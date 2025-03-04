Россияне атаковали Днепропетровщину КАБами, артиллерией и дронами, повреждена гражданская инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

4 марта россияне обстреливали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

На Никопольщине россияне обстреляли райцентр и Марганецкую громаду. По ним били из тяжелой артиллерии, дронами-камикадзе и сбросили боеприпас с БпЛА.

В районе повреждены инфраструктура, частный дом и гараж.

"В Великомихайловской громаде, что на Синельниковщине, также не обошлось без разрушений. Туда противник направил КАБы. Среди изуродованного - дома местных жителей. К счастью, повсюду без пострадавших", - отметил Лысак.

Также читайте: Войска РФ сбросили 3 авиабомбы на Казачью Лопань: ранен мужчина, есть разрушения