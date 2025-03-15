Сутки в Донецкой области: шесть жителей получили ранения в результате российских обстрелов. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки россияне атаковали города Константиновка, Лиман, Мирноград, Родинское, Северск, села Андреевка-Клевцово (Искра), Длинная Балка, Зеленый Гай, Новоторецкое, Полтавка, Яблоновка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин и в полиции области.
Волновахский район
На село Андреевка-Клевцово войска РФ направили бомбу "УМПБ Д-30СН" - повредили частный дом, храм и гараж.
Покровский район
В Мирнограде российский дрон попал в гражданское авто - травмированы двое мирных жителей. Кроме того, город подвергся бомбовой и артиллерийской атакам, повреждены 2 многоквартирных и 7 частных домов.
Около 17:25 российские оккупационные войска совершили обстрел (тип оружия устанавливается) г.Родинское. Попадание произошло возле железнодорожного переезда на выезде из города. Информация о пострадавших не поступала.
Краматорский район
В Лимане в результате попадания БПЛА "Молния-2" поврежден частный дом.
В Закитном повреждены 6 частных домов, в Заречном - 1.
В Долгой Балке в результате удара бомбы "ФАБ-250" - один раненый, 6 поврежденных домов и хозяйственная постройка.
По Константиновке россияне ударили 6 бомбами "ФАБ-250" и артиллерией - ранили 2 гражданских лиц, повредили 2 многоквартирных и 36 частных домов, админздание, автомобиль, 4 линии электропередач, 2 газопровода.
От бомбардировок пострадала Ильиновская громада: тремя бомбами враг попал по Яблоновке - повреждены три частных дома, еще одна бомба разорвалась в Полтавке, повредив 13 домохозяйств.
Бахмутский район
На Северск оккупанты сбросили бомбу "ФАБ-250" - один человек получил ранения.
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