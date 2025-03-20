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Последствия атаки "шахедов" на Славянск: ранены 2 человека. ВИДЕО+ФОТО

Российские оккупанты вечером, 19 марта, ударили по Славянску ударными БПЛА около 21:00.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Славянской ГВА.

""БПЛА "Герань-2". Четыре по улице Свободы и два по улице Парковой на ЦНИЛе", - говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки ранения получили 2 человека.

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Шахеды атаковали Славянск

Автор: 

обстрел (27036) Донецкая область (9582) Шахед (964) Краматорский район (212) Славянск (2570)


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