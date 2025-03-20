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РФ атаковала Полтавщину "шахедами": обломками повреждены дома. ФОТО

В ночь на 20 марта 2025 года в Полтавской области силы ПВО работали по "шахедам".

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"В Миргородском районе в результате падения обломков БПЛА были повреждены два частных дома. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

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Последствия атаки шахедов на Полтавщину 20 марта 2025 года

Автор: 

обстрел (27036) Полтавская область (1147) Миргородский район (7)


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Що на Полтавщині, що в Кропивницькому…. Мобільні групи ППО…
Тому і утік Комарницький з України?? Мабуть, він у Відні, сформує мобільну групу ППО від зеленського!
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20.03.2025 08:41 Ответить
 
 