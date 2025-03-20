РФ атаковала Полтавщину "шахедами": обломками повреждены дома. ФОТО
В ночь на 20 марта 2025 года в Полтавской области силы ПВО работали по "шахедам".
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"В Миргородском районе в результате падения обломков БПЛА были повреждены два частных дома. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
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Тому і утік Комарницький з України?? Мабуть, він у Відні, сформує мобільну групу ППО від зеленського!