Российское рефрижераторное судно загорелось у берегов Южной Кореи: семеро россиян пострадали. ФОТО

У берегов Южной Кореи вспыхнуло российское рефрижераторное судно "Crystal Asia".

Об этом сообщают росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что семеро россиян пострадали, двое из них - в тяжелом состоянии. Пожар удалось потушить

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