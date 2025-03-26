Российское рефрижераторное судно загорелось у берегов Южной Кореи: семеро россиян пострадали. ФОТО
У берегов Южной Кореи вспыхнуло российское рефрижераторное судно "Crystal Asia".
Об этом сообщают росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что семеро россиян пострадали, двое из них - в тяжелом состоянии. Пожар удалось потушить
Топ комментарии
+4 Dmitriy Prudko
показать весь комментарий26.03.2025 08:48
+4 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий26.03.2025 08:48
+2 Дужан Міхал
показать весь комментарий26.03.2025 08:47
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дужан Міхал
показать весь комментарий26.03.2025 08:47 Ответить Мне нравится 2
Дмитрий Питалов #420485
показать весь комментарий26.03.2025 10:07 Ответить Мне нравится 0
Dmitriy Prudko
показать весь комментарий26.03.2025 08:48 Ответить Мне нравится 4
Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий26.03.2025 08:48 Ответить Мне нравится 4
владимир культенко
показать весь комментарий26.03.2025 08:54 Ответить Мне нравится 1
belge
показать весь комментарий26.03.2025 09:06 Ответить Мне нравится 2
Андрій Лавриненко
показать весь комментарий26.03.2025 09:14 Ответить Мне нравится 0
Slava Holt
показать весь комментарий26.03.2025 09:34 Ответить Мне нравится 1
Anders Hepburn #566142
показать весь комментарий26.03.2025 09:48 Ответить Мне нравится 0
Андрій Богатир
показать весь комментарий26.03.2025 11:32 Ответить Мне нравится 0
Nick Nemo
показать весь комментарий26.03.2025 12:54 Ответить Мне нравится 0
Макс Иванов #597883
показать весь комментарий26.03.2025 13:07 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль