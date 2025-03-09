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Новости Фото Атака РФ по Дружковке
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Удар РФ по Дружковке: количество раненых возросло до 12, среди них - 15-летняя девочка. ФОТО

8 марта 2025 года в 21:54 российские войска атаковали Дружковку Донецкой области. Предварительно, для обстрела враг использовал бомбу "УМПБ Д-30 СН".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, под прицел оккупантов попала жилая застройка.

Последствия вражеской атаки

В результате трех попаданий средств поражения по домам горожан получили ранения в своих домах шесть женщин и пятеро мужчин. Кроме того, травмирована 15-летняя девочка.

У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы и резаные раны. Им оперативно оказана медицинская помощь.

Повреждены многоквартирные дома и кафе.

Последствия удара по Дружковке
Последствия удара по Дружковке

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что поздно вечером субботы, 8 марта, российские захватчики обстреляли Дружковку Донецкой области. Тогда отмечалось, что ранения получили семь человек, было повреждено семь многоэтажек.

Автор: 

обстрел (26850) Донецкая область (9482) КАБ (343) Краматорский район (182) Дружковка (11)


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