстрелам Харьковщины.

Решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск.

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Обстрел Харькова 28 февраля 2022 года
Обстрел Харькова 28 февраля 2022 года
Обстрел Харькова 28 февраля 2022 года
Обстрел Харькова 28 февраля 2022 года

Автор: 

обстрел (26872) прокуратура (5004) Харьков (7448) Харьковская область (670) Харьковский район (190)


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Подаруйте цим покидькам і членам їх родин - смартфон, самокат чи пейджер !
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27.02.2025 11:51 Ответить
Спочатку не зрозумів. А потім як зрозумів налякав кота бо заржав як кінь.)))
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27.02.2025 12:58 Ответить
Командир батареї, що дав команду на обстріл с. Гроза, уже "ірже" у Кобзона - спіймав гранату, прямо на чергуванні... І ці, з часом, "іржать" будуть...
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28.02.2025 13:40 Ответить
Ви просто не зрозуміли при якій справі такі речі як смартфон, самокат і пейджер.
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28.02.2025 17:42 Ответить
Вирізати покидьків, а їх дітям по самокату!
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27.02.2025 12:00 Ответить
Робимо збір? До третього коліна?
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27.02.2025 12:03 Ответить
Чому мають морди закритi?
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27.02.2025 12:19 Ответить
Не треба підозр, треба або самокати, або по родичам, похорону команду.
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27.02.2025 12:34 Ответить
Ну і вирок треба буде привести до виконання!
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27.02.2025 12:40 Ответить
 
 