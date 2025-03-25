Россияне убили двух человек на Донетчине, в том числе 3-летнего ребенка, - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ

25 марта российские войска убили двух и ранили одного человека в Куртовке Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня вечером россияне обстреляли Куртовку Дружковской громады - там погибли 3-летняя девочка и 36-летняя женщина.

Кроме того, еще один ребенок был ранен - 15-летняя девушка доставлена в больницу.

"Объемы разрушений в селе устанавливаем. Очередное военное преступление россиян - очередное страшное напоминание, что оставаться в Донецкой области опасно! Эвакуируйтесь своевременно! Эвакуация спасает жизни!" - призвал глава ОВА.

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