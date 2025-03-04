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Новости Фото Обстрелы Никопольщины
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Россияне атаковали Днепропетровщину КАБами, артиллерией и дронами, повреждена гражданская инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

4 марта россияне обстреливали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

На Никопольщине россияне обстреляли райцентр и Марганецкую громаду. По ним били из тяжелой артиллерии, дронами-камикадзе и сбросили боеприпас с БпЛА.

В районе повреждены инфраструктура, частный дом и гараж.

"В Великомихайловской громаде, что на Синельниковщине, также не обошлось без разрушений. Туда противник направил КАБы. Среди изуродованного - дома местных жителей. К счастью, повсюду без пострадавших", - отметил Лысак.

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Последствия обстрелов Синельниковского района

Поврежденный российским обстрелом дом в Синельниковском районе

Автор: 

обстрел (26975) Днепропетровская область (3914) Никопольский район (173) Синельниковский район (43) война в Украине (3598)


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А рудий жлоб вимагає миру від України і зовсім не звертає увагу що творят рашиські варвари.
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04.03.2025 18:44 Ответить
весь світ попереджав ваше Зе що буде напад...і що? нікуя не зроблено було...це ви виборці найвеличнішого допомогли Хутіну прийняти остаточне рішення про напад....нічого особистого але ви не змінетесь ніколи.
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04.03.2025 19:15 Ответить
 
 