Дроновая атака РФ на Одессу: разрушены ангар с сельскохозяйственной техникой, здание промпредприятия и АЗС. ФОТОРЕПОРТАЖ

7 марта вечером вооруженные силы РФ атаковали Одессу ударными беспилотниками. Под ударом были объекты энергетической и гражданской инфраструктуры города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, повреждены и разрушены ангар с сельскохозяйственной техникой, четырехэтажное здание промышленного предприятия, помещения АЗС, автомагазин, СТО, автосалон и по меньшей мере 8 автомобилей.

Из-за атаки врага без электроснабжения осталось почти полторы тысячи местных жителей.

Полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вражеской атаки.

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Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).















Ранее Цензор.НЕТ сообщал, вечером 7 марта российские захватчики нанесли массированный дроновый удар по гражданской и энергетической инфраструктуре Одессы.