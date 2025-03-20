Сутки на Херсонщине: двое погибших и четверо раненых, более 20 поврежденных домов. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки, 19 марта, россияне из артиллерии, реактивных систем залпового огня, БпЛА и авиации обстреляли населенные пункты Херсонского и Бериславского районов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Херсонской области.

Ночью военные РФ сбросили 13 управляемых бомб на населенные пункты Тягинской громады Бериславского района. Еще четыре бомбы были направлены непосредственно на Херсон. В результате мощных взрывов в Центральном районе города повреждено нефункционирующее многоэтажное здание с офисными помещениями и два многоквартирных дома.

Днем по Центральному району областного центра войска РФ били из артиллерии. В результате удара по нежилому помещению погиб 25-летний мужчина, еще один херсонец в возрасте 19 лет получил взрывную травму и контузию. Получил повреждения многоквартирный дом.

Из артиллерии российская армия обстреляла Зеленовку. Во дворе под удар попала 54-летняя женщина, она получила смертельные ранения. В поселке повреждены по меньшей мере шесть частных домов.

Российские военные ударили дронами типа-FPV по частному дому в Дудчанах. Пострадала 42-летняя женщина, она получила взрывную травму, контузию, осколочные ранения спины, рук и ног.

Оккупанты атаковали беспилотником Антоновку. 36-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью. Также в результате атаки пострадал 60-летний местный житель, он получил взрывную травму и перелом ноги. Из опасной зоны пострадавшего эвакуировали сотрудники полиции и доставили в больницу. Населенный пункт страдал и от артиллерийских обстрелов, получили повреждения два частных дома.

Вечером российская армия ударила из артиллерии по Дарьевке. Снаряд попал в частный дом на территории дачного кооператива, что привело к пожару. Пострадала 61-летняя женщина, ее доставили в больницу со взрывной травмой, ожогами лица, шеи, рук и ног.

Под плотной атакой вражеских БпЛА находился Новоберислав. На жилые кварталы села военные РФ сбрасывали взрывчатку и били дронами типа "FPV". Получили повреждения шесть частных домов.

Из реактивных систем залпового огня армия РФ била по Красному Маяку, получили повреждения частный дом и автомобиль. Артиллерийским огнем поврежден многоквартирный дом в Инженерном. Из-за беспилотной атаки повреждены автомобиль в Белозерке, гараж и автомобиль в Камышанах.

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