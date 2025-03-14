Протащил полицейского на дверях авто: водителя Mercedes отправили на два месяца в СИЗО, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Водитель Mercedes-Benz, который в Киеве протащил полицейского на дверях своего авто, два месяца проведет в СИЗО.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
По ходатайству следователей и прокуроров Деснянской окружной прокуратуры города Киева судом водителю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без альтернативы залога.
Напомним, 42-летнего мужчину подозревают в причинении работнику правоохранительного органа побоев и легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УК Украины).
11 марта на бульваре Верховной Рады патрульные остановили Mercedes-Benz, который двигался по проезжей части с нарушением правил дорожного движения.
Во время проверки документов 42-летний мужчина вел себя агрессивно и внезапно начал движение, протянув полицейского на дверях своего автомобиля 20 метров. Правоохранитель получил телесные повреждения.
После этого мужчина пытался сбежать, однако был задержан сотрудниками полиции.
"Подозреваемый неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, а также привлекался к уголовной ответственности за ДТП и другие преступления", - говорится в сообщении.
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Ви мабуть у кацапів вчилися "мотивації"?
Або сами кацапські корені маєте?
Що далі - тортури? Кувалда? Заград підрозділи? Публічні розстріли?
В кінці-кінців ТЕБЕ призначать "прокацапником" і зроблять ВСЕ, що ти тут пропонуєш!
Так-так, доказано історією:
"Таварищ Сталин, произошла чудовищная ошибка!"
(пошукай чії це слова)
Вічне незадоволення, ниття та бездіяльність....
У тебе професійний інтерес (ти поліцай) чи просто так запитав, аби потриндіти?
а второе, сам езжу на авто, и никто мне ни разу "угрожал сдать в ТЦК" - не несите бред
документы проверяли и все, если у Вас документы в порядке, никаких вопросов к Вам не будет, а если Вы ведете себя как быдло, да еще и за год не смогли обновить данные тремя нажатиями кнопки в резерве, то да, Вас могут забрать в военкомат и оштрафовать, такой закон.
но никто Вам угрожать "дай денег или сдам в ТЦК не будет", не надо ля-ля
А ще цілком очевидно, що ви окрім "зе-марафона" нічого навкруг себе не бачите.
"если у Вас документы в порядке" - а у вас яка відмазка від мобілізації? Відкупилися у місцевого ТЦК?
Второе, насчет "зе-марафона",, как Вы написали, я даже не знаю, что это такое. Мне сейчас 42 года, я сознательно не смотрю ТВ с лет, наверное, 19-20. Я не имею понятия о каком "марафоне" Вы говорите.
Третье, у меня нет никакой отмазки, к сожалению, я очень болен. Был бы здоров, был бы армии, если бы призвали.
Четвертое, Вы уводите разговор в сторону, он был о том, что полицейские угрожают сдать в ТЦК, если не дадите взятку, а я говорю, что это чушь. И думаю, что любой здравомыслящий человек понимает, что такого, практически быть не может. Именно такая абсурдная ситуация может быть очень редка.
Конечно, факты коррупции есть и в военкоматах и ВЛК, но не на дороге при остановке Вас полицейским Не надо гиперболизировать.
Отже, ви зовсім не слідкуєте за новинами? Тоді зрозуміло, чому ви нічого не знаєте про стан справ у державі. Словам народного депутата (депутатки) ви теж не повірите? Рекомендую послухати, що https://youtu.be/f68f0tnx4zY про це розповідає Ганна Скороход, народний депутат України, голова причинно-наслідкової комісії Верховної ради. А якщо ви не бачите, під чию дудку зараз танцює поліція і чому рядові поліцейські являються співучасниками злочинів ТЦК, то тут я вам уже не зможу допомогти...
Це тепер так виглядає "перевірка документів"?
Шось мені підказує, що блатна скрєпа в Україні - це така сама міцна риса, як скиглення та зрадолюбство. Але скиглення - це найміцніша скрєпа.
провези поліцая на капоті
потім два місяця СІЗО
а після судебна тяганина до скінченя війни