Первые военнослужащие по контракту "18-24" приняли присягу. ФОТОРЕПОРТАЖ

Приняли присягу первые добровольцы по контракту "18-24". Они присоединились к 10-й горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс".

Об этом в соцсети Facebook сообщили Сухопутные войска ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Первые военнослужащие по контракту "18-24" приняли присягу в 10 горно-штурмовой бригаде. Теперь они - часть одной из самых мощных бригад Сухопутных войск. Ребята сделали сознательный выбор и доказали свою верность украинскому народу. Впереди - обучение, испытания и, наконец, Победа!", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 февраля Министерство обороны Украины официально запустило формат добровольной службы "Контракт 18-24" для украинцев, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.

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