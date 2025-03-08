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Новости Фото Наступление РФ на Курщине Военные КНДР на Курщине
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Северокорейские войска продолжают наступать в районе Суджи, - DeepState. ФОТО

В Курской области РФ северокорейские войска продолжают наступать в районе Суджи.

Об этом сообщают аналитики проекта DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"На самом деле, кацапские пропагандисты хотят на чужом горбу выехать, поскольку основная наступательная сила врага состоит из северокорейских солдат, и именно они несут наибольшие потери.

На кадре сигнатуры значительной группы противника, которая двигалась на штурм, но начала блуждать и затем попала под огонь артиллерии", - говорится в сообщении.

военные КНДР на Курщине

Также отмечается, что утром враг действительно использовал трубу для проникновения в тыл Сил Обороны, но как на самом деле это закончилось - пока неизвестно.

Читайте также: The New York Times о наступлении РФ в Курской области: 50 северокорейцев атакуют позиции, на которых 6 бойцов ВСУ

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг продвинулся в Старой Сорочине и Новой Сорочине на Курщине.

Ситуация в Курской области

Ранее в ЦПД заявили, что на пограничье Сумщины продолжаются сложные бои, российские штурмовые группы пытаются прорываться и двигаться в сторону трассы от Юнаковки до Суджи на Курщине.

Автор: 

Курск (1072) DeepState (68) Суджа (45)


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Топ комментарии
+41
Пам'ятаю як всі думали як сша за нас заступиться коли північна корея почне з Україною воювати. А вийшло навпаки що сша виступило на боці диктаторів, рашистів і собакоїдів.
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08.03.2025 17:45
+22
Треба було ЗЄ ще королю ВБ на стіл насрати, щоб точно підтримка була міцною.
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08.03.2025 17:48
+16
а яка підтримка зараз? Ось дійсно шкода, що Зе на насрав на руду шевелюра ********* ***********
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08.03.2025 17:55
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Правила форума Совет форумчан
Пам'ятаю як всі думали як сша за нас заступиться коли північна корея почне з Україною воювати. А вийшло навпаки що сша виступило на боці диктаторів, рашистів і собакоїдів.
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08.03.2025 17:45 Ответить
Треба було ЗЄ ще королю ВБ на стіл насрати, щоб точно підтримка була міцною.
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08.03.2025 17:48 Ответить
а яка підтримка зараз? Ось дійсно шкода, що Зе на насрав на руду шевелюра ********* ***********
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08.03.2025 17:55 Ответить
Тобто, ти не бачиш зв'язку між діями та наслідками.
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08.03.2025 17:56 Ответить
Тобто наслідки ідуть перед дією
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08.03.2025 18:15 Ответить
У тебе мабуть так.
А в реальності чітка послідовність подій:
1. ЗЄ скандалить у Білому домі.
2. ЗЄ викидують з переговорів.
3. ОП розганяє істерію про підтримку хамства ЗЄ в Україні.
4. Квартал-95 публікує рояль з надписом "Трамп".
5. Україні перекривають допомогу, вимикають старлінки, не надають дані розвідки.

За все і завжди треба платити. І за свою тупість теж.
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08.03.2025 18:23 Ответить
Нет, последовательность такая:

1. ***** продвигает своего агента в президенты США
2. агент ***** исполняет его указания

Всё остальное - детали и вода, не имеющие особого значения.
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08.03.2025 18:45 Ответить
Виконує вказівки На рік продовжує санкції проти кацапстану. Каже, що санкції буде посилювати. За першого терміну зняв збройне ембарго, яке запровадив Обама. Такий собі агент
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08.03.2025 19:00 Ответить
Если после всего, что делает трамп и его банда, особенно в последние дни в отношении Украины и рашки в том числе, для вас они не агенты *****, то диагноз для вас безнадёжный и неутешительный.
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08.03.2025 19:13 Ответить
"агент *****"Трамп был ************ США ЧЕТЫРЕ ГОДА. Что он сделал для сращьки с 16 по 20й год?
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08.03.2025 19:27 Ответить
Он и не мог ничего делать тогда, не обладая всей полнотой власти, в отличие от нынешней ситуации. Даже переворот зассал довести до конца после проигрыша Байдену на выборах. И войны в горячей фазе, как сейчас, тогда не было. Но что мог, он делал - не подписал "адские санкции" для рашки за вмешательство в выборы. Стал портить отношения с союзниками по НАТО и легитимизировать ********** дружков, вроде северокорейского лидора и так далее. Эту линию продолжает и сейчас - НАТО де-факто уже не существует. Это 100% прокацапская политика, не видеть этого может только слепой или умственно отсталый.

Сейчас у него развязаны руки и Украина уже хлебает от него по полной программе, не прошло и двух месяцев. В то время как у рашки очевидно, на этом фоне, выросли крылья. То ли еще будет.
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08.03.2025 19:41 Ответить
Товарообміну між США і росії ніякий, то продовження або скасування тих санкцій до дупи. Але якщо відверто відмінити, то з трампона вилізуть вуха кремля і в сенаті це побачать, на черговому голосуванні за імпічмент.
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08.03.2025 19:37 Ответить
Не заважайте, людина з піндосами воює захищаючи нашого бубочку. Бачите, аж спітнів сердешний.
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08.03.2025 19:37 Ответить
Всьо пропало рояль з надписом "Трамп", провалив мирну угоду із США. Тепер вони на нас будуть ображатися цілу вічність.
Ви серьезно?
1. На півроку заборона надання військової допомоги Украіні 23-24 роки.
2. Відмова трампа визнавати росію агресором.
3. Спроба отримати угоду про рідкозем за пришвидченною формою, без всіляких гарантій.
4. Штати перестали надавати деякі розвіддані, за місяц до зустрічі з Зеленським, з доповіді наших військових.
5. Якщо ти забув, то Ілона Смаска вже відключала Старлінк, під час проведення операції на морі. Через що дрон Магура був захоплений неушкоджений і тепер кацапи на його базі розробили свої морські дрони.
6. Про безліч заяв з приводу України від цієї шльондри Ілони Смаски загалом у цьому пункті.

Трампонівськи наїзди на Панаму, Мексику, Канаду, Китай, ЕС. про це також окремий пункт напевно 7. І ти гадав, що з цим кодлом збочинців можна про щось домовитись?
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08.03.2025 19:50 Ответить
Ображатися? 😁
Просто перекриють кислород і все.

Чи ти забув, у кого кючі від Світової фінансової системи?
За бажанням Трампа жоден цент не потрапить в Україну без перешкод.
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08.03.2025 19:54 Ответить
Це називається ображатися. І слідкуй за хронологієї.
Спочатку перекрили кисень, а потім з'явився жарт. Не забувай про це.
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08.03.2025 19:57 Ответить
Це називається - вказати нікчемі його місце.
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08.03.2025 19:59 Ответить
Ти ображаєшся на таргана, коли його капцем прибиваєш?
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08.03.2025 20:00 Ответить
Коли бьють тапком таргана не мстяться за нього своїм сусідам у будинку відключаючи воду у підвалі, або електрику.
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08.03.2025 20:05 Ответить
А ти не думав, що це різні історії? 😁

Тобто, таргану, зрозуміло лестить думка, що через нього Світ розвалюється.
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08.03.2025 20:07 Ответить
"Квартал-95" пошутил о Трампе, как о рояле, на котором Зеленский сыграл половым органом
01.03.2025

У ЦРУ підтвердили, що США призупинили допомогу Україні та обмін розвідувальними даними з нею.
05.03.2025
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08.03.2025 20:06 Ответить
Так они перекроют кислород в любом случае, здесь другого варианта просто нет. Кроме наверное валить их физически, как отправили к кобзону рашисткого генерала самокатом.
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08.03.2025 20:03 Ответить
А ми у відповідь можемо хибащо на паркані матюків написати.

Тому треба спочатку думати в що тобі стане сцяння проти вітру.
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08.03.2025 19:58 Ответить
Рагульна дипломатія аж зашкалює, фамілія вроді українська, а мислення як у орків
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08.03.2025 18:33 Ответить
Так вона завжди радіє новинам, коли десь побили людину
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08.03.2025 18:36 Ответить
фамілія?
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08.03.2025 19:42 Ответить
Гос-секретарю стоило тогда в дыню стрельнуть, Зе бы смог. Он не дохлый. И пинь-ждак забрать--- для дресс -коду!
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08.03.2025 20:45 Ответить
На кого пашеш паря.?Абсолютна більшість англійців в 78%, на стороні УКраїни і проти рижого. Який там курс *****?
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08.03.2025 17:57 Ответить
Якщо вони на нашому боці то нехай використають авіацію, щоб прикрити хоча б західну Україну, що дасть змог розвернути повномаштабне виробництво озброєння... кинуть свою піхоту від придністров'я... Та нададуть нам більше ракет для ударів... Але вся підтримка завершується дверима кабінету...

В реальності уряд Британії мають "цікаві" проекти з урядом Ірану, а британські компанії беруть участь в торгівлі з орками...
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08.03.2025 18:39 Ответить
Зачем срать королю ВБ на стол? Это же не рыжая прокaцапская падаль.
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08.03.2025 17:59 Ответить
А нафіга було бикувати у Вашингтоні?
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08.03.2025 18:02 Ответить
Поспитай в трампістів - нафіга вони бикували ?
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08.03.2025 18:08 Ответить
Так то трампістам вимкнули старлінки та розвідку?

Ах да... ЗЄ може вимкнути тільки свій тупий **********. І то не завжди.
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08.03.2025 18:13 Ответить
У тебя мысль беспорядочно скачет с одного на другое. Ты не наркот случайно? Тебе же ясно написали: быковали трамп и его шобла. Они же отключили разведку. Старлинк, если ты не в курсе, ещё не отключали. Но могут конечно. И виноваты в этом будут только они и никто другой.
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08.03.2025 18:41 Ответить
Ти дебілоїд?
Навіщо ЗЄ їхав у Вашингтон? Щоб вчинити сварку з самозакоханим Трампом чи щось там підписати?
Чи ЗЄ не знав з ким має справу?
Чи ЗЄ думав, що проканає "стадіон"?

Хоча британці та французи попереджали, що не треба їхати. Келог попереджав. Але ж Єрмак (якого до цього теж викинули к **** з США) краще знає...

Все, що ми "отримали" після цього - прямі наслідки візиту ЗЄ до Трампа.
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08.03.2025 18:50 Ответить
Дебил, Зеленский ехал подписывать рамочное соглашение с США по редкоземельным металлам. Но трампонам это было не нужно, а нужен был публичный скандал, что они и устроили. Ответствественность лежит полностью на них.

Где и когда британцы, французы и Келлог предупреждали не ехать в США? Что ты куришь или колешь?

То, что получает Украина от трампа и его банды - это последствия очередного вмешательства рашки в президентские выборы в США и работы их агентов.
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08.03.2025 19:02 Ответить
100%
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08.03.2025 19:17 Ответить
Вони не бикували, вони про Зе все розказали, а потім запросили пресу. І тут Зерчель не витримав...
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08.03.2025 19:03 Ответить
Так бывает, когда, как народ говорит, в южном море снаркуют суда (c)
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08.03.2025 18:09 Ответить
США навпаки самоусунулося.
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08.03.2025 18:17 Ответить
Корейці воюють на російській території, тут пред'являти нічого. ...
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08.03.2025 18:31 Ответить
Чому тоді на українській території не воюють за нас наші так звані союзники? До речі корейців бачили також на території України.
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08.03.2025 18:34 Ответить
ці завтра собакам на сніданок будуть
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08.03.2025 17:50 Ответить
Їм треба цеглу з "Великого будівництва". )))

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08.03.2025 18:12 Ответить
проти дрона нема прийома
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08.03.2025 18:18 Ответить
"ворог дійсно використав трубу для проникнення в тил Сил Оборони"

Воно з 91 року так. Просто тоді дешевий "братський" газ трубою йшов, а тепер штурмовики. Але результат один і той же. Не відмовилися від труби з газом тоді, тепер треба приймати трубу зі штурмовиками.
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08.03.2025 17:51 Ответить
в же нема їх ,вони вийшли їм назад дорогу заблокували і знищили
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08.03.2025 17:53 Ответить
❗️Через більш ніж сто років путін може захопити всю (!) Україну…якщо буде рухатись такими темпами
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08.03.2025 17:52 Ответить
путін????
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08.03.2025 17:53 Ответить
А як ви думали ?
В них двійників на 100 років припасено ... буде "молодий і енернійний" 120-річний Путлєр керувати кацапами ...
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08.03.2025 17:59 Ответить
Те ще зараз керує якійсь двійний/трійник, а пуйло довно труп, то ясно. Ае 100 років..то вже маячня.
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08.03.2025 18:04 Ответить
А через сто років і кацапи почнуть щось підозрювати.
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08.03.2025 18:17 Ответить
Те ви рахуєте по зменшенню території в квадратних кілометрах. Порахуйте темпи у зменшенні кількості людей (в т.ч. й цивільних). Чи по вашому територія сама по собі буде стояти 100 років неприступною?
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08.03.2025 17:55 Ответить
Тоді ЗЄ пора теж підшукувати собі дублерів.
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08.03.2025 18:01 Ответить
Господи, для чого слухати нісенітницю журналістів ? Якщо ..... , а якщо фронт обвалиться, як у кацапів на півдні ? Саме на це й розраховує *****. За його планом українців вистачить на рік-два. Тому про припинення вогню у нього й не з"являється думок. Щоб там не казали трамп з маском, які пішли по шляху "меншого спротиву". Україна слабша значить її треба дочавити. З *****м у них щось не складається.
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08.03.2025 19:00 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4277092.html

08 березня 2025, 04:43 pm

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4277092.html Порівняйте Президентів, барани!
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08.03.2025 17:54 Ответить
Що за посилання дивні?
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08.03.2025 18:10 Ответить
нас рать !
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08.03.2025 18:09 Ответить
вже не цікаво!
ми залишаємо суджу на вимого плєшивої крємляді!
зброю та грошіі від сша, нам вже тиждень, як не відправляють!
у вівторок у арабів, нас продадуть остаточно!
підсумок правління зе!шобли під особистим керівництвом зе!голобародька.
готуйтеся до найгіршого!
до тотальної партизанської війни.
свої сім'ї постарайтеся, як найшвидше вивезти до чехії.
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08.03.2025 18:09 Ответить
не мучайся 👧🔫
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08.03.2025 18:11 Ответить
чого це?
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08.03.2025 18:12 Ответить
Йому на дивані дуже некомфортно, і чай вже холодний...
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08.03.2025 18:58 Ответить
Вже не насміхаєшся над тим, як кацапи зайшли в Суджу по газових трубах? Вже запитав Бутусова, як кацапи пробиралися по газових трубах, з ослами чи без? Впевнений що , людина в спорядженні елементарно пробереться трубою діаметром 1420 мм.
Я спеціально провірив діаметри газогону :

Магістральний газопровід - один з основних елементів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 газотранспортних систем.

******** магістральний газопровід споруджується із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C сталевих https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0 труб діаметром до 1 420 мм на робочий тиск 7,5 МПа з пропускною спроможністю до 50-60 млрд м³ газу на рік.

Прокладають на глибині 0,8-1 м (до верхньої твірної труби) - підземне прокладання; на опорах - надземне; в насипних греблях - наземне.
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08.03.2025 18:15 Ответить
тобто в трубі, що працює в особливих технічних умовах. ну, там, постійний тиск температура, то що. є окремий вхід вихід для особливих потреб?
і в той вхід вихід запустили настільки снаряджених оркоослів для видавлення 10 тис найкращих штурмових зсу?
ну, ****, це найпотужніща спец операція, що ніколи не бачило людство!
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08.03.2025 18:22 Ответить
Вже третя стаття від Бутусова про використання цієї труби для прориву в Суджу, чому не запитав в редакції звідки Бутусов взяв інфу.Твоє право звернутися до адміна, щоб скасували цю інформацію, бо на твою НАЙПОВАЖНІШУ думку Бутусов розповсюджує фейки.
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08.03.2025 18:26 Ответить
Забратися в магістальну газогінну трубу можна без проблем шляхом підриву труби з двох сторін : перед Суджою і за нею. В такому випадку виходить не труба, котора "працює в особливих технічних умовах", а тунель діаметром 1,5 м.
Крім того є спеціальні вхідні шлюзи в которі запускають даже цілий механізм відповідного діаметру для діагностики магістральних труб .
ОГТСУ у 2024 році планує обстежити 1,3 тис. км магістральних газопроводів

23 січня 2024

У 2024 році фахівці АТ "Оператора ГТС України" (ОГТСУ) планують обстежити близько 1,3 тис. км лінійної частини магістральних газопроводів.
Ось так воно виглядає:
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08.03.2025 18:38 Ответить
В даному випадку йде дискусія про те, як орки попали в Суджу. Не потрібно сюди приплітати оточення 10 тис. наших бійців.
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08.03.2025 18:48 Ответить
Буданов нічого не віддупляє, бо він мріє про каву на набережній Ялти і над своїм рейтингом штампуючи відосіки, замість того, щоб фахово займатись своєю справою.
Я не здивуюся, якщо "вилізе", що буданов працює на кацапів, коли в друзях буданова "зашкварені" гогіашвілі та його мадама марія левченко, котору підозрювали в роботі на кацапів.
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08.03.2025 18:52 Ответить
Я писав тільки про прорив кацапів в Суджу, а те що 10 тисяч наших вояків опинилися в "мішку", то це має бути ціла купа причин, чому стався той клятий "мішок". Суджа тільки одна із причин. Хоч багато хто говорив, що ця операція може "мішком" закончиться.
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08.03.2025 19:08 Ответить
56 дюймів якщо точніше рівно 1420 мм, для корейців саме то...
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08.03.2025 18:31 Ответить
Ще рік тому такий заголовок звучав би як маячня. Але геніальний Сирський таки дав своїм солдатам потренуватися на корейцях.
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08.03.2025 18:13 Ответить
Авдіївки було не достатньо щоб взяти це до уваги? Українські командири нічому не вчаться. Самі розумні. А маскалі так по трубі і до Берліну і до Парижу дойдуть.
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08.03.2025 18:14 Ответить
вже дійшли до Кабзона
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08.03.2025 18:22 Ответить
Украинские десантники в Суджанском районе Курской области РФ устроили засаду российским штурмовикам, пытавшимся атаковать через местный газопровод. Об этом сообщил офицер ВСУ Мирослав Гай в http://www.facebook.com/myroslavhai/posts/pfbid0tePnX342Uv3pSTh7zwvbg9u9CxjVBGvitqSwjp6WoU8R64mRADTeznxnKG7CKdidl Facebookв субботу, 8 марта.
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08.03.2025 18:21 Ответить
"Умело организованная засада позволила дождаться выхода противника из тоннеля и его скопления у выхода. Решающий момент - и выход из трубы был завален, исключив из себя эвакуацию вражеской группы. Далее - уничтожение", - сообщил Гай.
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08.03.2025 18:23 Ответить
I'm so sorry , инфа на руськом
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08.03.2025 18:25 Ответить
Дай Боже ...
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08.03.2025 18:33 Ответить
Генштаб про Курщину: в Суджі у росіян великі втрати, масованого прориву кордону не було
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08.03.2025 18:27 Ответить
завтра буде 1500 дохлих кацапов
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08.03.2025 18:30 Ответить
Там "іскноно рюська територія" і Уйло може застосовувати та залучати БУДЬ ЯКІ війська - реакції ООН, США та інших країн НЕ БУДЕ.
Так би саме, ми могли би залучити війська ЄС, США (якщо би вони згодилися) для захисту НАШИХ "ісконно українських територій" і Уйло втерся би (хоч кричить зараз протилежне).
Ходять чутки, що там вже бачили окремі китайські війська та бронетехніку.
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08.03.2025 18:33 Ответить
ще не так давно"зелештабісти" втирали українському народові мантру про те,що рашисту прийшлося зосередити на курському напрямку добре підготовлені свої війска і перекинути їх із інших частин фронту ...
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08.03.2025 19:10 Ответить
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08.03.2025 19:14 Ответить
Цей "Сотрудник ОП+" на 100% Чеховський "Хамелеон"
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08.03.2025 19:25 Ответить
Це ж так і задумано було? Ну скажіть. Ну будь ласочка. Так же і було задумано?
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08.03.2025 20:32 Ответить
Війна це штука досить таки непередбачувана для непосвячених. Уявіть що в одному місці одночасно, паралельно, перетинаючись і ************* реалізуються мільйони індивідуальних сценаріїв...
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09.03.2025 02:52 Ответить
 
 