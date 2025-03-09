На войне против России погиб футболист Алексей Шубин. ФОТО
На фронте погиб экс-футболист черниговской "Десны" и футбольного клуба "Черкассы" Алексей Шубин.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
Алексей Шубин погиб во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Липцы Харьковской области в результате удара FPV-дрона 18 ноября 2024 года, однако о его смерти стало известно только сейчас. 49-летний спортсмен был главным сержантом разведки Национальной гвардии Украины.
За свою службу Алексей Шубин получил награду от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, а также был награжден за оборону Харьковщины.
Шубин был воспитанником УФК Днепр. Начинал профессиональную карьеру в "Шахтере" (Павлоград), где дебютировал в 1992 году, но провел лишь один официальный матч. В 1993 году переехал в Беларусь, выступая за Ведрич, а через два года вернулся в Украину, присоединившись к запорожскому "Торпедо".
В составе этой команды он играл в Высшей лиге до 1998 года, проведя 61 матч и забив 2 гола. После этого выступал за Никопольский "Металлург", черкасский "Днепр", ахтырский "Нефтяник" и "Электрометаллург-НЗФ", меняя клубы в Первой и Второй лигах.
В 2004 году стал игроком черниговской "Десны", с которой в сезоне 2004/05 стал серебряным призером Второй лиги Украины. Завершал карьеру в любительских командах, играя за "Ходак" (Черкассы) и "Авангард" (Орджоникидзе).
Напомним, во время выполнения боевого задания в Изюмском районе Харьковской области погиб 23-летний спортсмен и военнослужащий Никита Калин.
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А квартал95 з братами шиферами та провладними ще з часів Кучми, повтікали з України!!
гройсман з дубілєтом і наливайченко з яценюком, можуть по прізвищах, усі клани перерахувати!!
сумуємо 😪😪😪
співчуття рідним
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