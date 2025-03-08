Северокорейские войска продолжают наступать в районе Суджи, - DeepState. ФОТО

В Курской области РФ северокорейские войска продолжают наступать в районе Суджи.

Об этом сообщают аналитики проекта DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"На самом деле, кацапские пропагандисты хотят на чужом горбу выехать, поскольку основная наступательная сила врага состоит из северокорейских солдат, и именно они несут наибольшие потери.

На кадре сигнатуры значительной группы противника, которая двигалась на штурм, но начала блуждать и затем попала под огонь артиллерии", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что утром враг действительно использовал трубу для проникновения в тыл Сил Обороны, но как на самом деле это закончилось - пока неизвестно.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг продвинулся в Старой Сорочине и Новой Сорочине на Курщине.

Ситуация в Курской области

Ранее в ЦПД заявили, что на пограничье Сумщины продолжаются сложные бои, российские штурмовые группы пытаются прорываться и двигаться в сторону трассы от Юнаковки до Суджи на Курщине.