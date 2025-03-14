Протащил полицейского на дверях авто: водителя Mercedes отправили на два месяца в СИЗО, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Водитель Mercedes-Benz, который в Киеве протащил полицейского на дверях своего авто, два месяца проведет в СИЗО.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

По ходатайству следователей и прокуроров Деснянской окружной прокуратуры города Киева судом водителю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без альтернативы залога.

Напомним, 42-летнего мужчину подозревают в причинении работнику правоохранительного органа побоев и легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УК Украины).

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11 марта на бульваре Верховной Рады патрульные остановили Mercedes-Benz, который двигался по проезжей части с нарушением правил дорожного движения.

Во время проверки документов 42-летний мужчина вел себя агрессивно и внезапно начал движение, протянув полицейского на дверях своего автомобиля 20 метров. Правоохранитель получил телесные повреждения.

После этого мужчина пытался сбежать, однако был задержан сотрудниками полиции.

"Подозреваемый неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, а также привлекался к уголовной ответственности за ДТП и другие преступления", - говорится в сообщении.

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