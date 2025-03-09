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Новости Фото Утраты Украины Погиб экс-футболист Алексей Шубин
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На войне против России погиб футболист Алексей Шубин. ФОТО

На фронте погиб экс-футболист черниговской "Десны" и футбольного клуба "Черкассы" Алексей Шубин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Алексей Шубин погиб во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Липцы Харьковской области в результате удара FPV-дрона 18 ноября 2024 года, однако о его смерти стало известно только сейчас. 49-летний спортсмен был главным сержантом разведки Национальной гвардии Украины.

За свою службу Алексей Шубин получил награду от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, а также был награжден за оборону Харьковщины.

Шубин был воспитанником УФК Днепр. Начинал профессиональную карьеру в "Шахтере" (Павлоград), где дебютировал в 1992 году, но провел лишь один официальный матч. В 1993 году переехал в Беларусь, выступая за Ведрич, а через два года вернулся в Украину, присоединившись к запорожскому "Торпедо".

В составе этой команды он играл в Высшей лиге до 1998 года, проведя 61 матч и забив 2 гола. После этого выступал за Никопольский "Металлург", черкасский "Днепр", ахтырский "Нефтяник" и "Электрометаллург-НЗФ", меняя клубы в Первой и Второй лигах.

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В 2004 году стал игроком черниговской "Десны", с которой в сезоне 2004/05 стал серебряным призером Второй лиги Украины. Завершал карьеру в любительских командах, играя за "Ходак" (Черкассы) и "Авангард" (Орджоникидзе).

Напомним, во время выполнения боевого задания в Изюмском районе Харьковской области погиб 23-летний спортсмен и военнослужащий Никита Калин.


Погиб Алексей Шубин
Погиб Алексей Шубин

Автор: 

спорт (2419) футбол (3586) футболист (166) потери (4368)


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Топ комментарии
+31
Низький уклін тобі, Козаче, за захист України!!
А квартал95 з братами шиферами та провладними ще з часів Кучми, повтікали з України!!
гройсман з дубілєтом і наливайченко з яценюком, можуть по прізвищах, усі клани перерахувати!!
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09.03.2025 12:28
+31
Царство небесне
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09.03.2025 12:33
+24
Герою Слава !!!🙏💙💛
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09.03.2025 12:42
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Низький уклін тобі, Козаче, за захист України!!
А квартал95 з братами шиферами та провладними ще з часів Кучми, повтікали з України!!
гройсман з дубілєтом і наливайченко з яценюком, можуть по прізвищах, усі клани перерахувати!!
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09.03.2025 12:28 Ответить
Царство небесне
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09.03.2025 12:33 Ответить
Герою Слава !!!🙏💙💛
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09.03.2025 12:42 Ответить
Світла памʼять Герою Украіни ,
сумуємо 😪😪😪
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09.03.2025 13:26 Ответить
Завжди скловатою мерзотним виродкам кацапам, рашисто-нациським окупантам!
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09.03.2025 14:18 Ответить
Вічна слава Герою України !
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09.03.2025 14:16 Ответить
Вічна пам'ять як завжди гинуть кращі тоді як в рашистів біосміття.
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09.03.2025 14:38 Ответить
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09.03.2025 15:46 Ответить
+1
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09.03.2025 15:56 Ответить
Герою Слава !

співчуття рідним

.
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10.03.2025 00:48 Ответить
Вічна пам'ять Воїну
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10.03.2025 02:29 Ответить
 
 