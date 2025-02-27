Незаконно оформляли справки о непригодности к военной службе с правом выезда за границу: организаторов будут судить, - ГБР. ФОТОрепортаж
ГБР завершило досудебное расследование в отношении двух человек, которые изготавливали фальшивые справки для уклонистов от мобилизации, предоставляя им возможность выезжать за границу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По информации следствия, два жителя Донецкой области действовали в течение 2023-2024годов, изготавливая документы для лиц, стремившихся избежать мобилизации.
В общем, более 15 человек воспользовались услугами по изготовлению фальшивых справок, в частности, получив пакеты по цене 7 тыс. долларов США. Пакет включал справку военно-врачебной комиссии и временное удостоверение военнообязанного с отметками о непригодности к службе.
Правоохранители изъяли наличные на сумму более миллиона гривен, мобильные телефоны, автомобиль и другие доказательства во время обысков.
Как отмечается, двух организаторов обвиняют в незаконной переправке лиц через государственную границу по предварительному сговору (ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 332 УК Украины). Следствие продолжается в отношении других участников схемы.
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Хто з чоловіків має право на виїзд за кордон під час воєнного стану
Перетинати кордон за станом здоров'я мають право чоловіки:
у яких є https://life.pravda.com.ua/society/chi-mozhut-mobilizuvati-lyudinu-z-invalidnistyu-i-ii-iii-grupi-301102/ інвалідність I, II, III групи;які визнані непридатними до служби https://life.pravda.com.ua/society/yak-bude-prohoditi-vlk-i-yaki-hvorobi-viznachatimut-stupin-pridatnosti-301619/ військово-лікарською комісією (ВЛК);які потребують лікування в закордонних медзакладах.
Виїжджати з країни за сімейними обставинами можуть чоловіки:
які мають трьох або більше неповнолітніх дітей;які самостійно виховують дитину до 18 років;чиї близькі родичі (дружина, син, донька, батько, матір, рідні брати чи сестри) загинули на війні або вважаються зниклими безвісти;у яких дружина має інвалідність I, II, III групи;у яких один з батьків або батьків дружини має інвалідність I, II групи;які доглядають за іншою людиною з інвалідністю I, II групи;які виховують дитину з інвалідністю I, II групи або з тяжкою травмою чи хворобою (перинатальними ураженнями нервової системи, онкологією, вродженими вадами розвитку, рідкісними орфанними захворюваннями, дитячим церебральним паралічем, тяжкими психічними розладами, цукровим діабетом I типу (інсулінозалежним), гострими або хронічними захворюваннями нирок IV ступеня);які є опікунами, піклувальниками, https://life.pravda.com.ua/society/yak-usinoviti-ditinu-i-kudi-zvertatisya-303018/ прийомними батьками, батьками-вихователями дитини з інвалідністю до 18 років.
Перетинати кордон за професією під час воєнного стану дозволяють таким чоловікам:
військовим;залізничникам, які працюють на міжнародних рейсах;водіям, які перевозять гуманітарні, медичні та господарські вантажі, а також здійснюють пасажирські перевезення;водіям, які перевозять вантажі для потреб ЗСУ чи інших військових формувань;морякам;працівникам авіації;дипломатам;деяким чиновникам (список можна знайти на https://ukc.gov.ua/knowdledge/pravyla-peretynu-kordonu-v-umovah-*********-stanu-shhodo-pratsivnykiv-organiv-derzhavnoyi-vlady-ta-organiv-mistsevogo-samovryaduvannya/ сайті Уряду);спортсменам, тренерам;діячам культури;заброньованим працівникам.
Крім того, за межі України мають змогу виїхати https://life.pravda.com.ua/society/yak-studentam-cholovikam-vijihati-za-kordon-u-2025-roci-305478/ чоловіки-студенти віком від 18 до 22 років. Це можливо, якщо юнак бере участь у програмі академічної мобільності.
Право на виїзд також мають чоловіки, які досягли граничного віку перебування в запасі, - 60 років.
Але Ви певно з тих людей, що не вважають, що стрибати з 10 поверху вниз заборонено, оскільки це ніде не прописано?
У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 - 34, 38, 39, 41 - 44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану".
Що означає "свідчить"? Я прочитав цей указ, і ви явно мене і інших обдурюєте, бо там явно нічого не вказано про заборону, ще й саме про чоловіків 18-60 років. Для чого ви брешете?
Мені в 2022 пропонували здриснути в Болгарію, я сказав, щоб до мене з такими пропозиціями більше не звертались і пішов в ЗСУ.
А таких як Ви звісно бажано випустити з України і більше ніколи не впускати!
"Указ президента України № 64/2022 свідчить, що під час дії воєнного стану військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років не можуть покинути територію України, оскільки триває мобілізація."
Однак цей указ не містить зазначених вами слів. Тобто ви взялися інтерпретувати його таким чином, який не відповідає дійсності. Це саме ви намагаєтеся довести те, чого немає в документі.
У відповідь на ваш коментар я логічно і без жодного хамства вказав, що ви дезінформуєте інших, подаючи завідомо неправдиву інформацію. Як це ще можна назвати, якщо не брехнею?
Ці слова "А таких як Ви звісно бажано випустити з України і більше ніколи не впускати!" я взагалі не буду коментувати. Це ницо, брехливо і абсолютно неприпустимо в цивілізованому обговоренні. Вони не мають жодного правового підгрунтя і лише демонструють агресивну позицію, що не сприяє конструктивному діалогу.
Якщо вважаєте це за неправдиву інформацію, це Ваше рішення, щасти Вам у перетині кордону...