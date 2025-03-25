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Россияне убили двух человек на Донетчине, в том числе 3-летнего ребенка, - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ
25 марта российские войска убили двух и ранили одного человека в Куртовке Донецкой области.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Сегодня вечером россияне обстреляли Куртовку Дружковской громады - там погибли 3-летняя девочка и 36-летняя женщина.
Кроме того, еще один ребенок был ранен - 15-летняя девушка доставлена в больницу.
"Объемы разрушений в селе устанавливаем. Очередное военное преступление россиян - очередное страшное напоминание, что оставаться в Донецкой области опасно! Эвакуируйтесь своевременно! Эвакуация спасает жизни!" - призвал глава ОВА.
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Щось, у осіб з Білого дому, не усе гаразд, з причинно-наслідковий зв'язками!! Так, вони скоро, і ложку до вуха нестимуть, бо ****** їм, наказав!