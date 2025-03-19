Атака "шахедов" на Киевщину: ранен гражданин Франции. ФОТОрепортаж
В ночь на 19 марта российские войска атаковали Киевскую область беспилотниками, в результате чего пострадали два человека.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
Бучанский район
"Мужчина 1970 года рождения, гражданин Франции, с диагнозом множественные поверхностные раны и ссадины обеих нижних конечностей, участка передней брюшной стенки и участка обоих локтевых суставов, доставлен в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
Женщина 1981 года получила ситуационно-невротическую реакцию. Медицинская помощь оказана на месте", - говорится в сообщении.
В Бучанском районе в трех населенных пунктах повреждены и частично разрушены 18 частных домов, 20 квартир в таунхаусах, 19 транспортных средств. Также повреждения получили помещения 2 магазинов, заведение питания, 7 хозяйственных помещений и 5 гаражей.
Бориспольский район
Поврежден дом.
Также в Бориспольском, Обуховском, Фастовском районах ликвидированы пожары травяного настила.
Сейчас продолжаются работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.
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Минулої ночі сталася жахлива атака дронів на Київщину - і, друзі, ви не повірите - поранено громадянина Франції. Франція! І знаєте що? Якщо б я був президентом - ЦЬОГО Б НЕ СТАЛОСЯ.
Путін не запускав би жодних "шахедів". Він боїться мене. Поважає. Він телефонує мені - постійно, більше ніж своїй мамі!
Ці дрони - катастрофа. Вони руйнують будинки, таунхауси, гаражі... навіть ресторани! Люди постраждали, машини розбиті, будинки зруйновані - все через слабкість, величезну слабкість теперішньої адміністрації. Сонний Джо навіть не знає, що таке "Буча", можливо, думає, що це щось їстівне.
І поранений француз! Це міжнародний скандал. Я маю чудові стосунки з Макроном. Він би мені зателефонував, ми б зробили УГОДУ. Без дронів. Без вибухів. Без поранень.
Коли я повернусь - ніхто не постраждає. Ми зупинимо дрони, ми зупинимо війну. Ми зробимо нову угоду - ЛЕГЕНДАРНУ угоду. І знаєте що?
Америка знову буде великою. І навіть Буча буде великою. Повірте мені.
Америка "зробила себе разом" країною шостого світу, одразу після Московії.. шоб так за пару місяців просрати усю свою колишню потужність і,типу, принциповість..