Центр рекрутинга украинской армии открылся в Борисполе: это уже 49-й в Украине. ФОТОрепортаж

В Борисполе открылся Центр рекрутинга украинской армии - четвертый в Киевской области и 49-й в целом по Украине.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в центре не раздают повестки.

К нему можно обратиться конфиденциально, не раскрывая своих личных данных. В наличии более 10 000 вакансий во все Силы обороны. Самой большой популярностью среди граждан пользуются должности операторов БПЛА. Период приобщения к военной службе может длиться от нескольких дней до 2 месяцев.

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"Сеть рекрутинговых центров разрастается, сегодня мы фактически представлены во всех регионах Украины. Это позволяет людям, которые хотят больше узнать о возможности приобщиться к Силам обороны, прийти, поинтересоваться и получить необходимую информацию. К нам обращаются молодые люди, чтобы уточнить, что сейчас предлагает государство, где они могут служить, какие есть условия службы, а также какие есть вакансии и как можно лучше применить свои гражданские знания и навыки", - сказал уполномоченный Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

Кроме Борисполя, в Киевской области такие центры также предоставляют услуги в Белой Церкви, Буче и Броварах. Всего же в Украине в сотрудничестве с органами местного самоуправления и местной власти открыто 48 центров рекрутинга украинской армии. Еще один центр в сети работает в режиме онлайн по всей территории Украины. Всего с середины февраля прошлого года в сеть обратилось более 42 000 человек, а почти 2 000 присоединились на желаемую должность в выбранную воинскую часть, рассказали в Минобороны.

Информацию о центрах рекрутинга украинской армии и контакты можно узнать по ссылке.

Также сегодня в Киеве на Контрактовой площади начала работу специализированная выставка "Рекрутинг: с древних времен до современности", организаторами которой выступили Отдел координации и направления деятельности центров рекрутинга Министерства обороны Украины совместно с Национальным институтом памяти.

Выставка рассказывает, как происходил набор в армии на украинских землях, начиная от Руси и заканчивая настоящим. Часть выставки посвящена боевым бригадам, которые участвуют в эксперименте по привлечению в ряды добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет.

Продлится выставка до 31 марта. В ее рамках будут работать представители центров рекрутинга ВСУ и структур рекрутинга воинских частей. Каждый желающий сможет получить консультацию по вступлению в ряды Сил обороны, добавили в Минобороны.