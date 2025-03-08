Персона года, российский цирк, кровавая услуга. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"
Персона года
Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп обещал закончить войну за 24 часа, но мы не уточняли, в какой именно день, - Келлог
Таки смог...
Ужасное будущее
Читайте на "Цензор.НЕТ": С Украиной труднее договориться о прекращении войны, чем с РФ. Путин хочет мира, - Трамп
Русский цирк
Этот костюм подходит...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин не хотел начинать войну в Украине, - Трамп
Угадайте...
Предсказать невозможно...
Возвращение
Этого достаточно
Справедливый мир по-путински
Реакция в мире
Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтрашняя ночь будет большой. Я расскажу все, как есть, - Трамп (обновлено)
Читайте на "Цензор.НЕТ": Выступление Трампа в Конгрессе установило рекорд по продолжительности: о чем говорил президент США?
Он работает...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Окружение Трампа тайно обсудило проведение выборов с оппонентами Зеленского, - Politico
Трудно...
Утро в Украине
Ошибка резидента
Читайте на "Цензор.НЕТ": Оппозиция в Конгрессе США о политике Трампа: Рейган переворачивается в могиле после спектакля в Овальном кабинете, - WP
Кровавая услуга
Игры извращенцев
Больше фотошопов смотрите здесь
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.youtube.com/watch?v=BEOtoru3xsE&list=WL&index=1&t=24s&pp=gAQBiAQB
Це працює як "качелі" - забути згадати забути згадати - це світ божевільних
Але ***** і до 73 не дотягне - здохне швидше.