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11 016 15

Персона года, российский цирк, кровавая услуга. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Персона года

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп обещал закончить войну за 24 часа, но мы не уточняли, в какой именно день, - Келлог

фотожаба

Таки смог...

фотожаба

Ужасное будущее

Читайте на "Цензор.НЕТ": С Украиной труднее договориться о прекращении войны, чем с РФ. Путин хочет мира, - Трамп

фотожаба

Русский цирк

фотожаба

Этот костюм подходит...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин не хотел начинать войну в Украине, - Трамп

фотожаба

Угадайте...

фотожаба

Предсказать невозможно...

фотожаба

Возвращение

фотожаба

Этого достаточно

фотожаба

Справедливый мир по-путински

фотожаба

Реакция в мире

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтрашняя ночь будет большой. Я расскажу все, как есть, - Трамп (обновлено)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выступление Трампа в Конгрессе установило рекорд по продолжительности: о чем говорил президент США?

фотожаба

Он работает...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окружение Трампа тайно обсудило проведение выборов с оппонентами Зеленского, - Politico

фотожаба

Трудно...

фотожаба

Утро в Украине

фотожаба

Ошибка резидента

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оппозиция в Конгрессе США о политике Трампа: Рейган переворачивается в могиле после спектакля в Овальном кабинете, - WP

фотожаба

Кровавая услуга

фотожаба

Игры извращенцев

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Автор: 

политика (6893) путин владимир (31197) фотожаба (14312) Трамп Дональд (5048)


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Топ комментарии
+6
Сенатор Джеф Мерклі назвав Трампа агентом кремля
https://www.youtube.com/watch?v=BEOtoru3xsE&list=WL&index=1&t=24s&pp=gAQBiAQB
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08.03.2025 09:29
+5
Никогда бы Рузвельт не стал бы выгораживать гитлера. А трамп выгораживает путина.
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08.03.2025 08:46
+4
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08.03.2025 10:52
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Никогда бы Рузвельт не стал бы выгораживать гитлера. А трамп выгораживает путина.
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08.03.2025 08:46 Ответить
Никогда бьі Штірліц не став вигорожувати Гітлєра, бо він був агентом Сраліна. Хоча це й палєво!
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08.03.2025 08:58 Ответить
Сенатор Джеф Мерклі назвав Трампа агентом кремля
https://www.youtube.com/watch?v=BEOtoru3xsE&list=WL&index=1&t=24s&pp=gAQBiAQB
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08.03.2025 09:29 Ответить
привесди до влади в США , агента кремля + підібрати йому команду ...на це треба мати як величезні ресурси ,так і добре знати і мати компромати на весь політичний бомонд амеріканців ...
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08.03.2025 09:38 Ответить
Ви про США і Україну?
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08.03.2025 10:28 Ответить
і про США і про Україну
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08.03.2025 11:05 Ответить
Незабаром усі перестануть цікавить, що там сказав Трамп.
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08.03.2025 10:35 Ответить
Це працює не так.
Це працює як "качелі" - забути згадати забути згадати - це світ божевільних
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08.03.2025 11:42 Ответить
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08.03.2025 10:52 Ответить
Думаю скоро в росії таки з'явиться водка "Красновъ"
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08.03.2025 11:45 Ответить
Гарна весела підбірка.
Але ***** і до 73 не дотягне - здохне швидше.
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08.03.2025 12:05 Ответить
)))))
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08.03.2025 16:17 Ответить
 
 