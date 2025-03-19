Атака "шахедов" на Киевщину: ранен гражданин Франции. ФОТОрепортаж

В ночь на 19 марта российские войска атаковали Киевскую область беспилотниками, в результате чего пострадали два человека.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Бучанский район

"Мужчина 1970 года рождения, гражданин Франции, с диагнозом множественные поверхностные раны и ссадины обеих нижних конечностей, участка передней брюшной стенки и участка обоих локтевых суставов, доставлен в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.



Женщина 1981 года получила ситуационно-невротическую реакцию. Медицинская помощь оказана на месте", - говорится в сообщении.

В Бучанском районе в трех населенных пунктах повреждены и частично разрушены 18 частных домов, 20 квартир в таунхаусах, 19 транспортных средств. Также повреждения получили помещения 2 магазинов, заведение питания, 7 хозяйственных помещений и 5 гаражей.

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Бориспольский район

Поврежден дом.

Также в Бориспольском, Обуховском, Фастовском районах ликвидированы пожары травяного настила.

Сейчас продолжаются работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

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