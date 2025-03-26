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Российское рефрижераторное судно загорелось у берегов Южной Кореи: семеро россиян пострадали. ФОТО

У берегов Южной Кореи вспыхнуло российское рефрижераторное судно "Crystal Asia".

Об этом сообщают росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что семеро россиян пострадали, двое из них - в тяжелом состоянии. Пожар удалось потушить

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Возле Южной Кореи загорелось российское судно
Возле Южной Кореи загорелось российское судно

Автор: 

пожар (5931) россия (95365) Южная Корея (332)


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Топ комментарии
+4
Козлорилі кацапи замість того щоб замінити старі аварійні судна, викидують сотні мільярдів на безглузду війну.
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26.03.2025 08:48
+4
расєйскаму рєфріжератарнаму кариту-респект...
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26.03.2025 08:48
+2
Та піфуй!
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26.03.2025 08:47
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Та піфуй!
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26.03.2025 08:47 Ответить
Та не дуже й піфуй! Це означає, що Південна Корея торгує з кацапнею... Отаке паскудство із так званими санкціями... А, що загорілось, то звісно добре!
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26.03.2025 10:07 Ответить
Козлорилі кацапи замість того щоб замінити старі аварійні судна, викидують сотні мільярдів на безглузду війну.
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26.03.2025 08:48 Ответить
расєйскаму рєфріжератарнаму кариту-респект...
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26.03.2025 08:48 Ответить
шо згорить те не згніє
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26.03.2025 08:54 Ответить
Загорелся холодильник. Ну тупы-ы-е...
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26.03.2025 09:06 Ответить
Южная Корея потужно допомагае Україні... А стоп, це ще чий корабель?
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26.03.2025 09:14 Ответить
Рефрижератор? Жмурів під@рських кацапських перевозили на добриво до азійських країн?
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26.03.2025 09:34 Ответить
Да, и как это плавающий холодильник мог загореться, это надо хорошо постараться.. )
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26.03.2025 09:48 Ответить
мєлочь - а пріятно.
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26.03.2025 11:32 Ответить
Пострадамусы!
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26.03.2025 12:54 Ответить
Везли дохлих сєвєрокорєйскіх мальчіков на батьківщину?
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26.03.2025 13:07 Ответить
 
 