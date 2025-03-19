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Новости Фото Атака шахедов на Киевщину
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Атака "шахедов" на Киевщину: ранен гражданин Франции. ФОТОрепортаж

В ночь на 19 марта российские войска атаковали Киевскую область беспилотниками, в результате чего пострадали два человека.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Бучанский район

"Мужчина 1970 года рождения, гражданин Франции, с диагнозом множественные поверхностные раны и ссадины обеих нижних конечностей, участка передней брюшной стенки и участка обоих локтевых суставов, доставлен в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Женщина 1981 года получила ситуационно-невротическую реакцию. Медицинская помощь оказана на месте", - говорится в сообщении.

В Бучанском районе в трех населенных пунктах повреждены и частично разрушены 18 частных домов, 20 квартир в таунхаусах, 19 транспортных средств. Также повреждения получили помещения 2 магазинов, заведение питания, 7 хозяйственных помещений и 5 гаражей.

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Бориспольский район

Поврежден дом.

Также в Бориспольском, Обуховском, Фастовском районах ликвидированы пожары травяного настила.

Сейчас продолжаются работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

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Последствия атаки шахедов на Киевскую область 19 марта 2025 года
Последствия атаки шахедов на Киевскую область 19 марта 2025 года
Последствия атаки шахедов на Киевскую область 19 марта 2025 года
Последствия атаки шахедов на Киевскую область 19 марта 2025 года
Последствия атаки шахедов на Киевскую область 19 марта 2025 года
Последствия атаки шахедов на Киевскую область 19 марта 2025 года

Автор: 

Киевская область (4122) обстрел (27036) Шахед (964) Бориспольский район (22) Бучанский район (52) война в Украине (3679)


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Заява Дональда Трампа:
Минулої ночі сталася жахлива атака дронів на Київщину - і, друзі, ви не повірите - поранено громадянина Франції. Франція! І знаєте що? Якщо б я був президентом - ЦЬОГО Б НЕ СТАЛОСЯ.
Путін не запускав би жодних "шахедів". Він боїться мене. Поважає. Він телефонує мені - постійно, більше ніж своїй мамі!
Ці дрони - катастрофа. Вони руйнують будинки, таунхауси, гаражі... навіть ресторани! Люди постраждали, машини розбиті, будинки зруйновані - все через слабкість, величезну слабкість теперішньої адміністрації. Сонний Джо навіть не знає, що таке "Буча", можливо, думає, що це щось їстівне.
І поранений француз! Це міжнародний скандал. Я маю чудові стосунки з Макроном. Він би мені зателефонував, ми б зробили УГОДУ. Без дронів. Без вибухів. Без поранень.
Коли я повернусь - ніхто не постраждає. Ми зупинимо дрони, ми зупинимо війну. Ми зробимо нову угоду - ЛЕГЕНДАРНУ угоду. І знаєте що?
Америка знову буде великою. І навіть Буча буде великою. Повірте мені.
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19.03.2025 10:02 Ответить
Трумп -невиліковно хворий...
Америка "зробила себе разом" країною шостого світу, одразу після Московії.. шоб так за пару місяців просрати усю свою колишню потужність і,типу, принциповість..
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19.03.2025 10:54 Ответить
це наш атвєт таварищу трумпу.. (с) хло кабаєв
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19.03.2025 10:12 Ответить
 
 