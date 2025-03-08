Северокорейские войска продолжают наступать в районе Суджи, - DeepState. ФОТО
В Курской области РФ северокорейские войска продолжают наступать в районе Суджи.
Об этом сообщают аналитики проекта DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"На самом деле, кацапские пропагандисты хотят на чужом горбу выехать, поскольку основная наступательная сила врага состоит из северокорейских солдат, и именно они несут наибольшие потери.
На кадре сигнатуры значительной группы противника, которая двигалась на штурм, но начала блуждать и затем попала под огонь артиллерии", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что утром враг действительно использовал трубу для проникновения в тыл Сил Обороны, но как на самом деле это закончилось - пока неизвестно.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг продвинулся в Старой Сорочине и Новой Сорочине на Курщине.
Ситуация в Курской области
Ранее в ЦПД заявили, что на пограничье Сумщины продолжаются сложные бои, российские штурмовые группы пытаются прорываться и двигаться в сторону трассы от Юнаковки до Суджи на Курщине.
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А в реальності чітка послідовність подій:
1. ЗЄ скандалить у Білому домі.
2. ЗЄ викидують з переговорів.
3. ОП розганяє істерію про підтримку хамства ЗЄ в Україні.
4. Квартал-95 публікує рояль з надписом "Трамп".
5. Україні перекривають допомогу, вимикають старлінки, не надають дані розвідки.
За все і завжди треба платити. І за свою тупість теж.
1. ***** продвигает своего агента в президенты США
2. агент ***** исполняет его указания
Всё остальное - детали и вода, не имеющие особого значения.
Сейчас у него развязаны руки и Украина уже хлебает от него по полной программе, не прошло и двух месяцев. В то время как у рашки очевидно, на этом фоне, выросли крылья. То ли еще будет.
Ви серьезно?
1. На півроку заборона надання військової допомоги Украіні 23-24 роки.
2. Відмова трампа визнавати росію агресором.
3. Спроба отримати угоду про рідкозем за пришвидченною формою, без всіляких гарантій.
4. Штати перестали надавати деякі розвіддані, за місяц до зустрічі з Зеленським, з доповіді наших військових.
5. Якщо ти забув, то Ілона Смаска вже відключала Старлінк, під час проведення операції на морі. Через що дрон Магура був захоплений неушкоджений і тепер кацапи на його базі розробили свої морські дрони.
6. Про безліч заяв з приводу України від цієї шльондри Ілони Смаски загалом у цьому пункті.
Трампонівськи наїзди на Панаму, Мексику, Канаду, Китай, ЕС. про це також окремий пункт напевно 7. І ти гадав, що з цим кодлом збочинців можна про щось домовитись?
Просто перекриють кислород і все.
Чи ти забув, у кого кючі від Світової фінансової системи?
За бажанням Трампа жоден цент не потрапить в Україну без перешкод.
Спочатку перекрили кисень, а потім з'явився жарт. Не забувай про це.
Тобто, таргану, зрозуміло лестить думка, що через нього Світ розвалюється.
01.03.2025
У ЦРУ підтвердили, що США призупинили допомогу Україні та обмін розвідувальними даними з нею.
05.03.2025
Тому треба спочатку думати в що тобі стане сцяння проти вітру.
В реальності уряд Британії мають "цікаві" проекти з урядом Ірану, а британські компанії беруть участь в торгівлі з орками...
Ах да... ЗЄ може вимкнути тільки свій тупий **********. І то не завжди.
Навіщо ЗЄ їхав у Вашингтон? Щоб вчинити сварку з самозакоханим Трампом чи щось там підписати?
Чи ЗЄ не знав з ким має справу?
Чи ЗЄ думав, що проканає "стадіон"?
Хоча британці та французи попереджали, що не треба їхати. Келог попереджав. Але ж Єрмак (якого до цього теж викинули к **** з США) краще знає...
Все, що ми "отримали" після цього - прямі наслідки візиту ЗЄ до Трампа.
Где и когда британцы, французы и Келлог предупреждали не ехать в США? Что ты куришь или колешь?
То, что получает Украина от трампа и его банды - это последствия очередного вмешательства рашки в президентские выборы в США и работы их агентов.
Воно з 91 року так. Просто тоді дешевий "братський" газ трубою йшов, а тепер штурмовики. Але результат один і той же. Не відмовилися від труби з газом тоді, тепер треба приймати трубу зі штурмовиками.
В них двійників на 100 років припасено ... буде "молодий і енернійний" 120-річний Путлєр керувати кацапами ...
08 березня 2025, 04:43 pm
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4277092.html Порівняйте Президентів, барани!
ми залишаємо суджу на вимого плєшивої крємляді!
зброю та грошіі від сша, нам вже тиждень, як не відправляють!
у вівторок у арабів, нас продадуть остаточно!
підсумок правління зе!шобли під особистим керівництвом зе!голобародька.
готуйтеся до найгіршого!
до тотальної партизанської війни.
свої сім'ї постарайтеся, як найшвидше вивезти до чехії.
Я спеціально провірив діаметри газогону :
Магістральний газопровід - один з основних елементів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 газотранспортних систем.
******** магістральний газопровід споруджується із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C сталевих https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0 труб діаметром до 1 420 мм на робочий тиск 7,5 МПа з пропускною спроможністю до 50-60 млрд м³ газу на рік.
Прокладають на глибині 0,8-1 м (до верхньої твірної труби) - підземне прокладання; на опорах - надземне; в насипних греблях - наземне.
і в той вхід вихід запустили настільки снаряджених оркоослів для видавлення 10 тис найкращих штурмових зсу?
ну, ****, це найпотужніща спец операція, що ніколи не бачило людство!
Крім того є спеціальні вхідні шлюзи в которі запускають даже цілий механізм відповідного діаметру для діагностики магістральних труб .
ОГТСУ у 2024 році планує обстежити 1,3 тис. км магістральних газопроводів
23 січня 2024
У 2024 році фахівці АТ "Оператора ГТС України" (ОГТСУ) планують обстежити близько 1,3 тис. км лінійної частини магістральних газопроводів.
Ось так воно виглядає:
Я не здивуюся, якщо "вилізе", що буданов працює на кацапів, коли в друзях буданова "зашкварені" гогіашвілі та його мадама марія левченко, котору підозрювали в роботі на кацапів.
Так би саме, ми могли би залучити війська ЄС, США (якщо би вони згодилися) для захисту НАШИХ "ісконно українських територій" і Уйло втерся би (хоч кричить зараз протилежне).
Ходять чутки, що там вже бачили окремі китайські війська та бронетехніку.