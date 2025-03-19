Задержали адвоката, предложившую пограничнику $5000 за переправку уклониста. ФОТОрепортаж

В Николаевской области разоблачили адвоката, которая предложила пограничнику взятку в $5000 за нелегальную переправку мужчины призывного возраста за границу.

Об этом сообщила ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Какую схему организовала преступница?

На Николаевщине оперативники отдела внутренней и собственной безопасности ГПСУ совместно с сотрудниками СБУ разоблачили адвоката, которая спланировала нелегальную переправку мужчины призывного возраста за границу.

Чтобы обеспечить выезд "клиента", она предложила пограничнику взятку в $5000, однако военнослужащий доложил об этом руководству. Женщину задержали во время передачи так называемого аванса.

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В данное время ей объявлено о подозрении.







