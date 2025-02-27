Незаконно оформляли справки о непригодности к военной службе с правом выезда за границу: организаторов будут судить, - ГБР. ФОТОрепортаж

ГБР завершило досудебное расследование в отношении двух человек, которые изготавливали фальшивые справки для уклонистов от мобилизации, предоставляя им возможность выезжать за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По информации следствия, два жителя Донецкой области действовали в течение 2023-2024годов, изготавливая документы для лиц, стремившихся избежать мобилизации.

В общем, более 15 человек воспользовались услугами по изготовлению фальшивых справок, в частности, получив пакеты по цене 7 тыс. долларов США. Пакет включал справку военно-врачебной комиссии и временное удостоверение военнообязанного с отметками о непригодности к службе.

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Правоохранители изъяли наличные на сумму более миллиона гривен, мобильные телефоны, автомобиль и другие доказательства во время обысков.

Как отмечается, двух организаторов обвиняют в незаконной переправке лиц через государственную границу по предварительному сговору (ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 332 УК Украины). Следствие продолжается в отношении других участников схемы.

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