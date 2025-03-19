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Задержали адвоката, предложившую пограничнику $5000 за переправку уклониста. ФОТОрепортаж

В Николаевской области разоблачили адвоката, которая предложила пограничнику взятку в $5000 за нелегальную переправку мужчины призывного возраста за границу.

Об этом сообщила ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Какую схему организовала преступница?

На Николаевщине оперативники отдела внутренней и собственной безопасности ГПСУ совместно с сотрудниками СБУ разоблачили адвоката, которая спланировала нелегальную переправку мужчины призывного возраста за границу.

Чтобы обеспечить выезд "клиента", она предложила пограничнику взятку в $5000, однако военнослужащий доложил об этом руководству. Женщину задержали во время передачи так называемого аванса.

Читайте также: Подделывали документы о сопровождении лиц с инвалидностью: в Ужгороде задержан организатор переправки военнообязанных за границу, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В данное время ей объявлено о подозрении.

Адвокат предложила пограничнику взятку
Адвокат предложила пограничнику взятку
Адвокат предложила пограничнику взятку
Адвокат предложила пограничнику взятку

Автор: 

адвокат (1431) Госпогранслужба (6398) Николаевская область (2116) уклонисты (816)


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Топ комментарии
+6
Принизливі 5000...
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19.03.2025 14:32
+6
Ви хоть уявляете які суми там ходять, якщо відмовляються від 5000 баксів?
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19.03.2025 14:53
+4
И лягавая шобла вся при делах в брониках модных куда их на фронт кто же будет холопов в загоне держать.
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19.03.2025 15:39
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Принизливі 5000...
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19.03.2025 14:32 Ответить
Або в гривні пропонувала. В гривні точно ніхто не візьме, навіть "патріоти-прикордонники"
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19.03.2025 14:37 Ответить
- И ты хочешь, чтобы я убил его за триста рублей?
- А за сколько?
- Пятьсот!
(хф "Не бойся, я с тобой!")
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19.03.2025 14:45 Ответить
Каждому -Кожному " Операція И "
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19.03.2025 14:49 Ответить
Ви хоть уявляете які суми там ходять, якщо відмовляються від 5000 баксів?
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19.03.2025 14:53 Ответить
За це прикордоннику дадуть внєочєрєдноє званіє або мєдаль, а це дорожче чим 5 тисяч у.є.
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19.03.2025 15:08 Ответить
Та всі притомні уявляють. Але нам (і в коментарях на цьому форумі) втюхівают "тєму", що всі, хто не в армії - зрадники. Навіть вояки бояться цю тему педалювати, бо розуміють: побулькаєш десь в інтернеті зайвого - може так статися, що не повернешся більше. Тому краще розповідати про те, що от дайте нам зброю, ми пройдемося по ресторанах, магазинах і назбираємо людей (читай - будемо чинити свавілля)
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19.03.2025 15:15 Ответить
На початку війни пропускали за 100-200доларів однако Інфляція
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19.03.2025 14:57 Ответить
Мало запропнувала, розцінки вже інші, тому образився і здав.
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19.03.2025 15:11 Ответить
А з якою країною проходить кордон у Миколаївській області?
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19.03.2025 15:15 Ответить
З московією. Через Дніпровський лиман - окупована Кінбурнська коса.
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19.03.2025 15:44 Ответить
А де в публікації написано про кордони України в Миколаївській області?
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19.03.2025 15:45 Ответить
И лягавая шобла вся при делах в брониках модных куда их на фронт кто же будет холопов в загоне держать.
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19.03.2025 15:39 Ответить
Прикордоннику респект! Якщо б були всі такі як він, корупція б приктично перестала існувати.
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19.03.2025 15:42 Ответить
Міліардами крадуть то цього ніхто небачить
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19.03.2025 15:48 Ответить
Прикордонник запідозрив, що його "зливає" начальник зміни за нездачу каси )
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19.03.2025 15:50 Ответить
 
 