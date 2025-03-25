РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8783 посетителя онлайн
Новости Фото Обстрелы Донетчины
1 327 5

Россияне убили двух человек на Донетчине, в том числе 3-летнего ребенка, - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ

25 марта российские войска убили двух и ранили одного человека в Куртовке Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня вечером россияне обстреляли Куртовку Дружковской громады - там погибли 3-летняя девочка и 36-летняя женщина.

Кроме того, еще один ребенок был ранен - 15-летняя девушка доставлена в больницу.

"Объемы разрушений в селе устанавливаем. Очередное военное преступление россиян - очередное страшное напоминание, что оставаться в Донецкой области опасно! Эвакуируйтесь своевременно! Эвакуация спасает жизни!" - призвал глава ОВА.

Смотрите также: Сутки на Донетчине: враг обстрелял 6 населенных пунктов, ранен гражданский человек. ФОТОрепортаж

Последствия обстрелов Куртовки

Разрушенный российским обстрелом дом в Куртовке

Автор: 

обстрел (26906) жертвы (2059) Донецкая область (9511) Краматорский район (186) Куртовка (2) война в Украине (3486)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В той час як бидло поїхало підписувати капітулянські угоди ворог вбиває наших дітей і все руйнує.Будь ти проклята фашиська росія.
показать весь комментарий
25.03.2025 18:38 Ответить
Це саме, таку територію України з Українцями, і вимагає ****** від Українців!???
Щось, у осіб з Білого дому, не усе гаразд, з причинно-наслідковий зв'язками!! Так, вони скоро, і ложку до вуха нестимуть, бо ****** їм, наказав!
показать весь комментарий
25.03.2025 18:40 Ответить
рашисти не підпадають під кримінал - трампон так каже.....
показать весь комментарий
25.03.2025 18:44 Ответить
показать весь комментарий
25.03.2025 18:59 Ответить
Царство Небесне загиблим. Кривава помста ворогам!
показать весь комментарий
25.03.2025 21:03 Ответить
 
 