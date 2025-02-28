Сутки в Запорожской области: в результате дроновой атаки на областной центр пострадала 82-летняя женщина. Враг нанес 483 удара по населенным пунктам. ФОТО
За прошедшие сутки российские захватчики нанесли 483 удара по населенным пунктам Запорожской области. Вчера вечером армия направили 11 шахедов на территорию областного центра и района.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.
В Запорожье российские дроны повредили многоэтажку в одном из районов города, в результате чего произошло возгорание, также повреждены рядом расположенные дома и гаражные помещения. Пострадала 82-летняя женщина.
Также в течение суток оккупанты обстреляли Каменское и Степногорск Васильевского района, Гуляйполе, Щербаки, Чаривне, Малую Токмачку, Новоданиловку, Долинку и Новодаровку Пологовского района
Правоохранители зарегистрировали 30 сообщений о повреждении и разрушении объектов гражданской инфраструктуры.
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