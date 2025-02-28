Обыски на четырех фармпредприятиях Киева проводит полиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Правоохранители проводят следственные действия на территории четырех предприятий, специализирующихся на производстве лекарственных средств.

Об этом сообщила полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"По указанному факту начато уголовное производство, в рамках которого правоохранители проводят обыски в служебных помещениях указанных учреждений.



Более подробная информация позже", - говорится в сообщении.

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