Россияне дважды атаковали Краматорск: ранены 4 человека, повреждены 2 образовательных учреждения и 37 домов. ФОТОрепортаж (обновлено)
20 марта россияне обстреляли Краматорск: есть пострадавшие.
Об этом сообщила пресс-служба Краматорского городского совета, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 20 марта, российские войска дважды атаковали Краматорск - в 10:20 и 10:40. Под вражеский обстрел попали промышленная зона и густонаселенный район города, пострадали несколько образовательных учреждений и многоквартирные дома", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, ранения получили трое жителей Краматорска. Одна из пострадавших, 90-летняя женщина, находится в крайне тяжелом состоянии из-за множественных ранений.
В данное время идет оценка масштабов разрушений и уточнение информации о последствиях обстрела.
Все необходимые службы привлечены к ликвидации последствий.
Уточненная информация
Позже в Краматорской ОВА уточнили информацию: "20 марта российские войска совершили два обстрела Краматорска. В 10:20 оккупанты ударили по городу баллистической ракетой, а в 10:40 — применили беспилотник.
Попадания зафиксированы вблизи административного здания в центре города, а также в промзоне.
Последствия атаки:
- ранены 4 краматорца (1935, 1993, 1989, 1993 годов рождения),
- повреждены 37 многоквартирных жилых домов,
- пострадали два образовательных учреждения: школа и детский сад,
- повреждены 5 административных зданий,
- получили повреждения два торговых центра".
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