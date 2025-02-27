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Незаконно оформляли справки о непригодности к военной службе с правом выезда за границу: организаторов будут судить, - ГБР. ФОТОрепортаж

ГБР завершило досудебное расследование в отношении двух человек, которые изготавливали фальшивые справки для уклонистов от мобилизации, предоставляя им возможность выезжать за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

ГБР завершило расследование относительно незаконного оформления справок для выезда за границу

По информации следствия, два жителя Донецкой области действовали в течение 2023-2024годов, изготавливая документы для лиц, стремившихся избежать мобилизации.

В общем, более 15 человек воспользовались услугами по изготовлению фальшивых справок, в частности, получив пакеты по цене 7 тыс. долларов США. Пакет включал справку военно-врачебной комиссии и временное удостоверение военнообязанного с отметками о непригодности к службе.

Также смотрите: Изготавливали документы за $2000: в Житомире задержаны два человека, помогавшие военнообязанным выезжать за границу, - СМИ. ФОТОрепортаж

ГБР завершило расследование относительно незаконного оформления справок для выезда за границу
ГБР завершило расследование относительно незаконного оформления справок для выезда за границу

Правоохранители изъяли наличные на сумму более миллиона гривен, мобильные телефоны, автомобиль и другие доказательства во время обысков.

Как отмечается, двух организаторов обвиняют в незаконной переправке лиц через государственную границу по предварительному сговору (ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 332 УК Украины). Следствие продолжается в отношении других участников схемы.

Смотрите также: Чиновники РТЦК на Тернопольщине помогали желающим избежать воинской обязанности: их будут судить. ФОТО

Автор: 

ГБР (2970) уклонисты (804)


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Топ комментарии
+4
У нас постанови вище Конституції і Закону????
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27.02.2025 13:22
+2
Щоб стверджувати, що щось робили незаконно, треба спочатку уточнити, який закон це забороняє. Наприклад виїзд закордон не заборонено нічим. У нас хіба десь є закон, який не суперечить конституції і щось подібне забороняє?
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27.02.2025 13:03
+2
А де власне саме слово "забороняється"? Ну ок, є ось така постанова, вона пише, що можуть перетинати кордон ось такі категорії осіб. А де заборона для інших? Ви ж в курсі, що будь яке подвійне трактування, або недомовленність закону трактується завжди на користь громадян, а не на користь дежави. Повертаюсь власне до ключового питання, де саме слово "забороняється"?
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27.02.2025 13:48
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Правила форума Совет форумчан
Щоб стверджувати, що щось робили незаконно, треба спочатку уточнити, який закон це забороняє. Наприклад виїзд закордон не заборонено нічим. У нас хіба десь є закон, який не суперечить конституції і щось подібне забороняє?
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27.02.2025 13:03 Ответить
Правила перетину кордону регулює https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zminy-do-pravyl-peretynannia-derzhavnoho-kordonu-hromadianamy-s1536311224?utm_source=brevo&utm_campaign=%20%20%206012025%20&utm_medium=email постанова Кабінету Міністрів № 57. 31 грудня 2024 року Уряд доповнив документ https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zminy-do-pravyl-peretynannia-derzhavnoho-kordonu-hromadianamy-s1536311224?utm_source=brevo&utm_campaign=%20%20%206012025%20&utm_medium=email новою нормою.

Хто з чоловіків має право на виїзд за кордон під час воєнного стану

Перетинати кордон за станом здоров'я мають право чоловіки:

у яких є https://life.pravda.com.ua/society/chi-mozhut-mobilizuvati-lyudinu-z-invalidnistyu-i-ii-iii-grupi-301102/ інвалідність I, II, III групи;які визнані непридатними до служби https://life.pravda.com.ua/society/yak-bude-prohoditi-vlk-i-yaki-hvorobi-viznachatimut-stupin-pridatnosti-301619/ військово-лікарською комісією (ВЛК);які потребують лікування в закордонних медзакладах.

Виїжджати з країни за сімейними обставинами можуть чоловіки:
які мають трьох або більше неповнолітніх дітей;які самостійно виховують дитину до 18 років;чиї близькі родичі (дружина, син, донька, батько, матір, рідні брати чи сестри) загинули на війні або вважаються зниклими безвісти;у яких дружина має інвалідність I, II, III групи;у яких один з батьків або батьків дружини має інвалідність I, II групи;які доглядають за іншою людиною з інвалідністю I, II групи;які виховують дитину з інвалідністю I, II групи або з тяжкою травмою чи хворобою (перинатальними ураженнями нервової системи, онкологією, вродженими вадами розвитку, рідкісними орфанними захворюваннями, дитячим церебральним паралічем, тяжкими психічними розладами, цукровим діабетом I типу (інсулінозалежним), гострими або хронічними захворюваннями нирок IV ступеня);які є опікунами, піклувальниками, https://life.pravda.com.ua/society/yak-usinoviti-ditinu-i-kudi-zvertatisya-303018/ прийомними батьками, батьками-вихователями дитини з інвалідністю до 18 років.

Перетинати кордон за професією під час воєнного стану дозволяють таким чоловікам:

військовим;залізничникам, які працюють на міжнародних рейсах;водіям, які перевозять гуманітарні, медичні та господарські вантажі, а також здійснюють пасажирські перевезення;водіям, які перевозять вантажі для потреб ЗСУ чи інших військових формувань;морякам;працівникам авіації;дипломатам;деяким чиновникам (список можна знайти на https://ukc.gov.ua/knowdledge/pravyla-peretynu-kordonu-v-umovah-*********-stanu-shhodo-pratsivnykiv-organiv-derzhavnoyi-vlady-ta-organiv-mistsevogo-samovryaduvannya/ сайті Уряду);спортсменам, тренерам;діячам культури;заброньованим працівникам.

Крім того, за межі України мають змогу виїхати https://life.pravda.com.ua/society/yak-studentam-cholovikam-vijihati-za-kordon-u-2025-roci-305478/ чоловіки-студенти віком від 18 до 22 років. Це можливо, якщо юнак бере участь у програмі академічної мобільності.

Право на виїзд також мають чоловіки, які досягли граничного віку перебування в запасі, - 60 років.
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27.02.2025 13:17 Ответить
У нас постанови вище Конституції і Закону????
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27.02.2025 13:22 Ответить
А де власне саме слово "забороняється"? Ну ок, є ось така постанова, вона пише, що можуть перетинати кордон ось такі категорії осіб. А де заборона для інших? Ви ж в курсі, що будь яке подвійне трактування, або недомовленність закону трактується завжди на користь громадян, а не на користь дежави. Повертаюсь власне до ключового питання, де саме слово "забороняється"?
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27.02.2025 13:48 Ответить
Указ президента України № 64/2022 свідчить, що під час дії воєнного стану військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років не можуть покинути територію України, оскільки триває мобілізація.

Але Ви певно з тих людей, що не вважають, що стрибати з 10 поверху вниз заборонено, оскільки це ніде не прописано?
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27.02.2025 14:46 Ответить
По перше, там є такий абзац:

У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 - 34, 38, 39, 41 - 44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

Що означає "свідчить"? Я прочитав цей указ, і ви явно мене і інших обдурюєте, бо там явно нічого не вказано про заборону, ще й саме про чоловіків 18-60 років. Для чого ви брешете?
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27.02.2025 15:29 Ответить
В якому місці написана брехня? Сухі цитати з нормативних документів. Вас щось не влаштовує: човник - Тиса - прикордонник.
Мені в 2022 пропонували здриснути в Болгарію, я сказав, щоб до мене з такими пропозиціями більше не звертались і пішов в ЗСУ.
А таких як Ви звісно бажано випустити з України і більше ніколи не впускати!
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27.02.2025 16:06 Ответить
Давайте нагадаю те, що ви самі писали, в попередньому коментарі:

"Указ президента України № 64/2022 свідчить, що під час дії воєнного стану військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років не можуть покинути територію України, оскільки триває мобілізація."



Однак цей указ не містить зазначених вами слів. Тобто ви взялися інтерпретувати його таким чином, який не відповідає дійсності. Це саме ви намагаєтеся довести те, чого немає в документі.

У відповідь на ваш коментар я логічно і без жодного хамства вказав, що ви дезінформуєте інших, подаючи завідомо неправдиву інформацію. Як це ще можна назвати, якщо не брехнею?

Ці слова "А таких як Ви звісно бажано випустити з України і більше ніколи не впускати!" я взагалі не буду коментувати. Це ницо, брехливо і абсолютно неприпустимо в цивілізованому обговоренні. Вони не мають жодного правового підгрунтя і лише демонструють агресивну позицію, що не сприяє конструктивному діалогу.
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27.02.2025 16:33 Ответить
Від себе я додав тільки свій висновок, все інше - цитати з загальних мереж, доступних всім. Читайте і використовуйте.
Якщо вважаєте це за неправдиву інформацію, це Ваше рішення, щасти Вам у перетині кордону...
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27.02.2025 16:37 Ответить
Ваш "висновок" - це насправді трактування указу, яке ви подали як свою власну думку. І хоча ви наводите цитати з мережі, варто пам'ятати, що кожен, хто публікує інформацію, бере на себе відповідальність за її точність. Якщо ви цитуєте або інтерпретуєте документ, навіть якщо це поширена інформація в мережі, ви повинні бути готові довести її достовірність і відповідальність за свої слова. У цьому випадку ваше трактування указу не є бездоганним і може вводити в оману інших. Я абсолютно не маю значення, хто саме публікує інформацію, адже якщо ви це робите від свого імені, то також несете відповідальність за її точність і правдивість.
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27.02.2025 16:40 Ответить
Не в той бік дивитесь, людоньки, не на захід треба вмощуватись, а на схід, де ворог, бо нікуди буде повертатись...
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27.02.2025 16:39 Ответить
 
 