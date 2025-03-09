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Новости Фото Контракт 18-24
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Первые военнослужащие по контракту "18-24" приняли присягу. ФОТОРЕПОРТАЖ

Приняли присягу первые добровольцы по контракту "18-24". Они присоединились к 10-й горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс".

Об этом в соцсети Facebook сообщили Сухопутные войска ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Первые военнослужащие по контракту "18-24" приняли присягу в 10 горно-штурмовой бригаде. Теперь они - часть одной из самых мощных бригад Сухопутных войск. Ребята сделали сознательный выбор и доказали свою верность украинскому народу. Впереди - обучение, испытания и, наконец, Победа!", - говорится в сообщении.

добровольцы 18-24 приняли присягу

добровольцы 18-24 приняли присягу

добровольцы 18-24 приняли присягу

добровольцы 18-24 приняли присягу

добровольцы 18-24 приняли присягу

добровольцы 18-24 приняли присягу

добровольцы 18-24 приняли присягу

добровольцы 18-24 приняли присягу

Напомним, 11 февраля Министерство обороны Украины официально запустило формат добровольной службы "Контракт 18-24" для украинцев, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Должности снайпера и разведчика являются самыми популярными среди добровольцев по "Контракту 18-24", - Минобороны

Автор: 

добровольцы (1155) ВСУ (6536)


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Топ комментарии
+36
Це вибір кожного, і вони всі повнолітні. І яке тобі діло з трампівської фашистсткої Америки?
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09.03.2025 20:00
+23
Героям Слава!
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09.03.2025 19:59
+22
Щиро бажаю щоб всі повернултсь додому живими та здоровими. Ви майбутнє України
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09.03.2025 20:17
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Пздц... це ж діти
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09.03.2025 19:57 Ответить
Це вибір кожного, і вони всі повнолітні. І яке тобі діло з трампівської фашистсткої Америки?
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09.03.2025 20:00 Ответить
Мені яке? Те що вони буть воювати за такий непотріб як ти, який потім скаже, - я вас туди не посилав.
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10.03.2025 01:37 Ответить
В 19 Родина дала мне калашмат и отправила воевать в чужие края за идею и без денег. Это были восьмидесятые.
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09.03.2025 20:20 Ответить
У вісімнадцять...мене...
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09.03.2025 21:01 Ответить
Плохо учился...
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09.03.2025 23:54 Ответить
То ти як кацап, пішов вбивати в чужу країну жінок та дітей. Хоча, чого це як…
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10.03.2025 01:34 Ответить
Мене у 18 призвали. Ніхто мене дитиною тоді не називав.
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09.03.2025 20:34 Ответить
Жениться, пить и курить - не дети, а идти защищать свой народ и свою страну - дети?
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10.03.2025 00:12 Ответить
А ти бугай шо, яйця чесати будеш???
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10.03.2025 01:35 Ответить
Війна і смертна загроза країні вимагає від нас неможливого. Плачу…
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09.03.2025 19:59 Ответить
загроза країні смарагдових мрій???
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10.03.2025 19:32 Ответить
Героям Слава!
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09.03.2025 19:59 Ответить
Рашисты уже сейчас учат детей начальных классов разбирать и собирать автоматы, преодолевать полосы препятствий - по снегу, грязи на животе ползти под натянутой проволокой - пох. Узаконили жесткие правила воспитания. Воспитание ремнями и кулаками теперь норма в российских семьях. Это говорит что рашисты готовятся к затяжным войнам.
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09.03.2025 20:01 Ответить
в нас теж було ДПЮ. і? до чого ти тут це написав? в нас країна зелених диктатурних мрій, де вільно дихає дискримінований мужчина, адже не просто так!... ми не кацапи.. ми палками не заганяємо.. автоматами, пістолетами, штрафами, побиттями, бусиками.. але не палками. не рівняй! а викривляй!
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10.03.2025 19:31 Ответить
лейтенант баканов там теж Є чи може свого вилупка теж лейтенанта витягнув з під спідниці- чи трусів Малюка і поставив у цей стрій.
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09.03.2025 20:03 Ответить
ну хоч ці здогадалися іскандери не приманювати
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09.03.2025 20:06 Ответить
Це за 800км від фронту,на місці базування бригади.
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09.03.2025 20:51 Ответить
Хм, так нібито писали що в штурмовики не будуть їх відправляти.
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09.03.2025 20:07 Ответить
Якраз писали зворотне. Найбільша нестача у фронтовій піхоті туди й набирають, та ніхто це не приховує.
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09.03.2025 20:52 Ответить
В 10ці нормальна кадрова схема.через то в неї є добровольці.
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09.03.2025 20:52 Ответить
Мабуть це добровольці із Конча-Заспи? Краще б ви цього не показували!
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09.03.2025 20:10 Ответить
Деякі виглядають на 15-16 років😿
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09.03.2025 20:11 Ответить
Щиро бажаю щоб всі повернултсь додому живими та здоровими. Ви майбутнє України
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09.03.2025 20:17 Ответить
Вот он, настоящий "генофонд". Удачи и твердой руки хлопцы.
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09.03.2025 20:25 Ответить
в едельвейсі генефонд України а Ваш путінський-колаборанта?
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09.03.2025 20:47 Ответить
Коли я приймав присягу в 24-му, то зачитували а ми повторювали як стадо. І ніяких тобі священників чи укріплень як тут. Присяга була на відʼїбись.
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09.03.2025 20:40 Ответить
То Мишко ,він не священник,на штатній посаді-капелан,в основному виконує функцію психологічної допомоги.
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09.03.2025 20:56 Ответить
Отбор а такие бригады один из ста претендентов , плюс разряд в спорте …. А сейчас - захотел в десанты - ок ! Захотел в спецназ - без проблем … без отбора , только за зарплатой ….. бедные пацаны ..
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09.03.2025 20:48 Ответить
Да, из Германии удобно про отборы рассказывать...
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10.03.2025 21:56 Ответить
Нехай вас Бог береже! Героям слава!!!
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09.03.2025 20:53 Ответить
хватить богів приплітати, цих кровожер! вони відпочивають зараз, від перевтоми... не заваджай..
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10.03.2025 19:27 Ответить
якого Біса ви показуєте їхні обличчя?
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09.03.2025 21:17 Ответить
А шо такое, солдат ВСУ занимается чем-то паскудным и должен прятать лицо от кого-то?
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10.03.2025 00:15 Ответить
теоретично - від ймовірного переслідування ворогом.
але якщо в нас в найвільнішій та найантидискримінованішій країні кожного мужчину назначено "військовозобовязаним" то дійсно... зміст тоді "ховати обличчя"?
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10.03.2025 19:26 Ответить
Які терміни та умови служби у проєкті "Контракт 18-24"
тривалість контракту - 1 рік, з них не менш як шість місяців - на передовій

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09.03.2025 21:21 Ответить
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09.03.2025 21:21 Ответить
Сьогодні піхота це вчерашній день. Глибока оборона і дрони, дрони, дрони, тільки так ми спасемо життя наших захисників. Ніяких мясних штурмів
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09.03.2025 21:41 Ответить
Нічого подібного. Піхота зараз дуже важлива, і виконує найважчу роботу, це не бпла і не штурмовики де відпрацював і на базу. І не тому з ппо і тилових частин гребуть всіх в піхоту.
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09.03.2025 22:00 Ответить
Так дроны это тоже пехота-в составе пехоты. Дроны-же на 20 км. Ну и без пехотывы никогда не сможете контролировать территорию.На 1 линии в 10-20 км от фронта пехота нужна
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09.03.2025 22:10 Ответить
Слава Героям! И наконец построениястали делать в закрытых,судя по фото подземных помещениях. В украине с таким отпытом шахтерского дела-нужно массово строить подземные сооружения для военпрома,военных складов ,и даже подземные казармы-это лучшаяащита от российских ракет
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09.03.2025 22:09 Ответить
ще досі не зрозуміло, що це не є екзистенційна війна, а чисто договірна???
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10.03.2025 19:24 Ответить
маловато чот их..
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09.03.2025 22:52 Ответить
Контрактною повинне бути усе ЗСУ. Лише контрактна армія витягне затяжну війну. І лише за умови залучення найманців з інших країн. Це ж ясно як Божий день.
Якщо ви - маленька країна, яка воює проти вчетверо більшої, то ваша найбільша уязвимість саме недостатня чисельність людей для армії. Тож вирівняти цю диспропорцію можна лише залучаючи до армії найманців. Світ великий, чоловіків, які згодні воювати за гроші та громадянство багато. Залучаючи їх ви ВИРІВНЮЄТЕ основну диспропорцію із противником. Це є елементарна математика.
Якщо вже наша влада наполягає на "довгій війні".
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09.03.2025 23:34 Ответить
Платить чем? Только без фантазий "пусть перестанут воровать и гроши появятся", бо не перестанут.
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10.03.2025 00:21 Ответить
ти ж скинешься! чи бідося??
чи бусифікованим рабам платити не треба . ти це хотів сказати?
а оцим "контрактникам" теж?
ти як щось говориш, то вже вме до кінця, з висновками і логічними наслідками сказанного..
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10.03.2025 19:22 Ответить
А отаке чучело сидить на Брайтон-Біч, та чекає кордонів 91 го.
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11.03.2025 05:25 Ответить
Судячи з їхньої кількості, ТЦК не залишиться без роботи....
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10.03.2025 10:26 Ответить
ти щось маєш проти цих бандитів?
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10.03.2025 19:20 Ответить
а НАВІЩО "складати присягу", і десь підпісьздесі ставити, - якщо вони (бо з органом одним родились) - "па факту абязаны"???
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10.03.2025 19:19 Ответить
Хлопці зробили свідомий вибір і довели свою вірність українському народові.

 Я тоже хочу зробити свідомий вибр - уосанути бабла і через рік звалити з армії. Але 3,14ська держава сказала що дурачки які пішли в 22-му будуть вобвати до кінця своїх днів. Не то шо елітні ухилянти які тільки щас пішли, і то за бабки. Героям слава!
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12.03.2025 20:18 Ответить
Платить чем? Только без фантазий "пусть перестанут воровать и гроши появятся", бо не перестанут.
Придурошна держава замість тгго щоб наймати професіоналів і платити ім нормальні гроші ЗА ВИЖИВАННЯ, відловлює всяких алкашей які гинуть в першому ж бою (що логічно, бо дєду-пєрдєду який ледь ходить досить складно вижити) і платить ім 15 мільйонів.
Хоча може і не платить і саме в цьому економія... хоча злі язики кажуть що як мінімум комусь все ж таки платить. як на меене 15 лямів - ніщо в порівнянні з двома. Лажа в тому що дєдів-пєрдєдів і всяких алкашей це від пожиттєвоє служби не звільняє.
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12.03.2025 20:22 Ответить
 
 