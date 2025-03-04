Россияне атаковали Днепропетровщину КАБами, артиллерией и дронами, повреждена гражданская инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ
4 марта россияне обстреливали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
На Никопольщине россияне обстреляли райцентр и Марганецкую громаду. По ним били из тяжелой артиллерии, дронами-камикадзе и сбросили боеприпас с БпЛА.
В районе повреждены инфраструктура, частный дом и гараж.
"В Великомихайловской громаде, что на Синельниковщине, также не обошлось без разрушений. Туда противник направил КАБы. Среди изуродованного - дома местных жителей. К счастью, повсюду без пострадавших", - отметил Лысак.
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Володимир Омельянов
показать весь комментарий04.03.2025 18:44 Ответить Мне нравится 3
SlavaGeroyam
показать весь комментарий04.03.2025 19:15 Ответить Мне нравится 0
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