Сутки в Донецкой области: шесть жителей получили ранения в результате российских обстрелов. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки россияне атаковали города Константиновка, Лиман, Мирноград, Родинское, Северск, села Андреевка-Клевцово (Искра), Длинная Балка, Зеленый Гай, Новоторецкое, Полтавка, Яблоновка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин и в полиции области.

Волновахский район

На село Андреевка-Клевцово войска РФ направили бомбу "УМПБ Д-30СН" - повредили частный дом, храм и гараж.

Покровский район

В Мирнограде российский дрон попал в гражданское авто - травмированы двое мирных жителей. Кроме того, город подвергся бомбовой и артиллерийской атакам, повреждены 2 многоквартирных и 7 частных домов.

Около 17:25 российские оккупационные войска совершили обстрел (тип оружия устанавливается) г.Родинское. Попадание произошло возле железнодорожного переезда на выезде из города. Информация о пострадавших не поступала.

Краматорский район

В Лимане в результате попадания БПЛА "Молния-2" поврежден частный дом.

В Закитном повреждены 6 частных домов, в Заречном - 1.

В Долгой Балке в результате удара бомбы "ФАБ-250" - один раненый, 6 поврежденных домов и хозяйственная постройка.

По Константиновке россияне ударили 6 бомбами "ФАБ-250" и артиллерией - ранили 2 гражданских лиц, повредили 2 многоквартирных и 36 частных домов, админздание, автомобиль, 4 линии электропередач, 2 газопровода.

От бомбардировок пострадала Ильиновская громада: тремя бомбами враг попал по Яблоновке - повреждены три частных дома, еще одна бомба разорвалась в Полтавке, повредив 13 домохозяйств.

Бахмутский район

На Северск оккупанты сбросили бомбу "ФАБ-250" - один человек получил ранения.

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