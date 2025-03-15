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Новости Фото Атака беспилотников на Чернигов
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Россияне атаковали Чернигов беспилотниками: повреждена многоэтажка. ФОТО

В Чернигове в результате атаки БПЛА поврежден девятиэтажный дом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

На автостоянке пожар локализован. Сейчас среди людей пострадавших нет.

На месте работают все спасательные службы. Разворачивается штаб по ликвидации последствий.

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Чернигов
Чернигов
Чернигов

Автор: 

беспилотник (3544) Чернигов (884) Черниговская область (1121) Черниговский район (33)


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Про атаку сраних шахедів на Суми ще б хто написав. 11 вибухів вночі було, півміста без світла і води. Але то таке...
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15.03.2025 07:30 Ответить
Зелені ще з бункерів не повилазили, мабудь відходять від вчорашнього, а так би в черговий раз попіарились
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15.03.2025 07:50 Ответить
 
 