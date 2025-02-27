Последствия вражеских обстрелов Запорожской области: россияне ударили по 14 населенным пунктам. ФОТО

За прошедшие сутки попадания зафиксированы в Беленьком Запорожского района, Степногорске, Каменском, Приморском, Пятихатках Васильевского района, Гуляйполе, Малых Щербаках, Преображенке, Щербаках, Новоданиловке, Малой Токмачке, Чаривном и Новодаровке Пологовского района.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Запорожской области.

Военные РФ в очередной раз били по населенным пунктам Запорожского, Пологовского и Васильевского районов. В целом оккупанты совершили 593 атаки. Обошлось без жертв.

Отмечается, что россияне применили 344 дрона, 14 раз ударили из реактивных систем залпового огня, 16 - из авиации и осуществили 218 артобстрелов.

В Преображенке и Приморском вражеские FPV-дроны попали вблизи транспортных средств граждан. Машины получили повреждения, информации о пострадавших не поступало.

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