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Первые военнослужащие по контракту "18-24" приняли присягу. ФОТОРЕПОРТАЖ
Приняли присягу первые добровольцы по контракту "18-24". Они присоединились к 10-й горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс".
Об этом в соцсети Facebook сообщили Сухопутные войска ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Первые военнослужащие по контракту "18-24" приняли присягу в 10 горно-штурмовой бригаде. Теперь они - часть одной из самых мощных бригад Сухопутных войск. Ребята сделали сознательный выбор и доказали свою верность украинскому народу. Впереди - обучение, испытания и, наконец, Победа!", - говорится в сообщении.
Напомним, 11 февраля Министерство обороны Украины официально запустило формат добровольной службы "Контракт 18-24" для украинцев, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.
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+36 Alex Smith
показать весь комментарий09.03.2025 20:00
+23 Вал Кочин #550865
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+22 Зайда
показать весь комментарий09.03.2025 20:17
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але якщо в нас в найвільнішій та найантидискримінованішій країні кожного мужчину назначено "військовозобовязаним" то дійсно... зміст тоді "ховати обличчя"?
тривалість контракту - 1 рік, з них не менш як шість місяців - на передовій
Якщо ви - маленька країна, яка воює проти вчетверо більшої, то ваша найбільша уязвимість саме недостатня чисельність людей для армії. Тож вирівняти цю диспропорцію можна лише залучаючи до армії найманців. Світ великий, чоловіків, які згодні воювати за гроші та громадянство багато. Залучаючи їх ви ВИРІВНЮЄТЕ основну диспропорцію із противником. Це є елементарна математика.
Якщо вже наша влада наполягає на "довгій війні".
чи бусифікованим рабам платити не треба . ти це хотів сказати?
а оцим "контрактникам" теж?
ти як щось говориш, то вже вме до кінця, з висновками і логічними наслідками сказанного..
Я тоже хочу зробити свідомий вибр - уосанути бабла і через рік звалити з армії. Але 3,14ська держава сказала що дурачки які пішли в 22-му будуть вобвати до кінця своїх днів. Не то шо елітні ухилянти які тільки щас пішли, і то за бабки. Героям слава!
Придурошна держава замість тгго щоб наймати професіоналів і платити ім нормальні гроші ЗА ВИЖИВАННЯ, відловлює всяких алкашей які гинуть в першому ж бою (що логічно, бо дєду-пєрдєду який ледь ходить досить складно вижити) і платить ім 15 мільйонів.
Хоча може і не платить і саме в цьому економія... хоча злі язики кажуть що як мінімум комусь все ж таки платить. як на меене 15 лямів - ніщо в порівнянні з двома. Лажа в тому що дєдів-пєрдєдів і всяких алкашей це від пожиттєвоє служби не звільняє.