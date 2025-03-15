Россияне атаковали Чернигов беспилотниками: повреждена многоэтажка. ФОТО

В Чернигове в результате атаки БПЛА поврежден девятиэтажный дом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

На автостоянке пожар локализован. Сейчас среди людей пострадавших нет.

На месте работают все спасательные службы. Разворачивается штаб по ликвидации последствий.

Читайте также: Россияне запустили по Украине ударные БпЛА, - Воздушные силы (обновлено)





