Сутки на Донетчине: армия РФ атаковала Славянск дронами, в Константиновке пострадали два человека. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки войска РФ атаковали города Константиновка, Лиман, Славянск, Торецк, поселок Заречное, село Заря.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Покровский район

В Гродовской громаде разрушены 4 дома: 2 в Малиновке и 2 в Новоэкономическом.

Сегодня в 01.00 состоялся обстрел Доброполья - Россия повредила, по меньшей мере, 2 многоквартирных и 7 частных домов, гражданское авто.

Краматорский район

В Заречном в результате попадания российского FPV-дрона ранен человек. В Лимане ударом БПЛА "Молния-2" поврежден частный дом.

На Зарю враг сбросил бомбу "ФАБ-250" - повредил три частных дома, гараж и три автомобиля.

По Славянску ударили 6 вражеских дронов - травмированы двое мирных жителей, повреждены 2 многоквартирных дома, предприятие, офисное помещение, учебное заведение, три гражданских авто.

Константиновку россияне накрыли из РСЗО "Смерч" и артиллерии - убили гражданского человека, еще двоих ранили. Разрушениям подверглись 10 частных домов и линия электропередач.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 6 домов.

Всего за сутки россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 106 человек, в том числе - 5 детей.

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