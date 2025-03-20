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Новости Фото Обстрел Краматорска
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Россияне дважды атаковали Краматорск: ранены 4 человека, повреждены 2 образовательных учреждения и 37 домов. ФОТОрепортаж (обновлено)

20 марта россияне обстреляли Краматорск: есть пострадавшие.

Об этом сообщила пресс-служба Краматорского городского совета, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 20 марта, российские войска дважды атаковали Краматорск - в 10:20 и 10:40. Под вражеский обстрел попали промышленная зона и густонаселенный район города, пострадали несколько образовательных учреждений и многоквартирные дома", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, ранения получили трое жителей Краматорска. Одна из пострадавших, 90-летняя женщина, находится в крайне тяжелом состоянии из-за множественных ранений.

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В данное время идет оценка масштабов разрушений и уточнение информации о последствиях обстрела.

Все необходимые службы привлечены к ликвидации последствий.

Уточненная информация

Позже в Краматорской ОВА уточнили информацию: "20 марта российские войска совершили два обстрела Краматорска. В 10:20 оккупанты ударили по городу баллистической ракетой, а в 10:40 — применили беспилотник.

Попадания зафиксированы вблизи административного здания в центре города, а также в промзоне.

Последствия атаки:

- ранены 4 краматорца (1935, 1993, 1989, 1993 годов рождения),
- повреждены 37 многоквартирных жилых домов,
- пострадали два образовательных учреждения: школа и детский сад,
- повреждены 5 административных зданий,
- получили повреждения два торговых центра".

Россияне атаковали жилой район в Краматорске 20 марта
Россияне атаковали жилой район в Краматорске 20 марта
Россияне атаковали жилой район в Краматорске 20 марта
Россияне атаковали жилой район в Краматорске 20 марта
Россияне атаковали жилой район в Краматорске 20 марта

Автор: 

Краматорськ (2275) обстрел (27036) Донецкая область (9582) Краматорский район (212)


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Росіяни двічі атакували Краматорськ

А нащо двічі?
Склероз?
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20.03.2025 16:00 Ответить
Зазвичай криють місце повторно, коли рятувальники, поліція, волонтери починають розбирати завали, щоб збільшити втрат нанести.
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20.03.2025 16:21 Ответить
 
 