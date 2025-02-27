Идентифицированы четыре командира РФ, причастных к массированному обстрелу 28 февраля 2022 года в Харькове. Им объявлено о подозрении, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Правоохранители идентифицировали четырех российских командиров, которые организовали и обеспечили масштабный обстрел Харькова 28 февраля 2022 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

"28 февраля 2022 года по гражданским объектам Шевченковского района г. Харькова была осуществлена масштабная атака осколочно-фугасными кассетными неуправляемыми реактивными снарядами из РСЗО "Смерч". Под ударами оказались переулок и ул. 23-го Августа, ул. Новопрудная, ул. Сумгаитская, ул. Отакара Яроша, ул. Клочковская. Погибли 8 мирных жителей, среди которых 17-летний парень. Также одна женщина получила многочисленные ранения", - отметили в прокуратуре.

В результате обстрела также поврежден ряд многоэтажек. Почти полностью была разрушена школа: экспертизой установлено, что нанесенный ущерб составляет более 13 млн гривен. Под ударом был и детский сад - эксперты оценили повреждения на сумму почти 2,2 млн гривен.



Правоохранители установили причастных к совершению этого военного преступления. Так, 24 февраля 2022 года в направлении Харьковской области действовали подразделения группировки войск ВС РФ "Запад", сформированной на основе подразделений Западного военного округа (далее - ЗВО), которые использовали средства поражения неизбирательного действия, в частности РСЗО "Смерч".

Установлено, что по состоянию на 28 февраля 2022 года, преследуя цель запугивания и терроризирования гражданского населения Харькова, подавления воли защитников и жителей города на сопротивление оккупации, группой огневого и ядерного поражения штаба ЗВО под непосредственным руководством полковника ВС РФ - заместителя начальника штаба ЗВО - подготовлено решение о нанесении ударов реактивными кассетными снарядами из РСЗО "Смерч".

Решение утверждено непосредственно генерал-полковником ВС РФ - командующим ЗВО и его первым заместителем - генерал-лейтенантом ВС РФ.



Во исполнение преступного плана высшего командования, осознавая направленность обстрела исключительно на гражданские объекты и понимая, что удар повлечет большое количество жертв из числа гражданских лиц, полковник ВС РФ - командир 79-й реактивной артиллерийской бригады ВВО (в/ч 53956, г. Тверь) отдал преступный приказ на выполнение указанного решения и нанесение удара по Харькову.

Прокуроры совместно с другими правоохранителями продолжают прилагать максимальные усилия для установления российских военных, причастных к обстрелам Харьковщины.

Решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Передавали координаты ВСУ врагу: в Харькове будут судить экс-беркутовца и его жену за госизмену, - прокуратура. ФОТОрепортаж











