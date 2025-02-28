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Новости Фото Обыски на фармпредприятиях Киева
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Обыски на четырех фармпредприятиях Киева проводит полиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Правоохранители проводят следственные действия на территории четырех предприятий, специализирующихся на производстве лекарственных средств.

Об этом сообщила полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"По указанному факту начато уголовное производство, в рамках которого правоохранители проводят обыски в служебных помещениях указанных учреждений.

Более подробная информация позже", - говорится в сообщении.

Читайте: Качественные импортные лекарства могут исчезнуть из аптек, - Всеукраинский совет защиты прав пациентов

Полиция проводит обыски на фармпредприятиях Киева
Полиция проводит обыски на фармпредприятиях Киева
Полиция проводит обыски на фармпредприятиях Киева
Полиция проводит обыски на фармпредприятиях Киева
Полиция проводит обыски на фармпредприятиях Киева

Автор: 

Киев (25472) обыск (1895) Нацполиция (16425) фармацевтика (35)


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Топ комментарии
+11
Сборище тыловых дармоедов на 4й год полномасштабной активизировалось. Главное, что они забронированы и могут кошмарить бизнес в угоду ОП. Здоровые лбы на службе 95 квартала
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28.02.2025 12:38
+8
Бугаям ухилянтам з мусарні робить не має чого. Явна заказуха.
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28.02.2025 12:44
+7
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28.02.2025 12:37
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хуже не будет
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28.02.2025 12:34 Ответить
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28.02.2025 12:37 Ответить
по правді медпрепарати від "дарниці" вже давно коштують дорожче імпортних аналогів
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28.02.2025 12:37 Ответить
Кредити для бізнесу за кордоном 3-7 % , в Україні -20 % . Сировина для українських ліків - частково іноземна - курс виріс. Проблеми з кадрами та електрикою . Цікаво чому українські ліки можуть бути дорожчі?
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28.02.2025 13:54 Ответить
напишіть ще про рентабельність, у нас якщо чистий прибуток менше 200 відсотків то це не бізнес
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28.02.2025 15:20 Ответить
Це може стверджувати або людина далека від бізнесу ,або наркоторгівець , або хабарник -корупціонер . В останніх двох саме такий підхід
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28.02.2025 15:29 Ответить
Сборище тыловых дармоедов на 4й год полномасштабной активизировалось. Главное, что они забронированы и могут кошмарить бизнес в угоду ОП. Здоровые лбы на службе 95 квартала
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28.02.2025 12:38 Ответить
якби ми бачили кінцеві результати дій мвс,прокуратури. сбу...
а ми бачимо лиш::
обшук, виявлено, повідомлено про підозру, писдесь!!!!!
бо далі у них розподіл чесно нажитого починається.
а вони вважають що цей момент не інтересний суспільству
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28.02.2025 12:56 Ответить
Бугаям ухилянтам з мусарні робить не має чого. Явна заказуха.
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28.02.2025 12:44 Ответить
на вибори мародерні потрібні гроші! з такими шнобелями не звикли свої викладати
чекайте ще -30% на аскорбінову кислоту та перекис водню!

Зробимо їх ще раз!
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28.02.2025 12:44 Ответить
зараз вгадаю- власники американці, британці, німці які допомагають Україні? а ZE4му треба максимально позбавити нас підтримки партнерів
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28.02.2025 12:49 Ответить
"Дарниця" вже знахабніла до межі.
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28.02.2025 12:56 Ответить
Це так до відома, щоб не писали фуйню. Великі фарм компанії безпосередньо не працюють з аптеками, а працюють з великими дестрибюторами, ті в свою чергу з іншими, більш мілкими. То кінцева ціна формується мережею аптек і мілких дистрибюторів. То може гарно потрусити аптечні мережі, може там навар 200-300%?
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28.02.2025 14:48 Ответить
Сподіваюсь, що тепер ліки не будуть дорожчими в кілька разів за європейські як зараз.
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28.02.2025 13:12 Ответить
або бізнес закриють, а хтось з родиів гетьманцева купить його за 3 копійки )) і новий власник домовиться з ОП і похєр на ціни тоді)))
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28.02.2025 14:13 Ответить
Вибори на носі - потрібні гроші! Пішли брати побори!
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28.02.2025 14:20 Ответить
Ой, ну как дети, чесслово!
Уже забыли, что Зеля к выборам приказал подешеветь лекарствам?
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28.02.2025 18:03 Ответить
 
 