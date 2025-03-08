Дроновая атака РФ на Одессу: разрушены ангар с сельскохозяйственной техникой, здание промпредприятия и АЗС. ФОТОРЕПОРТАЖ
7 марта вечером вооруженные силы РФ атаковали Одессу ударными беспилотниками. Под ударом были объекты энергетической и гражданской инфраструктуры города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Как отмечается, повреждены и разрушены ангар с сельскохозяйственной техникой, четырехэтажное здание промышленного предприятия, помещения АЗС, автомагазин, СТО, автосалон и по меньшей мере 8 автомобилей.
Из-за атаки врага без электроснабжения осталось почти полторы тысячи местных жителей.
Полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вражеской атаки.
Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, вечером 7 марта российские захватчики нанесли массированный дроновый удар по гражданской и энергетической инфраструктуре Одессы.
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Якщо "Угода про припинення вогню" протримається хоча б рік-ніякого відновлення агресії не буде 100ею танків, які бидло виготовить за цей час воно на Київ не піде І головне-ріст нашої економіки, наше військо, його озброєння, надходження нової зброї зроблять агресію неможливою
и в умовах припинення вогню будемо в кращій позиції ніж зараз - випуск озброєнь у країнах-союзницях і для alt="🇺🇦" draggable=false title="Flag of Ukraine"> ' alt="🇷🇺" draggable=false title="Flag of Russia">
Країни "Друзі України" з ВВП >25ти трлн дол пропонують нам допомогу, різко збільшують витрати на оборону, на десятки мільярдів допомогу Україні, приймають "Програму" розгону свого ВПК і для наших потреб. А ми все про помиральну яму, бо нам сують "Угоду про припинення вогню".
України хоче війни, тож до миру ми не готові.
ну, якось так можна розтлумачити слова рижого гандона, дивлячись на ці фото.
а ще удар по готелю, по багатоповерхівках, де машкають люди
тож ще раз.
***** не хоче воювати а ми прагнемо війни!!!!