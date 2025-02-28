Обыски на четырех фармпредприятиях Киева проводит полиция. ФОТОРЕПОРТАЖ
Правоохранители проводят следственные действия на территории четырех предприятий, специализирующихся на производстве лекарственных средств.
Об этом сообщила полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.
"По указанному факту начато уголовное производство, в рамках которого правоохранители проводят обыски в служебных помещениях указанных учреждений.
Более подробная информация позже", - говорится в сообщении.
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+11 Святослава
показать весь комментарий28.02.2025 12:38
+8 Alex Smith
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+7 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий28.02.2025 12:37
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а ми бачимо лиш::
обшук, виявлено, повідомлено про підозру, писдесь!!!!!
бо далі у них розподіл чесно нажитого починається.
а вони вважають що цей момент не інтересний суспільству
чекайте ще -30% на аскорбінову кислоту та перекис водню!
Зробимо їх ще раз!
Уже забыли, что Зеля к выборам приказал подешеветь лекарствам?