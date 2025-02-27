Сутки на Херсонщине: один погибший и четверо раненых, повреждены дома и автомобили экстренных служб. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки россияне с особой жестокостью обстреляли деоккупированные населенные пункты Херсонского и Бериславского районов, пытались уничтожить жилой фонд и объекты критической инфраструктуры,

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Херсонской области.

Под обстрелами находились Херсон, Антоновка, Приднепровское, Станислав, Садовое, Надиивка, Зеленовка, Понятовка, Надднепрянское, Молодежное, Инженерное, Ингулец, Камышаны, Берислав, Новоалександровка, Тягинка, Новорайск, Дудчаны, Львово, Монастырское, Красный Маяк, Качкаровка, Милово и Гавриловка.

Противник совершил авиационный удар тремя управляемыми бомбами по Тягинской громаде, к счастью, обошлось без пострадавших.

Во Львово под дроновый удар врага попал 65-летний мужчина, он получил смертельные ранения.

Утром армия РФ из артиллерии обстреляла Зеленовку. Пострадала 73-летняя женщина, которая получила взрывную и черепно-мозговую травмы, убойную рану головы и перелом плеча.

В Антоновке из-за сбросов с беспилотников и артобстрелов повреждены четыре жилых дома, гараж и автомобиль. Также россияне атаковали дроном типа "FPV" служебный автомобиль управления патрульной полиции. В результате удара транспортное средство получило повреждения, полицейские, к счастью, не травмировались.

В Молодежном оккупанты ударили FPV-дроном по автомобилю экстренной медицинской помощи. Пострадали фельдшер и водитель, у них контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы.

Также оккупационные войска ударили FPV-дронами по гражданскому автомобилю в Дудчанах и частному дому в Станиславе.

Артиллерийским огнем повреждены частный дом и автомобиль в Инженерном, четыре частных дома и автомобиль в Камышанах, а также дом в Качкаровке.

В Днепровском районе Херсона россияне атаковали FPV-дронами заведение культуры и частный дом. В результате ударов здания получили повреждения. Жилые кварталы района войска РФ обстреливали и из реактивных систем залпового огня.

Дважды за сутки россияне били из артиллерии по микрорайону "Жилпоселок". Снарядами повреждены два многоквартирных дома и магистральная теплосеть. На улице под обстрел попал 35-летний мужчина, его доставили в больницу со взрывной и черепно-мозговой травмами, контузией и осколочным ранением головы.

В Центральном районе города из-за удара дроном типа "FPV" возле АЗС повреждено дорожное покрытие. На местах обстрелов следственно-оперативные группы полиции изымали обломки вражеских снарядов и фиксировали преступления.

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