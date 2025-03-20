РФ атаковала Полтавщину "шахедами": обломками повреждены дома. ФОТО

В ночь на 20 марта 2025 года в Полтавской области силы ПВО работали по "шахедам".

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"В Миргородском районе в результате падения обломков БПЛА были повреждены два частных дома. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

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