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Протащил полицейского на дверях авто: водителя Mercedes отправили на два месяца в СИЗО, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Водитель Mercedes-Benz, который в Киеве протащил полицейского на дверях своего авто, два месяца проведет в СИЗО.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

По ходатайству следователей и прокуроров Деснянской окружной прокуратуры города Киева судом водителю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без альтернативы залога.

Напомним, 42-летнего мужчину подозревают в причинении работнику правоохранительного органа побоев и легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УК Украины).

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В Киеве водитель Mercedes проведет в СИЗО за сопротивление полиции

11 марта на бульваре Верховной Рады патрульные остановили Mercedes-Benz, который двигался по проезжей части с нарушением правил дорожного движения.

Во время проверки документов 42-летний мужчина вел себя агрессивно и внезапно начал движение, протянув полицейского на дверях своего автомобиля 20 метров. Правоохранитель получил телесные повреждения.

После этого мужчина пытался сбежать, однако был задержан сотрудниками полиции.

"Подозреваемый неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, а также привлекался к уголовной ответственности за ДТП и другие преступления", - говорится в сообщении.

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В Киеве водитель Mercedes проведет в СИЗО за сопротивление полиции
В Киеве водитель Mercedes проведет в СИЗО за сопротивление полиции
В Киеве водитель Mercedes проведет в СИЗО за сопротивление полиции

Автор: 

авто (4201) Киев (25483) Нацполиция (16431) прокуратура (5006)


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Топ комментарии
+16
В США офіцер би застрелив цього водія і ніхто би не скиглив, не нив. Але то в США.
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14.03.2025 16:59
+10
І ніякої бусіфікації!
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14.03.2025 16:56
+9
Для такого бидляка, враховуючі його неоднарозові порушення закону, два місяці мало. Вийде під заставу через два тижні.
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14.03.2025 16:58
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Правила форума Совет форумчан
І ніякої бусіфікації!
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14.03.2025 16:56 Ответить
Такого борзого треба в 3-тю штурмову на Беху посадити та прикувати квйданками, хай по Донбасу поганяє, як він любить... Та нажаль воно 100% заброньоване, інвалід, а може й корку УБД купив...
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14.03.2025 17:18 Ответить
"прикувати квйданками"?
Ви мабуть у кацапів вчилися "мотивації"?
Або сами кацапські корені маєте?
Що далі - тортури? Кувалда? Заград підрозділи? Публічні розстріли?
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14.03.2025 17:32 Ответить
Не, за такие дела ему ордер на трешку на подоле выдать...
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14.03.2025 17:42 Ответить
Ох ви наш толерастний! В мене до кацапів і прокацапників НУЛЬ емпатії! Може ти і *****, якщо вловлять, посадив би в датську тюрму в двокімнатну камеру з тренажерами та компьютерними іграшками, як Брейвіка? А як на мене з цими тваринами треба так: - Пилкою повільно відрізати копита, потім граблі і далі продовжити за допомогою сєкатора, плоскогубців, млолтка, дрильки, паяльної лампи, цвяхів, монтажної піни, і чогось іще, що я не придумав, але дивитись щоб швидко не здохло та підтримувати на транквілізаторах, і закінчити здоровенним кілком, а потім спалити все оте та злити в спртір, як воно любить! А цей гандон на кубіку - така сама тварина! Накрало грошей і під час війни дозволяє собі болт класти на всі правила поведінки бо вважає, що всіх купить та відкупиться... Звісно мої побажання фігуральні (не стосується *****), та карати треба жорсткіше!
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14.03.2025 19:39 Ответить
Знаєш що далі буде?
В кінці-кінців ТЕБЕ призначать "прокацапником" і зроблять ВСЕ, що ти тут пропонуєш!
Так-так, доказано історією:
"Таварищ Сталин, произошла чудовищная ошибка!"
(пошукай чії це слова)
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14.03.2025 19:57 Ответить
Для такого бидляка, враховуючі його неоднарозові порушення закону, два місяці мало. Вийде під заставу через два тижні.
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14.03.2025 16:58 Ответить
Мусор був за кермом. А офіцер служив.
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14.03.2025 17:00 Ответить
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14.03.2025 17:03 Ответить
В США офіцер би застрелив цього водія і ніхто би не скиглив, не нив. Але то в США.
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14.03.2025 16:59 Ответить
В Україні декілька років тому поліціянт теж пристрелив чувака в авто після того, як за тим авто пів ночі ганялися. Посадили. І весь форум вив про мусорів і нєвінно убієнну дитину.
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14.03.2025 17:05 Ответить
В США теж є причина зупинки авто "просто так" або "дай грошей а то здам тебе в ТЦК"?
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14.03.2025 17:07 Ответить
Які факти, що там було саме так?

Вічне незадоволення, ниття та бездіяльність....
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14.03.2025 17:11 Ответить
В США живут свободные люди,а не рабы и там можно свободно и легально купить ствол или стволы в том числе автоматические.И там если остановили,значит так разрешает ЗАКОН.А у нас законов нет...
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14.03.2025 17:14 Ответить
Ну если б у нас не было законов, то к тебе за такой базар уже б пришли, как на кацапии... Не пришли еще?
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14.03.2025 17:21 Ответить
Ты мне тут не угрожай зебильное...
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14.03.2025 17:26 Ответить
В США живуть різні люди. Дуже різні. І злочинність та корупція там теж "на висоті".
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14.03.2025 17:23 Ответить
Бидлюка відмазуєш, чи аби язиком патякати?
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14.03.2025 17:22 Ответить
Навіщо мені "відмазувати" поліцая?
У тебе професійний інтерес (ти поліцай) чи просто так запитав, аби потриндіти?
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14.03.2025 17:24 Ответить
бред
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14.03.2025 18:28 Ответить
Вийдіть з трамвая та поспілкуйтеся з водіями авто, вони вам розкажуть про "бред".
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15.03.2025 10:20 Ответить
у меня в городе трамваи не ходят, не могу из него выйти - это первое
а второе, сам езжу на авто, и никто мне ни разу "угрожал сдать в ТЦК" - не несите бред
документы проверяли и все, если у Вас документы в порядке, никаких вопросов к Вам не будет, а если Вы ведете себя как быдло, да еще и за год не смогли обновить данные тремя нажатиями кнопки в резерве, то да, Вас могут забрать в военкомат и оштрафовать, такой закон.
но никто Вам угрожать "дай денег или сдам в ТЦК не будет", не надо ля-ля
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15.03.2025 11:03 Ответить
Але ж ви і не в танку, і не на бронепотязі, як я зрозумів.
А ще цілком очевидно, що ви окрім "зе-марафона" нічого навкруг себе не бачите.
"если у Вас документы в порядке" - а у вас яка відмазка від мобілізації? Відкупилися у місцевого ТЦК?
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15.03.2025 11:20 Ответить
Первое, тяжело Вам, наверное, жить с таким враждебным отношением к миру.
Второе, насчет "зе-марафона",, как Вы написали, я даже не знаю, что это такое. Мне сейчас 42 года, я сознательно не смотрю ТВ с лет, наверное, 19-20. Я не имею понятия о каком "марафоне" Вы говорите.
Третье, у меня нет никакой отмазки, к сожалению, я очень болен. Был бы здоров, был бы армии, если бы призвали.
Четвертое, Вы уводите разговор в сторону, он был о том, что полицейские угрожают сдать в ТЦК, если не дадите взятку, а я говорю, что это чушь. И думаю, что любой здравомыслящий человек понимает, что такого, практически быть не может. Именно такая абсурдная ситуация может быть очень редка.
Конечно, факты коррупции есть и в военкоматах и ВЛК, но не на дороге при остановке Вас полицейским Не надо гиперболизировать.
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15.03.2025 12:35 Ответить
Не до світу, а до окремих так званих представників влади (поліція та ТЦК). Не змішуйте все в купу.
Отже, ви зовсім не слідкуєте за новинами? Тоді зрозуміло, чому ви нічого не знаєте про стан справ у державі. Словам народного депутата (депутатки) ви теж не повірите? Рекомендую послухати, що https://youtu.be/f68f0tnx4zY про це розповідає Ганна Скороход, народний депутат України, голова причинно-наслідкової комісії Верховної ради. А якщо ви не бачите, під чию дудку зараз танцює поліція і чому рядові поліцейські являються співучасниками злочинів ТЦК, то тут я вам уже не зможу допомогти...
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15.03.2025 13:09 Ответить
То офіцер в якого честь є а це мусор яке ппривикло тільки мародерити
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14.03.2025 17:36 Ответить
Які докази? Ти просто зневажаєш поліцію, ТЦК без фактів. Більшість зневажають, фактів не мають, і робити нічого не будуть. Факти шукати не будуть, якщо дізнаються про факти, то будуть нити. Та нити будуть і без фактів. Бо то скрєпа справжньго постсовкового патріота - нити в прокрастинації...
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14.03.2025 17:43 Ответить
Гарно та складно ниєш. Мєнт чи тцк-шник?
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15.03.2025 10:21 Ответить
Загранічного? Ну хоч не потойбічного, і то добре
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15.03.2025 14:18 Ответить
Не путай поліцаїв в Україні з поліцейським США
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14.03.2025 20:26 Ответить
В мене сусіду нанесли тяжкі тілесні, то поліція радила заяву забрати, все одно кажуть нікого не знайдемо. А тут от як все оперативно. Приємно бачити, що закон в цій державі не спить.
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14.03.2025 16:59 Ответить
Ну да, а в штатах полицейские ничего такого никому не предлагают, все преступления раскрывают и на все вызовы реагируют
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14.03.2025 20:35 Ответить
А Гелик то новенький, такой недешево стоит
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14.03.2025 17:04 Ответить
А як безтолковка поліцая потрапила всередину автомобіля?
Це тепер так виглядає "перевірка документів"?
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14.03.2025 17:05 Ответить
Там же дебіли працюють з освітою 3 класи.Мета роботи-пільги і рання пенсія,а головне робота не руками і головою
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14.03.2025 17:10 Ответить
Скільки бидляків набігло поліцію хаяти. Ви почитайте про цю луганську почвару на геліку і моліться, що з ним не пересіклися раніше особисто, уроди.
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14.03.2025 17:13 Ответить
Це вірно, що при зустрічі з таким лишається хіба молитися. Не в поліцію ж побіжиш, яка зразу сліпа й глуха стає. То коли її катають, зразу реакція починається. Та й то випустять, в такого є і гроші й зв'язки.
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14.03.2025 17:46 Ответить
Дивно що нема коментів накшталт- поліцаї оборзєлі, відправити всю поліцію на нуль, дайте мажорам бикувати в місті так як вони хочуть, дитинку заарештували, рученьки йому скрутили.
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14.03.2025 17:16 Ответить
Згадаймо як починала наша новоутворена поліція.Поліцейський Олійник переслідував БМВ,у якому зходилось кілька хлопців і,переслідуючи,вистріляв кілька обойм на київській вулиці.Потім,зупинивши,застрілив насмерть абсолютно тверезого і непричетного хлопця,який сидів по сусідству з водієм простреливши йому руку,якою той інстинктивно прикривався.Захищати його в суді прийшла вся владна шобла від Кличка до Авакова включно з купою нардепів.Олійника навіть з роботи не зняли,просто перевели кудись...До чого то я.Копи у нас так і не навчились поступати АДЕКВАТНО...Інтернет повен роликами,де хами-водіі просто знущаються над нещасними копами,плюють,копають,втікають - а ті як барани мовчки втираються...Так само багато відосиків коли хам-поліцейський на голому місці розбиває скло і морду водію,навіть стріляє.Все це йде зверху,від "покарання невинних і нагородження непричетних"...перепрошую за цитату...
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14.03.2025 17:24 Ответить
З нашого міста мусора всі втекли в 2022р,висновок-там працюють одні підораси без виключення
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14.03.2025 17:28 Ответить
А може їм був наказ? Бо проти армії воювати поліція не має чим.

Шось мені підказує, що блатна скрєпа в Україні - це така сама міцна риса, як скиглення та зрадолюбство. Але скиглення - це найміцніша скрєпа.
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14.03.2025 17:46 Ответить
Він випадково не з луган чи дона, нічого особистого, просто у авто цікаві номери?
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14.03.2025 17:26 Ответить
Получил "отсрочку", а потом судимость и свободен!
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14.03.2025 17:43 Ответить
якщо не бажаєш йти на фронт
провези поліцая на капоті
потім два місяця СІЗО
а після судебна тяганина до скінченя війни
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14.03.2025 18:07 Ответить
Звісно вигляду це якийсь самвел-турал, який має декілька кавказькіх або турецькіх паспортів. Тому фронт цій худобі аж ніяк не світить.
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14.03.2025 18:32 Ответить
Прізвище на ян, Cаркісян...і т.п .є таких у нас багато любителів Рашки.
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14.03.2025 19:00 Ответить
 
 