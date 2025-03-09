Россияне били по Никопольщине дронами и артиллерией: пострадали 2 человека. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня россияне обстреливали Покровскую, Марганецкую и Мировскую громады артиллерией и дронами в течение дня.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Пострадали два человека. 56-летнюю женщину госпитализировали. Она в состоянии средней тяжести. Девушке 18 лет оказали помощь на месте, оправляться будет дома. Повреждены инфраструктура, предприятия, 3 частных дома, гараж и линия электропередач. Загорелась легковушка, спасатели огонь укротили", - рассказал глава администрации.

Также Лысак сообщил, что из-за утреннего удара беспилотником по Никополю произошел пожар в здании, которое не эксплуатировалось. Его оперативно потушили.

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