Изготавливали за неделю до 100 фальшивых документов: Разоблачено подпольное производство на Буковине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Разоблачена деятельность подпольного "цеха", где длительное время изготавливали и реализовывали подделки документов в больших масштабах. Проведена серия обысков в нескольких регионах и изъято более 300 штампов и печатей, оборудование и заготовки для изготовления документов и готовые подделки.

Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, мастерская по изготовлению поддельных документов функционировала в Черновцах. Там сообщники "штамповали" широкий спектр официальных документов, в том числе и те, которые выдаются структурными подразделениями МВД: водительские удостоверения, свидетельства о регистрации транспортных средств, удостоверения Нацполиции, справки о судимости. Также подделывались пенсионные удостоверения, паспорта, свидетельства о смерти, документы Минюста, военных ведомств, таможни.

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Кроме того, обращались к заговорщикам и желающие избежать мобилизации. Они заказывали поддельные военно-учетные билеты, временные удостоверения военнообязанных, документы о бронировании, удостоверение участника боевых действий.

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Параллельно злоумышленники наладили серийное производство фиктивных иностранных документов, которые пользовались спросом среди лиц, проживающих за рубежом. Срок изготовления подделок составлял от трех до пяти дней.

Так, по оперативной информации, за неделю "работы" злоумышленники изготавливали от 50 до 100 заказов.





У фигурантов проведена серия санкционированных обысков, во время которых изъято более 300 печатей и штампов различных государственных и иностранных учреждений, голографические элементы с признаками подделки, оборудование для изготовления фальшивок, незаполненные бланки, документы на других лиц, которые готовились на отправку. А также оружие, черновые записи, 100 тысяч гривен, более 35 тысяч евро и 25 тысяч долларов. Изъятое направили на экспертизу.

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Сейчас главным фигурантам уже объявили о подозрении по ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) и ч.3 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Им грозит до 10 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается. Отмечается, что после завершения экспертизы будет дана правовая оценка действиям других лиц, которые могут быть причастны к незаконным сделкам.













